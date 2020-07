Devron García: "Había rumores para salir al extranjero, pero tomamos la mejor decisión"

El centrocampista hondureño Devron García, se refirió este miércoles a su actualidad con el Real España y su futuro próximo con el club sucedido de los rumores de una salida al extranjero que nunca se concretó.

García de 24 años manifestó que antes de renovar su contrato con Real España, existía una posibilidad de marcharse a Portugal, pero que finalmente se inclinó por lo que tenía sobre la mesa: renovación con Real España hasta el 2023.

"Me renovaron por tres años. Me siento muy bien en la institución, siempre está peleando campeonatos. Ellos están contentos con el trabajo que he venido haciendo. Espero seguir muchos años más, sino sale una oferta en el futuro quiero quedarme en Real España por muchos años, es una institución grande", dijo Devron García.

Y agregó: "Había rumores que me había dicho mi agente, pero tomamos la mejor decisión".

Ante ello García lamentó el parón del fútbol hondureño por la pandemia ya que "venía haciendo un buen torneo, creciendo cada día. Lastimosamente por este parón se detuvo todo, ahora que regresemos debo tratar de tener el mismo nivel y seguir subiendo".

Por ahora disfruta del tiempo con sus familiares. "He estado en casa nada más, no se puede hacer mucho por todo lo que está pasando. He compartido con mi familia, hace mucho tiempo no compartía mucho con mi padre por su trabajo y por el mío".

RECUERDOS DE ORLANDO CITY Y HALAGOS PARA DOUGLAS MARTÍNEZ

Devron García fue seleccionado nacional Sub-17 y Sub-20, en su espalda carga con dos mundiales en ambas competiciones.

Sus destacadas actuaciones lo llevaron firmar por Orlando City, no logró debutar en el equipo A, pero sin con buen suceso en el "B". Sin embargo, después de dos años decidió regresar al país por falta de protagonismo, algo que no guarda espacio para arrepentirse, aunque sueña con volver a salir.

"Es mi sueño, uno nunca deja de soñar. Quizá no fue como yo quise, pero es una experiencia que queda. Ya estuve en el extranjero, no es fácil, pero es diferente al estar en Honduras", soltó.



Devron García durante su paso por el Orlando City

Ante ello añadió que "quizá salí muy joven, tenía apenas 18 años y la madurez futbolística no la tengo como la tengo ahora. Creo que si hubiese tenido la madurez que tengo ahora seguiría allá. Hay entrenadores que cuentan con uno, es normal. La misma desesperación porque en ese momento estaba el Preolímpico de Río, decidí venirme a Real España. Fue la mejor decisión que tomé".

Sobre Douglas Martínez manifestó que "uno como amigo, la victoria de él me pone contento porque sé que un torneo en el Vida que no jugó ningún partido, sé del sufrimiento que pasó. Cualquier futbolista hubiese tirado la toalla. Es un gran jugador, espero que se le abran muchas puertas, seguramente será un jugador importante".

Finalmente, Devron García espera volver a las canchas de la Liga Nacional tras la pandemia para alcanzar su mejor versión que lo lleve a pelear por puestos de selección nacional de Honduras.