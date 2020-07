Pedro Troglio sobre el inicio del Apertura 2020: "Lo peor que puede pasar es no empezar el torneo"

Mientras se barajan las cartas para un posible regreso del torneo de la Liga Nacional, aprovechamos para hablar en exclusiva con Pedro Troglio, técnico del Olimpia, quien hacen un análisis de sus equipos y en las condiciones en las que estarían las suyas para un posible retorno a las canchas.

Metido de llenos en los suyos como todo un líder de la manada, el timonel argentino trabaja desde su casa que sus pupilos puedan estar lo mejor posibles.

"Los jugadores no están para competir y cuando vuelvan será muy difícil como pasó en las otras ligas. En jugadores alemanes tenían todo en sus casas para entrenarse y en las primeras fechas se desgarraron como 20 futbolistas. Acá no todos tienen una bicicleta fija y si se entrena día a día, no tiene nada que ver con el que hacíamos a la máxima exigencia física", comenzó contando.

Más allá de la parte física, el timonel del Olimpia se enfoca en lo mental. "Hoy lo más importante es lo mental, ya que hay jugadores que no están cobrando sueldo, ya que hay quienes cobran hasta que termina el ca y campeonato y cuando comienza. Es decir, que otro de los problemas son los económicos, los del día a día. Si hay familiares con Covid-19 o si murió, no lo pudiste ver. Hay un montón de cosas que van más allá de lo psicológico y eso es lo que estoy tratando de hacer por teléfono, llamarlos a todos y ver si necesitan algo: desde dinero, atención mental y tratamos de darle una mano".

Y sin dar muchos detalles, Troglio se muestra generoso con los suyos. "No quiero tocar el tema y decir que le estamos ayudando a alguno, pero aquí nos ayudamos entre todos, ya que más de alguno la está pasando mal y de alguna manera buscamos la manera de ayudarlo. El club también entiende que hay muchachos que tienen tres o cuatro meses que no cobran y que necesitan algo y el equipo les ha dado una mano. Individualmente buscamos darle una mano al que la está pasando mal"

También confirma que en el Olimpia no ha habido contagios por coronavirus. "Del plantel no ha habido afecciones, ni nadie ha sentido síntomas como irse hacer algún examen. Por ahora no hay y esperamos que cuando arranquen los protocolos, los jugadores van a tener que entender que es entrenamiento y a la casa, nada de encontrarte con nadie porque si no vamos a tirar el inicio del fútbol".

Pero Troglio durante uno de sus entrenamientos con el Olimpia

RENOVACIONES DE LOS JUGADORES EN EL OLIMPIA

A la fecha en el Olimpia hay jugadores que no han firmado la renovación de su contrato, pero si hay un compromiso por seguir en el club.

"Los que tienen y contrato están todos y otros que ya están hablados porque la idea es que continúen bajo las posibilidades que hoy el club puede abordar. Hoy estamos buscando la manera de darle una mano al club también y los jugadores están de acuerdo. Creo que voy a tener el mismo plantel sin ningún problema".

En el caso preciso de Alejandro Reyes. "Ya está hablado, la intención es que se quede. Alejandro (Reyes) firma para quedarse, así que son buenos gestos de los jugadores, así como Carlos Pineda que se quedó y pudiendo quedarse libre, lo mismo Alejandro y esto habla muy bien de ellos, ya que el futuro está acá y no hay posibilidades de irse".

También aclara que no existió oferta formal por Jorge Benguché. "No llegó ninguna oferta al club. Yo fui jugador 20 años y cuando alguien te quiere, te quiere y te vas. Yo fue a jugar un partido con la Selección a Unión Soviética contra Alemania, jugué bien y cuando terminó el partido, me agarró el dirigente del Verona (Italia) y hablaron con los dirigentes de River y me compraron. Cuando alguien te quiere te viene a buscar, ya después podes decir que te quiere el Bayern Múnich, el Barcelona, pero hoy con el momento que estamos pasando no da para ir a algún equipo, ya que no hay manera de trasladarse

¿CÓMO ESTÁ EL CASO DE EDDIE HERNÁNDEZ?

Eddie Hernández habló con Diez y había dejado claro su deseo de poder jugar en el Olimpia, pero al parecer esta decisión no está en la mano del Pedro Troglio.

"No depende de mí, depende de los dirigentes porque a mí todos los jugadores que quieran traer y son buenos, en este caso Eddie Hernández, pues bienvenido sea, pero yo no puedo pedirle al club en un momento de pandemia agregarle jugadores y por muy importantes que sean en posiciones que hay. Si Eddie Hernández viniera, tendría que pelear posición con Benguché, Bengtson y Arboleda, pero si el club lo quiere traer porque habrá mucha competencia, pues para mí, bienvenido sea porque es un excelente jugador y persona. El club debe negociar con él y yo le abro las puertas, pero no puedo pedirle al club que haga otro gasto más".

Otra de las necesidades que presentaba el Olimpia era en la banda izquierda y el equipo sigue en la búsqueda del mismo, pero no tienen nada claro aún.

"Todavía no y estamos en lo mismo. Yo de ultima me acomodaría a lo que tengo. El "Patón" y Casildo cumplieron, pero si está Alvarado, mucho mejor. Está Axel Gómez y estamos viendo que, si el club puede traer a alguien más, pues bienvenido sea, sino nos arreglamos a como estamos".

RETORNO AL TORNEO DE LA LIGA NACIONAL

Uno de los temas de mayor atracción en este momento es el posible retorno al balompié nacional, situación que preocupó hasta cierto punto a Pedro Troglio, al ver las posturas de varios clubes.

"Lo veo un poco más acelerado que hace 15 días atrás, cuando vi que ocho equipos decían que se postergue el fútbol hasta fecha indefinida, ahí sí me preocupé porque pensé que ahí no quieren jugar. ¿Desaparece el fútbol hondureño?, ¿No existe más la primera división de Honduras? Yo entiendo que los clubes están bien necesitados, pero estoy viendo que el Gobierno y Fifa quieren dar una mano. No sé si podrán dar todo, pero en algún momento hay que salir a buscar el dinero, pero lo peor que puede pasar es no empezar el torneo".

Troglio enfatizó que: "Hay que pensar en el Mundial, ya que eso genera un montón de cosas a nivel económico y el dinero que entre en el fútbol, compra de televisoras, las reuniones de los bares al ver los partidos en el 2022. Ósea que no solo come el fútbol, sino todo el país con una Honduras clasificada. Sería una locura postergar el fútbol hondureño, para mí hay que empezarlo respetando los protocolos y el formato, el que quieran".

El técnico del Olimpia lamentó que a la fecha se siga criticando la manera en la que logró coronarse campeón. "Estoy podrido que cuando salen campeones los demás, son buenos y cuando salimos nosotros, es por el formato. Si Motagua, el día que volvimos de perder con Saprissa nos empata, nosotros no ganamos el pentagonal y vamos a una final que son las que ellos dicen que ganan. Ganamos una pentagonal y el campeonísimo".

Y aseguró: "Yo estoy deseando que pongan el formato que quieran, en el fútbol no hay campeón de formato, existe el campeón. ¿Quién iba primero ahora?, Motagua, ¿por qué iba primero?, nos ganó los dos partidos a nosotros, nos sacó cinco puntos y le ganó a Marathón uno, hubiera ganado las vueltas y después si ganaba el pentagonal sería campeonísimo. No existe campeón de formato y uno debe ser respetuoso del campeón anterior y al campeonísimo también".

UN POSIBLE TORNEO POR REGIONES

Pedro Troglio se muestra muy abierto para que retorne el torneo de la Liga Nacional y asegura que el formato en regiones podría ser una buena alternativa.

"Si hay que hacer eso para evitar más contagios está bien. Para mí el mejor torneo es el que hacen en Costa Rica. Yo primero jugaría dos vueltas y nada más, pero si jugas finales, el que gana las vueltas se asegura una final. Luego juega el 1 contra el cuarto y si pierdes tienes asegurado una final, sino ¿para qué jugaste 18 partidos y quedaste primero? o luego jugar una semifinal y quedar eliminados".

Y añadió: "Pero si hoy por el tema de la pandemia se tiene que jugar en dos zonas estaría bien, hay que jugar como sea y va salir campeón el que gane los partidos. No hay un formato para nadie".

Troglio aprovechó para pedir respeto al trabajo que ha realizado con el Olimpia y no estar culpando formatos. "Motagua es un gran equipo y estaba en camino a ganar las vueltas y ganó legítimamente las dos finales anteriores, pero también hay que ser respetuoso del equipo que salió campeonísimo, ya que no se sale todos los días y se hizo 44 puntos que tampoco es muy normal en la historia".

TORNEO DE LA CONCACAF

Con medio pie en las semifinales de la Concacaf, el Olimpia de Pedro Troglio está a la espera de la confirmación de la fecha de reinicio del torneo y el mandamás de los blancos analiza su campaña en relación al Montreal Impact.

"Nosotros hemos estado en un gran nivel en la Concacaf y no solamente en esta, sino en la otra. Tuvimos una desgracia del fútbol en Saprissa, un partido de un tiro libre a la carga barracas todos porque se iba 3-1. El partido en sí estaba terminado y se había hecho una gran copa para llegar a la final, pero después hemos confirmado el nivel en la Concachampions jugando contra los equipos de la MLS y estando a la altura. Nos falta cerrar en nuestra casa y creo que se va jugar, ya que la Concacaf dijo el otro día que el Mundial de Clubes se juega, así que hay que jugarla.

Troglio se ve un poco en desventaja con los tiempos de trabajo que se tendría para enfrentar al Montreal. "Estamos un poco atrasados en relación a Montreal que lleva tres meses. Han cambiado un poco también la forma de juego porque han perdido, ahora cambiaron de la línea de tres a cuatro en el fondo por los malos resultados en el inicio. Vamos a ver que te encuentras de ahora para acá al momento que te toque jugar, si es el mismo técnico, el mismo formato, ya que es un tema que ir conociendo".

Respetando al rival, pero siendo muy claro. "Es un muy buen equipo y como todos pasan por bueno y malos momentos. Hay que ver que el fútbol de la MLS no es de tanta presión, pero cuando vos ganas todo es mucho más fácil que cuando empiezas a perder, la confianza se cae, las críticas son más grandes. Hoy no están en un momento muy bueno porque les tocó perder con nosotros, arrancar no muy bien estos partidos y quedó eliminado en octavos. No están en un momento espectacular, pero hay que ver cómo estarán contra nosotros".

Pedro Troglio no ocultó su deseo de poder disputar el partido de vuelta ante el Montreal en casa, pero en caso de no ser así, el estratega argentino no cierra las puertas a realizarlo en otro país.

"A mí me gustaría jugar en Honduras, pero estamos ante una pandemia y debemos aceptar lo que pase. Si te dicen que tenemos que ir a jugar a Estados Unidos o Costa Rica, hay que ir y si te dicen que la semifinal será a un solo partido. A mí me gustaría jugar acá, pero hay que esperar que deciden y aceptarlo", cerró.