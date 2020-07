Lo que no sabías de Pedro Troglio: Whatsapp, Twitter, cocina, compras, Netflix y sus lugares favoritos

Lejos del banquillo técnico o los entrenamientos, los lugares de mayor pasión para el técnico del Olimpia, Pedro Troglio, aprovechó este momento de ausencia del fútbol nacional y en exclusiva con DIEZ permitió hablar de muchas cosas diferentes del balompié.

Muchos conocen al Pedro Troglio apasionado, dedicado y enérgico en los partidos de fútbol, pero fuera de los terrenos de juego, el estratega argentino tiene muchos dotes, gustos y pensamientos que no todos conocen.

Las cosas que no sabías de Pedro Troglio, técnico del Olimpia de Honduras.

¿Cómo ha sido la cuarentena de Pedro Troglio?

Es dura porque uno está acostumbrado a estar solo, pero yendo a entrenar, concentrar, viajar, jugando. Mi familia todos los meses venía y en esta cuarentena han pasado cinco meses que no veo a mi esposa y mis hijos. Algunos hace un año que no los veo, como es una de mis hijas, ya que no la he podido traer antes. Tuve el fallecimiento de mi padre hace un mes y hay un montón de situaciones difíciles. Acá he visto fútbol, televisión, he pasado entre el balcón, el sillón y la cama. Cocinando solo, yendo al super para salir y haciendo notas o zoom con entrenadores.





¿Qué películas o series ha logrado ver durante este tiempo?

Me vi todas las series estas de Netflix: lo que quedaba de la Casa de Papel, Vivir sin Permiso, estoy viendo Vis & Vis, también Dark. Yo hago una hora de bicicleta por día y ahí veo (las series). En el tiempo que no había fútbol, vi los partidos nuestros y ver si estaba equivocado que habíamos jugado tan bien y si éramos legítimos campeones, ya que escucho que dicen que nos acomodaron el torneo a nosotros para quedar campeones.



Entre películas y series, ¿cuántas ha visto?

Calculá si cada serie son de 10 o 12 capítulos, habré visto entre 300 capítulos en cinco meses con las películas, sin contar el fútbol. Ahora estoy viendo otra que se llama Oscuro Deseo que es mexicana.



¿Son más las series que las películas?

Sí, me gustan más la series, me atrapan más y duran menos los capítulos. Yo ya no tengo 20 años y en la noche me levanto con dolor de ojos que pareciera que tuviera dos brasas de carbón en el ojo. Yo las miraba en el teléfono y recién ahora me compré una televisión.

Troglio dice que en la fiesta del Olimpia se tomó dos cervezas y un vino que le regaló el presidente del club.



¿Ya tiene su Smart TV?

Sí, me compré uno de 32 pulgadas, ya que el día de mañana si me toca irme me lo llevo en una valija. Los televisores que tenía en del departamento no tenían netflix.



¿Acostumbra a ir de compras al supermercado?

Hoy (miércoles) me tocó a mí porque tengo terminación 3. Generalmente voy los miércoles y hago una compra más o menos para 15 días entre lo que puedo tomar o beber.



¿Qué es lo que más compra en el supermercado?

A mí me gustan mucho los quesos, compro frijoles y después los caliento en el microondas; atún, fideos, pollo. Compro variado para ir comiendo. Yo al mediodía no como, sino en la noche y en la mañana algo con jugo y café. Ya bajé 20 libras de peso por el problema en mi rodilla y gracias a Dios pude bajar, ya que mi rodilla izquierda está desviada cada vez más.



En cuanto al tema de la alimentación, ¿cocina o compra?

Yo compro para cocinar. Desde que viví en Italia ocho años le tomé mucho amor la cocina, me encanta cocinar, aprendí, compraba libros. Hoy ya puedo amasar pizza, puedo hacer las tartas argentinas de jamón, atún. Hago carne rellena, pollo relleno y unas medias lunas que son las que comemos en las mañana, como croissant wish y las hago para todo el cuerpo técnico y reparto. Eso me ocupa dos horas. Yo hago postres, flanes, crema volteada, tiramisú y todo eso me hace perder tiempo.

Es adicto al tiramisú italiano, postre que él mismo puede preparar.



¿Cuál es el platillo que le queda mejor?

Yo hago las pastas de todas las maneras, pero creo que con hongos me salen bien o el arroz con funghi, las tartas argentinas que llevan jamón, queso y huevo. Soy bueno en todo eso.



¿Qué es lo que lo que más ha comido?

A mí me encantó aquí el frijol y compro los que vienen en el súper. Recuerdo que los mejores que he comido me los dio la esposa de Rafael Villeda, me dio dos bolsitas y los calentaba y eran como una margarina, una exquisitez. Me los como con queso a la crema, los mojo en los frijoles y me los como. A veces con tortilla de harina porque me gusta más que la de trigo.



¿Cuál es la comida que menos le gusta?

Al venir de un país que compras a cinco dólares el asado de tira y es una carne tierna, pero acá evito la carne porque es muy cara la que viene de afuera y te arrancan la cabeza, casi pagas $50 dólares por un pedazo de carne buena y allá (Argentina) la pagás a 3 dólares. Aquí hay cosas más ricas como el pescado. En Argentina por la cola de langosta te arrancan la cabeza y acá no es tan costosa o un pedazo de salmón, por eso como mucho más pescado, las baleadas que me gustan, las pupusas.

Asegura que le gusta Twitter, que no tiene Facebook ni Instagram.



¿El lugar más bonito que ha conocido?

Roatán, por lejos. Yo viví en Italia que es hermosa, pero yo amo la playa y me encanta la montaña. Yo he ido a todas las playas que te puedas imaginar: Cancún, Punta Cana, Isla de Cerdeña, Isla de Capri, Costas Amalfitanas, Montecarlo en Mónaco, pero el día que conocí la playa de Roatán, no se compara con ninguna. Al haber un coral, se forma una piscina, ni siquiera hay olas y es un placer. Yo solo fui una vez, pero mi familia como 10.



¿El lugar más extraño que ha visitado?

Creo que fue cuando fui a Jerusalén, Israel, Belén. Yo fui al muro de los lamentos y ver cómo la gente es tan dictatorial con su cultura. Recuerdo que un nene estaba rezando y en eso apareció Maradona, el nene se giró a mirar y el papá le pegó un cachetazo en la nuca. A Diego lo tuvieron que calmar para explicarle que era una costumbre porque se lo quería comer vivo al padre. A mí me cautivó mucho porque fuimos al lugar donde estuvo la cruz de Jesucristo, yo soy católico y conocer esa cultura fue muy fuerte, es extraña las calles, la vida y se respira un ambiente raro.



¿Qué piensa de la política?

Yo nunca me había involucrado en política, solamente en las últimas elecciones en Argentina porque me vinieron a buscar y entendí que el país estaba en un momento terrible. Yo di una mano al gobierno que terminó ganando. No me gusta la política y cuando entré lo hice, pero tampoco lo disfruté como disfruto hacer la vida que hago día a día. A mí no me gusta deberle nada a nadie y en la política a veces terminás debiéndole algo a alguien. Creo que nadie tiene la solución, todos dicen lo mismo y después no pueden cumplir.



¿Hay mucha mentira en la política?

Si hay algo que odio, es cuando hacen esas visitas por las casas y ver qué es lo que necesitan. Se ven en una mesa hablando con dos vecinos y eso para mí no me transmite confianza, yo prefiero ver que se hacen cosas y que funcionan. La críticas de la oposición yo no las escucho si veo que el país funciona, ya cuando no funciona sí. Los discursos y las charlas son muy armadas.

Pedro Troglio es un ídolo en el Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina.



¿En Honduras ha logrado entender la política que se vive?

En su momento he visto marchas como en todos los países, una gente que está en contra y otras a favor. Esta pandemia en algún punto a cualquier gobierno le da una mano porque es momento que la gente necesita y todo lo que se vive en el día a día pasa de lado. Yo vivo una realidad más cómoda en un lugar tranquilo, salgo en la noche y no me pasa nada, no recorro el país preguntando, pero me imagino que hay gente que está mal y otras bien.



José Cañete se quejó del costo de la luz ¿Cómo le va con el recibo?

Ja, ja, ja... a mí me llega perfecto. Él tuvo la mala suerte de caer en un departamento que estaría con alguna falla o fuga y ahora cambió de departamento. Yo acá pagué lo mismo desde que llegué. Yo pago con todo incluído 1,600 lempiras al mes y ahora pago un poco menos, 1,300 lempiras.



¿Cómo pasó su cumpleaños?.

Acá solo desde que me levanté hasta las 7:00 de la noche y después me junté con los cuatro del cuerpo técnico, ya que sé la vida que hacemos.



¿Su cumpleaños más atípico?

Siempre he estado con mi familia, pero he tenido cumpleaños en Italia y Argentina que siempre fueron en la pretemporada, porque el campeonato empezaba en agosto y lo pasaba con el plantel y cuerpo técnico. Esta es la primera vez que me paso 20 horas del día solo, pero estuvo muy ocupado contestando mensajes, así que estuve acompañado.



¿Quién fue el primero en felicitarlo?

Mis hijos a las 12 de la noche de Argentina y eran las 9:00 de la noche del 27 de acá, me llamaron. Ya después en la mañana empezaron los llamados y mensajes de amigos de Argentina, Gimnasia y un montón de gente.



Grandes personalidades que lo felicitaron, ¿Qué piensa del mensaje de Maradona?.

Primero me llamaron todos los que te puedas imaginar: Ruggeri, Pumpido, El "negro" Henríquez. Todos los de River del 86, Pipo Gorosito, Morresi, La "Araña" Amuchastegui, Diego, Caniggia. Mis jugadores últimos: Germán Denis, El "Chuco" Sosa, Ortigoza, todos los de River del 86 y la selección del 90.



¿Y de los jugadores actuales que dirige?

Si. Maidana, Garrido, Mayron Flores, Fonseca, Menjívar; Leverón. Alvarado, Pineda, Deybi Flores; Benguché, Bengtson, Arboleda, Edwin Rodríguez, Pinto, Reyes. Casi todos. En el fallecimiento de mi papá, el 23 de junio, me llamó todo el plantel y eso es más importante que cualquier cosa.





¿Lo que más extrañó en este cumpleaños, será su padre?

Yo la ausencia de mi padre la tengo desde dos meses y medio, que fue cuando él dejó de conocernos. Dios me dio la posibilidad de tenerlos hasta los 96 años y lo que me dolió es no poder haber estado en el momento final de la descompostura, donde se ahoga, necesita ayuda y solo estuvo mi hermano, quien fue que lo llevó a la clínica y esperó afuera hasta que le avisaron que ya no estaba más. Ese es el momento más triste y que me duele no haber estado, ya que él estuvo conmigo hasta lo último.



¿Cómo recibió la noticia?

Yo ya sabía porque mi hermano me dijo que ya estaba, ya que los pulmones estaban llenos de agua y que no le daban más de cinco o seis horas. Ese fue el momento más duro y que había llegado el día que yo me hubiera podido en mayo, le hubiera dado el último beso y abrazo. Me pasé una semana muy triste. Hoy ya estoy bien, la primer semana no podía hablar de la tristeza. Ahora ya puedo volver a hablar de él y saber que está más tranquilo y descansa, mi mamá que no daba más.



¿Cómo lo recordará a don Antonio Troglio?

Yo perdí a mi papá desde antes que quedó postrado y lo que afloro cuando alguien se va, son los recuerdos. El llevarme a cada partido de formativa con tres horas de viaje porque no teníamos auto, ya que vengo de una familia muy pobre y no teníamos más manera que movernos en bus, tren. Los asados de los domingos, teníamos una parrilla que mi papá la ponía en el piso, yo me paraba al lado de la parrilla, me sentaba en un ladrillo a mirar como hacía el asado. Yo tengo recuerdos muy humildes, pero que fueron muy importantes, ya cuando llegué a primera, mi papá a los 70 años dejó de trabajar y me lo llevé a Italia. Todas fueron vivencias hermosas de ir a una playa, pero los más lindos fueron los de mi niñez y adolescencia, donde no había ningún lempira, pero éramos felices, el mirar las carreras de Fórmula 1 con él, el fútbol italiano en la época de Maradona. Mi papá no cagó (estafó) nunca a nadie en este mundo de gente cagadora. Creo que tengo al padre que vivió y nunca le robó o pidió un peso a nadie; vivió como pudo y nos hizo felices.