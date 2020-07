Solo dos hondureños en liza: Definidos los cruces de cuartos de final de la MLS is back

La MLS ha definido los cruces de los cuartos de final del torneo improvisado llamado MLS is back, mismo que se está desarrollando en Orlando, Florida.

Portland Timbers fue el último equipo que se sumó a los clasificados tras echar de la competencia al Cincinnati FC del costarricense Kendall Waston.

Estos juegos de cuartos se disputarán el próximo jueves 30 y 31 de julio y el sábado 1 de julio. La contienda la abren el Philadelphia Union vs el Sporting Kansas City del hondureño Roger Espinoza el 30 de julio a las 6:00 de la tarde.

Luego el club de casa, el Orlando City, se medirá el 31 de julio al Los Angeles FC, el otro club donde juega un hondureño, quien es Andy Najar. El juego será a las 5:30 de la tarde.

Mientras que los otros cotejos serán entre San Jose Earthquakes - Minnesota United y New York City - Portland Timbers.

CRUCES DE CUARTOS DE FINAL DE LA MLS IS BACK

Philadelphia Union vs Sporting Kansas City

30 de julio



San Jose Earthquakes vs Minnesota United

1 de agosto



Orlando City vs Los Angeles FC

31 de julio



New York City vs Portland Timbers

1 de agosto