Alejandra Rubio cierra su capítulo con Romell Quioto: "No hubo ni existirá un interés hacia él"

El futbolista hondureño Romell Quioto y la guapa presentadora de televisión Alejandra Rubio pusieron de cabeza las redes sociales acaparando todo el protagonismo en el mundo de la farándula por su relación de amistad que más tarde terminó siendo disfuncional.

Los constantes halagos del jugador del Montreal Impact en el perfil de Rubio hicieron creer que el delantero estaba interesado en cortejarla en busca de un noviazgo meses después de su separación con Malubi Paz.

Alejandra Rubio alimentó el morbo de sus seguidores al mencionar en Q´hubo X Ahí que estaría dispuesta a darle una oportunidad si este se "comporta como un príncipe", pero recientemente puso las cosas en su lugar al aclarar que solo lo veía como un amigo.

Después de eso Quioto también apareció a través de un Instagram Live diciendo que "en ningún momento he dicho que he querido algo con ella".

Finalmente, la conductora de Q´hubo TV concedió una entrevista para la revista Chismes y Farándula para cerrar el capítulo sobre el tema de Romell Quioto.

¿Alguna vez Romell Quioto te cortejó para un noviazgo?

No me habían hecho esa pregunta tan difícil, pero yo soy bien distraída, no te puedo decir si me coqueteó o no.

¿Entonces no estuvo interesado?

De eso sí te diré algo. Él había estado muy pendiente, es una persona que me mandaba mensajes de buenos días, super bonitos, mensajes bonitos para todo el proceso que estaba pasando con mi madre. Él tenía mi número después de unas entrevistas que le hice, pero estuvo al pendiente.

¿Cómo lo visualiza Alejandra Rubio?

Es un muchacho romántico, pero es un amigo nada más.

¿Quería Romell Quioto un noviazgo contigo?

Él no, lo dijo la gente, que como lo miraban romántico en los comentarios asumieron eso, pero él no lo dijo. Fueron sus acciones lo que hicieron creer eso a la gente. Yo no tengo nada que ver allí.

¿Cómo quedaron las cosas concretamente?

Yo soy una persona neutral, no me meto con nadie, peor con Romell Quioto. Yo lo admiro y lo respeto, pero hasta allí. En mí no hubo, no habrá ni existirá un interés hacia él. Solo lo miro como una persona de bien, que se ha superado en su trabajo.

¿Qué ocurrió después que explotó ese caso en las redes sociales?

A mí me da pesar porque yo sé que le han de estar haciendo un bullying bárbaro. Lo han hecho paste... para qué.

¿Te reclamó algo Romell Quioto?

No, pero me pareció raro que me dejara de seguir. Me da risa porque yo no soy para caminar en estos pedos, a mí me vale madre si me sigue o no me sigue. Yo no lo había seguido desde hace mucho tiempo atrás. Recuerdo que era porque andaba con Malubi y por respeto no lo seguí. No sé si está resentido, pero yo no he hecho nada.

¿Cómo tomaste el "unfollow" de Quioto?

No lo sé y no lo puedo juzgar. Cada persona es un mundo y quizá esa fue su reacción. Sí me pareció un poco inmaduro de su parte, es una persona grande y debe entender cuando una mujer no quiere otra cosa. No era ningún problema que yo le aclarara a la gente, no era a él, sino que a la gente, porque él ya sabía. Me pareció que se dio a conocer por algo pequeño.

PREGUNTAS DE SEGUIDORES

¿Por qué solo utilizó a Quioto y lo dejó como "novia de pueblo"?

Yo no lo utilicé porque no me beneficié en absolutamente nada, no me interesa el dinero de nadie. Eso es una estupidez que alguien lo mencione.

¿Quién te hizo la cirugía en tus senos?

Me las hizo el doctor Emec Cherenfat hace como tres años aquí en Honduras.

¿Cuántas cirugías se ha hecho?

Me he realizado siete cirugías.

¿Ahora que tiene ese hermoso cuerpo, quién lo disfruta?

Solo te digo que los gusanos no, lo disfrutan los vivos.

¿Te gustan los hombres negros?

Sí, pero no Romell Quioto.

¿Algún otro futbolista te ha coqueteado?

Sí, han sido varios.

¿Estás enamorada de alguien?

Sí, estoy enamorada.

¿Por qué le contestaste feo a Quioto?

No le respondí feo. Tan mal estamos que una mujer no puede ser clara, en donde está el error que una persona pueda decir que -no-. Solamente fui clara, él solo me interesaba como amigo. La gente ya estaba diciendo -qué lindo lo que se va a comer Quioto-, eso de que me estén poniendo sobrenombres por alguien no. Si me conocen por Alejandra Rubio es por Alejandra Rubio, no por ser la novia de Romell Quioto.