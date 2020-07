Mauro Reyes a Liga Nacional: "En vez de estar peleando, deberían unirse y tomar decisiones correctas"

El técnico Mauro Reyes vivió algo inusual durante la pandemia del coronavirus. Real Sociedad confirmó su fichaje el 16 de marzo, se desplazó de inmediato a Tocoa para asumir el mando, pero no pudo dirigir en el Apertura 2020 que se dio por finalizado.

Reyes contó que llegó a Tocoa, se reunió con los jugadores, pero cuando el gobierno de Honduras dictó toque de queda a nivel nacional, se regresó a Santa Bárbara para estar con su familia.

"El día que se decretó el estado de emergencia yo había llegado, solo tuve la oportunidad de poder dirigirme a los futbolistas, al igual que con el presidente Ricardo Elencoff, ese mismo día me tuve que regresar por razones obvias. Desde ese momento perdí el contacto con los futbolistas porque la Liga dio por finalizado el torneo", dijo.

Su regreso a casa no fue tan difícil, recuerda que apenas lo detuvieron en un retén en La Ceiba "pero me dejaron pasando rápido".

Cuando habían pasado varias semanas de la pandemia, se comunicó con Elencoff y este le explicó la situación económica que atravesaban y le dijo que si surgía una mejor oferta, que la tomara.

"Yo no había firmado contrato porque ese día que llegué se suspendieron la actividades. Cuando el abogado me dice que si tengo una mejor opción pueda tomarla, me está dejando la puerta abierta para poder contratar con otro equipo".

La situación de varios jugadores y su futuro

Esta pandemia de Covid-19 ha afectado los bolsillos de muchos entrenadores y Mauro Reyes no ha sido la excepción. Pero considera que de esto pueden surgir buenas cosas para el fútbol hondureño.

"Creo que es buen momento para reflexionar sobre lo que pasa y lo que puede pasar a futuro con nuestro fútbol, en el mundo esto ha generado análisis que nos ponen a reflexionar tanto como entrenadores como jugadores. Yo he estado tranquilo en mi casa, con algunas limitaciones, porque uno en estas situaciones tiene que dar prioridad a algunas cosas y evitarse de los gastos. Sin embargo, me preocupa y me da pena lo que pueden estar pasando algunos jugadores profesionales de nuestro país sin recursos para subsistir".

¿Ha conocido casos de jugadores? "He hablado con algunos y la están pasando muy duro, unos más que otros. La verdad que no deberían, como profesionales que son, estar en esta situación".

El estratega ha aprovechado este tiempo para capacitarse y se reporta listo para volver a los banquillos.

"Estoy abierto a escuchar propuestas. Sigo en mi casa capacitándome, esto nos ha servido para crecer como profesionales. Ver conferencias de todo el mundo, revisar partidos, videos y leer sobre fútbol y nuevas tendencias. Esperando que me salga una oportunidad para poner en práctica lo aprendido".

Uno de sus retos es ser campeón en Liga Nacional. "Pero casi siempre me ha tocado equipos pequeños y ser campeón con un club chico es difícil, por eso hay que quitarse el sombrero para hombres como Héctor Castellón, que fue el último hondureño en ser campeón con un equipo pequeño. Estamos como monopolizados en ese sentido. El fútbol debe ser más competitivo".

Sobre la incertidumbre de Liga Nacional:

"Me da mucha pena lo que está pasando con nuestro fútbol, creo que es un momento muy bueno para reflexionar y saber cuál es la mejor alternativa para arreglarlo. Muchos se jactan con decir que le están ayudando al fútbol, pero no permiten por ejemplo que hayan 12 o 14 equipos profesionales".

La creación de una nueva Liga de Ascenso:

"Perfectamente en Honduras se puede hacer una liga de Ascenso, establecer tres categorías profesionales: Liga Profesional como la que actualmente, insertar una nueva categoría como Liga de Ascenso con 12 o 14 equipos y una segunda división como actualmente está el ascenso, con esas tres categorías se hace que abarate costos cada uno de los equipos, porque tendrían que echar mano del recurso local, del recurso departamental y con propiedad puedo decir que he visto mejores jugares en Liga de Ascenso que muchos que hay en Liga Nacional. Si de verdad le queremos ayudar al fútbol, tenemos que masificarlo, hacer que llegue a todas las regiones como está la Liga de Ascenso en este momento, que esa si es una verdadera Liga Nacional porque está en todos los sectores".

Recomienda a los equipos echar mano del recurso local:

"Todas las ligas tienen problemas, pero el mayor problema, es el recurso económico. ¿Qué tienen que hacer los equipos? Echar mano del recurso local, porque una de las cosas que más hay en este país es materia prima para crear jugadores profesionales de fútbol, pero no se está haciendo como se debe".

Mejorar el torneo de reservas:

"Para poner un ejemplo; con solo que la Federación le de a Liga Nacional la promoción de la camiseta de la Selección Selección, puede establecer un torneo de reservas espectacular. No solo como está ahorita, que todavía no es muy competitivo. Hay muchas cosas que se pueden desarrollar, pero uno de los grandes problemas del fútbol nacional es la falta de planificación".

Dejar las peleas y unirse:

"Yo veo una pobreza extrema que pasa nuestra liga, buscando recursos para iniciar, jugadores que ni siquiera les han pagado lo que les correspondía. Esos problemas hay que ponerlos sobre la mesa y en estos momentos, en vez de estar peleando por quién es este o quién es el otro, deberían de unirse toda la familia del fútbol y ponerse a reflexionar y tomar decisiones correctas. Establecer un plan para poder desarrollar el fútbol nacional, que es uno de los que mayor materia prima tiene en el mundo".

Que los jugadores jueguen más partidos para ayudar a la H:

"Admiro lo que los dirigentes hacen, pero creo que se puede mejorar sustancialmente toda la realidad de nuestro fútbol. No puede ser que en nuestro país un jugador de fútbol solo cobre tres meses o seis en el año. Imagínese un torneo que dura tres meses y medio para algunos equipos, hay jugadores que se quedan parados tres meses y se pierde el ritmo. En otro países los jugadores juegan la cantidad suficiente de partidos y eso se ve reflejado en la Selección Nacional. La Selección estuviera mejor y se exportaran más jugadores si realmente se jugaran los partidos que realmente corresponde jugar en el año. Que no se les pierda la continuidad porque cuando se paran tres meses y quieren volver a agarrar ritmo, les cuesta. Son detalles que se pueden mejorar simplemente con planificación".