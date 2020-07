De la felicidad a la tristeza: Cronología de la vida de Pedro Troglio en Honduras en los últimos meses

Pedro Troglio llegó al Olimpia rodeado de mucho compromiso, mismo que se convirtió en felicidad con el paso de los encuentros. Su primer desafío lo logró coronándose campeón del Torneo Apertura en Honduras.



Con el objetivo de buscar el bicampeonato nacional, el técnico argentino emprendió por buen camino el mismo y siendo tercero en la clasificación, la llegada de la pandemia llevó a la Liga Nacional a dar por clausurado el mismo.



El timonel merengue renovó su contrato con los albos, siendo claro que quería dejar su nombre escrito en la historia del club.





Sin embargo, uno de los los desafíos más grandes que tuvo en el camino Pedro Troglio con el Olimpia, fue el poder reivindicarse en el torneo internacional y lo hizo. Los merengues dejaron en el camino al Seattle Sounders en la tanda de penales.



Clasificados a los cuartos de final, los albos, como visitante dieron un golpe de autoridad en su visita a Canadá, donde vencieron 1-2 al Montreal Impact de Thierry Henry y Romell Quioto.



A LA ESPERA DEL PARTIDO DE VUELTA DE LA CONCACHAMPIONS



Tras lograr el triunfo en feudo ajeno, el equipo de Pedro Troglio tenía todo listo para recibir al Montreal el pasado 17 de marzo, pero las autoridades de la Concacaf cancelaron el mismo por situaciones de la pandemia del Coronavirus.



A la fecha, el torneo no ha sido suspendido y el técnico argentino espera que se dé una fecha de la reprogramación del encuentro. Si el Olimpia avanza a semifinales, se presume que el torneo se desarrollaría a partido único y en sede neutral.

Pedro Troglio se coronó campeón en su primer torneo con el Olimpia de Honduras.

Los dirigidos por Troglio también ya tienen asegurado su presencia en el próximo torneo de la Concacaf 2020/2021, luego de su posición en la acumulado de la Liga Nacional.



TORNEO CANCELADO, SIN FECHAS DE RETORNO Y TROGLIO SE QUEDÓ EN EL PAÍS



Luego que el 29 de abril se anunciara la cancelación del Torneo Apertura, a los pocos días, los entrenadores extranjeros de los distintos equipos y la Selección Nacional abandonaron el país y Pedro Troglio se mantuvo en el país.



El técnico argentino no quiso arriesgar de viajar a su país y sin tener claro el posible retorno al torneo de la Concacaf y de la Liga Nacional, ya que los vuelos están suspendidos y no tendría manera de regresar.



Durante este tiempo, el técnico del Olimpia emprendió la organización de su equipo para que sus muchachos no perdieran del todo la condición física al momento que les toque regresar a las canchas.





UNA CUARENTENA RODEADA DE ENTREVISTAS, CHARLAS Y LUTO



Durante este tiempo que ha durado la pandemia, Pedro Troglio ha aprovechado para dar entrevistas los medios de comunicación locales y en el extranjero.



Además, por su gran recorrido por el mundo, el técnico del Olimpia ha aprovechado este tiempo para dar charlas en línea y compartir con otros entrenadores del campo nacional e internacional.



El 23 de junio fue un momento duro para Pedro Troglio, luego de recibir la infarta noticia de la muerte de su padre, Antonio Troglio, quien tenía 95 años de edad.





Lo más duro para Troglio fue no poder estar en este duro momento junto a los suyos y en sus redes sociales escribió: "Hoy se fue el viejo. No llegué al último abrazo. Quiero recordarte así papá y gracias por ser el tipo más leal del mundo. Te amaré siempre Pocho".



CUMPLEAÑOS RODEADO DE FELICITACIONES



El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, está festejando hoy 28 de julio su cumpleaños número 55 y las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitaciones.

El club merengue fue de los primeros en dedicarle unas palabras por su natalicio. Su hijo Gian dedicó desde Argentina unas bonitas palabras.





"Feliz cumpleaños al mejor de todos. La persona más noble de este planeta. Te mereces todas las cosas buenas del mundo viejo. Te amo para siempre", le escribió su vástago.

Gimnasia y Esgrima de La Plata, su afición y hasta los principales medios deportivos argentinos se deshicieron en elogios, felicitaciones hasta el "Rulo" y no podía faltar Diego Maradona.

“Nadie puede, ni va a poder ocupar tu lugar, acá en La Plata. Muy feliz cumpleaños querido Pedro Troglio!”, publicó el actual entrenador Tripero en su cuenta de Instagram.