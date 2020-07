Elías Burbara atiza contra los siete clubes que están pidiendo la renuncia del presidente de Liga Nacional

Elías Burbara, presidente del Real España, salió a la defensa de su compañero de directiva en la máquina y arremetió contra el grupo de siete clubes que buscan sacar al mandamás de la profesional. Fue claro y afirmó que no lo van a lograr.

Burbara dijo que lo que hacen estos dirigentes del “grupo de 7” que firmaron una carta donde piden la renuncia a Guzmán, es que la Liga Nacional les resuelva los problemas que ellos mismos firmaron cuando hicieron la contratación de jugadores y ahora tienen deudas.

Ver: EL PRESIDENTE WILL GUZMÁN HABLA SOBRE LOS CUESTIONAMIENTOS

“En la última reunión que tuvimos en la Liga Nacional, los equipos protestantes solicitaron la formación de un comité para la apertura del torneo, tanto fue lo que hablaron y no han hecho nada. Ahora solo pasan cuestionando al presidente de Liga, Wilfredo Guzmán”, dijo Burbara.

Luego les lanzó una fuerte crítica. “Lo que andan buscando es sacar del poder a Wilfredo Guzmán y no lo van a lograr. Todas son excusas nada más para armar berrinches. Ellos están exigiendo que la Liga les resuelva sus problemas cuando la Liga no suscribió los contratos de los jugadores que ellos tienen, esto es como que la empresa privada le eche la culpa a la Cámara de Comercio para que nos ayude, cuando solo es que nos representa”, dijo a HRN.

Ver. LOS SIETE EQUIPOS QUE PIDEN LA RENUNCIA DE WILFREDO GUZMÁN

Como ha sido su posición desde el inicio de la pandemia, Burbara está en contra que la Liga tome ayuda del gobierno para la vuelta al fútbol, pues en estos momentos lo más importante es atender la salud del pueblo y no del fútbol.

“Realmente (lo que ofrece el Gobierno) es un apoyo logístico y de bioseguridad porque no tenemos capacidad logística para desarrollar el torneo, pero necesitamos ayuda en pruebas y triages porque no tenemos. Si hay ayuda es bienvenida, igual que nos ayude en los alquileres del estadio. Ayuda económica no vamos a pedir y no la queremos porque las prioridades del Gobierno ahora es la salud y no el fútbol”, sentenció.

Sobre el dinero que enviará la FIFA para reactivar la liga fue sincero: “Estos son apoyos y ayudas, donaciones. Hay que darles las gracias a FIFA y no esperemos que a puras ayudas vamos a resolver los problemas. En el torneo pasado Real España hizo una reestructuración para ponernos en línea con las condiciones económicas de Honduras”.

Además afirmó: “Real España tiene problemas económicos, está golpeado, pero se apega a presupuestos y trabajamos ordenados. Tenemos el equipo al día desde ya ratos. Ahorita que el fútbol está parado, a los jugadores les hacemos adelantos de salarios y préstamos para que pasen estos días”, comentó.

Finalmente volvió a exponer el tema del presidente de la Liga, Wilfredo Guzmán a quien defiende a capa y espada. “La labor de Wilfredo Guzmán ha estado bien, el hecho de que a dos o tres les caiga mal, no quiere decir que les vamos a seguir la cuerda a esas personas. Si lo hacemos, se rompe el orden constitucional y no lo ve bien Concacaf y FIFA”, dijo sobre un posible golpe de barracas contra el cuestionado presidente de la Liga.

Burbara cree que los dirigentes deben ser honestos y de forma individual, los fondos necesarios para poner a operar a los equipos. “No estamos en condiciones para usar fondos del estado, ahorita ni lo comparto. El día que el gobierno ponga dinero del estado para los equipos soy el primero en no agarrarlo, la prioridad por ahora es la salud y no el fútbol”.