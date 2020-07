EN VIVO: Philadelphia Union está venciendo al Sporting Kansas City de Roger Espinoza en la MLS

Con el hondureño Roger Espinoza como pieza titular, el Sporting Kansas City está cayendo 3-1 frente al Philadelhia Union que se está clasificando a las semifinales de la MLS is back en la apertura de cuartos de final.

El equipo de Espinoza ha sido superado en calidad por el Union que lo ha doblegado en apenas 25 minutos del primer tiempo. El brasileño Santos ha sido vital en el juego, dio un pase en el primero y marcó doblete; el primero en un contragolpe letal.

Los de Kansas, que llegaron a esta instancia dejando en el camino al Vancouver Whitecaps en tanda de penales, querrá herir a la U y así ser el primer clasificado a las semifinales.

Por su parte, el Philadelphia Union, tuvo que deshacerse del New England Revolution en octavos de final para seguir su camino hasta el final.

Roger Espinoza, junto a Andy Najar con Los Angeles FC, son los únicos dos hondureños vivos en este torneo improvisado de la MLS que se está desarrollando en Orlando, Florida.

Quien acceda de ronda en esta llave, se enfrentará en la fase de semifinales al que clasifique del encuadre San Jose vs Minnesota United, cotejo que se dilucidará el sábado 1 de agosto.

* En caso de existir empate por cualquier marcador al final de los 90 minutos reglamentarios, la llave se tendrá que definir desde los lanzamientos de penal.

Las otras series de cuartos de final de la MLS is back:

San Jose Earthquakes vs Minnesota United

1 de agosto



Orlando City vs Los Angeles FC

31 de julio



New York City vs Portland Timbers

1 de agosto