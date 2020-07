Roberto Dip a Wilfredo Guzmán: "Le decimos que no tiene el apoyo de los siete equipos, que salga de la Liga"

El presidente del Vida, Roberto Dip, reveló lo que se dijo en las reuniones y lo que terminó por romper las relaciones con el presidente de Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, de quien dice, no tiene el apoyo de todos los equipos, son claros y le han dado la espalda.

El dirigente ceibeño dijo que cuando se reunieron con el Presidente Juan Orlando Hernández, Jorge Salomón, presidente de Fenafuth y Wilfredo Guzmán, tomaron decisiones de forma personal para reactivar el fútbol sin tomar la palabra de los siete equipos y fue lo que llenó el vaso y ahora solo lo quieren fuera, caso contrario se vendrán más conflictos.

Ver. LO QUE DICE LA CARTA ENVIADA POR LOS SIETE CLUBES A GUZMÁN

“Wilfredo Guzmán se aisló de los demás clubes, pensó que con el apoyo de Real España y Olimpia le bastaba para hacer su trabajo. A él le falta la visión de que se debe a 10 equipos y no de dos, si es Lin Zelaya el que llegue (a sustituirlo) y lo hace con la misma actitud, va a tener los mismos problemas. Habrá una asamblea en un mes y se elige el nuevo presidente, así sería el proceso legal”, comentó Dip a Radio Internacional.

Don Roberto explicó que por ahora con la carta que le enviaron a Guzmán, no lo están sacando, solamente le piden que de forma personal se haga a un lado porque para ellos, no cuenta como presidente de la Liga, solamente lo miran como un obstáculo para seguir progresando.

Ver: ¿QUÉ PASARÍA SI WILFREDO GUZMÁN RENUNCIA DE LA LIGA?

“Lo que estoy analizando de que ese precedente (salida de Guzmán) es si nosotros quisiéramos destituirlo, no es ese el proceso, si no que le apelamos a su conciencia y le decimos que no tiene el apoyo de los siete equipos, que salga. Si decide no renunciar esta nota no tiene validez”, comentó.

Luego agregó: “Si no tiene el apoyo de los equipos va a tener que salir, por la vía de renuncia o por la destitución por una asamblea. No tiene la confianza de nosotros y no es que nos gusta el antagonismo, somos personas de fútbol. Este es el resultado acumulado de varios meses de que no es de acorde. No es presidente de dos equipos, es el presidente de 10 clubes”, dijo Dip.

Las razones que terminaron por romper las relaciones son claras: “Después de estar una semana esperando la reunión de la Comisión de Reactivación, cinco minutos antes, nos dice que no se realiza, eso para nosotros fue una descortesía y falta de respeto, además de un atraso al proceso. El lunes en la reunión con el presidente Juan Orlando Hernández, fue un tremendo desperdicio de estar con él en consenso. Habló el Presidente de Fenafuth y dijo cosas que no sabíamos, luego Guzmán habló en los mismos términos del presidente de Fenafuth. Habló del inicio del torneo y que todo estaba en orden cuando ni siquiera había hablado con nosotros. No puede hablar cosas que no son, nos vimos mal como liga y le dijimos la verdad al presidente JOH y que ignorábamos lo que hablaban los señores, Salomón y Guzmán”, manifestó muy molesto.

Dip señala a los dirigentes del Real España, Jorge Salomón en Fenafuth y Wilfredo Guzmán en la Liga Nacional, de tomar decisiones personales y no de grupo. “Está claro que hay dos bandos, dos que quieren hacer lo que ellos quieren y los que buscamos la unidad de todos. Parece que están en otro planeta (Salomón y Guzmán), y que todo está bien, parece que no hay liderazgo entre el presidente de la Liga y la Fenafuth”.

Finalmente, le respondió a Mateo Yibrín quien había dicho que los dirigentes de los clubes chicos, habían sido manipulados por Marathón y Motagua, quienes son dos grandes que se han desligado de Olimpia y Real España en la toma de decisiones del fútbol hondureño.

“Nosotros ya estamos grandes para ser manipulados, no sé porque Mateo dijo eso, nosotros somos empresarios que tenemos responsabilidades grandes, no vamos a caer en eso. Motagua y Marathón está unido con nosotros. Ya se había dado antes con un tema económico y Motagua se nos unió al final, nosotros ya teníamos claro el panorama, no pueden decir que nos están manipulando, somos solidarios y concordamos en las mismas cosas”, confirmó Dip.