Confesiones del 'Gato' Canales: La verdadera razón por la que salió de Motagua y llamado a los legionarios

Ricardo 'Gato' Canales fue el protagonista de la charla con Diez que se transmitió por Facebook y Youtube. El actual portero del Vida de La Ceiba tocó diversos tópicos y uno de ellos fue sobre la precariedad que están pasando los jugadores en tiempos de coronavirus.

El exseleccionado nacional espera que los futbolistas del extranjero y nacionales puedan unirse en cierto momento para defender sus derechos ya que hay muchos que no tienen la suerte de cobrar salarios como se debe y a tiempo.

Asimismo el cancerbero contó cuando salió de Motagua regresando del Mundial de Sudáfrica, situación que le dolió mucho aunque volvió de forma efímera en el 2013 y ya sin mayor éxito.

ACTUALIDAD SIN FÚTBOL: “Prácticamente ha sido nulo el interés en cómo está el futbolista, seguimos siendo los payasos del circo pero nadie se preocupa por nosotros ya sea la Liga o la Federación. A la Federación solo le interesa que haya torneo para la Selección, de momento ninguna entidad se ha preguntado por cómo está el futbolista, ahorita llevamos cuatro o cinco meses sin cobrar. Es el momento en que el futbolista se una sin importar si está en el extranjero, en equipo grande o pequeño, nos sentimos pisoteados”.

LLAMADO A LOS LEGIONARIOS: “Es importante que el jugador de afuera se haga valer por su trayectoria y se una porque el jugador de Honduras sufre demasiadas cosas, por ejemplo aquí en Honduras las temporadas se cobran al 50 por ciento. El futbolista solo cobra seis o siete meses, no cobras al día y por eso es importante unificar a los del extranjero con los nacionales”.

SI ESTÁ DE ACUERDO EN REGRESAR O NO: “La sede del equipo creo que la prestaron para atender gente en cuarentena, imaginate nosotros cuando volvamos ahí. Quieren que uno se vaya a exponer cuando para iniciar no tenemos seguro. Llegamos a los Mundiales por calidad, pero cuando llegamos a esas instancias te sorprende todo por la organización”.

NATURALIZACIÓN DE ROUGIER: “Creo que Rougier debe cumplir unos requisitos, en mi caso lo que pienso es que se ha consolidado en Honduras. Ha hecho carrera acá, pero siempre he pensado que hay guardametas a nivel nacional que lo pueden hacer bien. Para mí Luis López, Harold, Zúniga, Menjivar y otros... Si no tuviéramos pues te diría que sí, pero creo que tenemos suficientes porteros. Yo miro que el guardameta está debutando tarde aunque Luis López tuvo la bendición de debutar bastante joven, todos los que hemos estado somos capaces de poder estar”.

RELACIÓN CON NOEL VALLADARES: “Siempre tuve una buena relación con los porteros con los que estuve en la Selección, me acuerdo que con Noel para el Mundial de Sudáfrica era criticado pero hizo un buen trabajo. Competimos con el mejor portero que ha tenido Honduras que es Noel Valladares, al menos con los que yo he visto y trabajado”.

RETIRO DE NOEL: “Noel es un tipo serio en el aspecto de trabajo, el Mundial de Sudáfrica lo pulió para el siguiente proceso. Fue de mucha ayuda para él cuando estuvo Amado, Pavón y otros de cara al Mundial de Brasil 2014. A mí me tocó relevarlo cuando él salió de la Selección con Pinto, merecía retirarse como él hubiese deseado”.

CAMBIO DE CAMISA CON IKER CASILLAS: “Fue una foto polémica en su tiempo, para mí fue de mala leche decir que no era normal cambiar una camisa cuando sí lo es. Para mí fue privilegio, valió la pena ese proceso porque es complicado meterse a esa lista final”.

SOBRE SU RETIRO: “Ya hubo un ofrecimiento de regresar al Victoria que es donde nací, pero de momento tengo contrato hasta diciembre con el Vida, la idea es poderme retirarme aquí en el Vida”.

SALIDA DE MOTAGUA: “Pensé que iba a estar más tiempo en Motagua, fue algo doloroso que yo viví. Igual no me quejo con lo que viví, es una historia que muy poco he contado. Que un equipo no le renueve al guardameta que va al Mundial es algo raro y que le renueven a otro por tres años, cuando regreso del Mundial faltando 15 días para el torneo me dicen que no me iban a renovar. Me cortaron las alas en ese tiempo, demostré que estando fuera de Motagua pude seguir en la Selección. El entrenador en ese momento dijo que no contaba conmigo, Ramón Maradiaga era el técnico y bueno al final él tomó esa decisión. No sé si porque se dieron cuenta que venía un dinero del Mundial por mi llamado es que primero me dijeron que sí me iban a renovar, pero luego me dijeron que ya no lo harían”.

