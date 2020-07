'Ñangui' Cardona medita volver a la albañilería a falta del fútbol; agradeció la ayuda de Elis y Beckeles

Follow @GustavoRocaGOL

De buen humor, como es habitual en él, pero sabiendo de la situación que atraviesa Honduras, Jorge Cardona, mejor conocido como "Ñangui", cuenta lo que ha vivido en el tiempo de la pandemia.

El actual futbolista del Honduras Progreso no la está pasando nada bien, asegura que ha estado subsistiendo con sus ahorros y con una que otra ayuda recibida de parte de Elías Nazar, presidente del club ribereño.

No es fácil. Para el 'Ñangui' Cardona (34 años) el tiempo de Covid-19 le ha hecho hasta pensar en regresar a la albañilería, rubro en el cual se ganaba la vida cuando aún jugaba en el Ascenso con el Honduras Progreso.

Jorge Cardona mantiene contrato con el Honduras Progreso por un torneo más.

El pequeño jugador progreseño cuenta que el negocio de las baleadas era de su ex esposa, pero aduce que ha estado malo. "No se puede, la verdad que yo con la mamá de mis hijos nos separamos pero me imagino que todo mundo la está pasando mal, hasta ella porque como tiene negocio en la noche y con el toque de queda no se puede salir a vender, después de las cinco no puede andar nadie en la calle".



"Todo mundo la está pasando mal", reitera, y a su vez añade. "Ahorita estamos cubriéndonos un poquito con los ahorros que se tenían ahí pero estamos llegando al punto de que vamos a salir a las calles a pedirle a la gente (risas)", dice Jorge Cardona siempre con su buen sentido del humor.

PIENSA REGRESAR A LA CONSTRUCCIÓN

La desesperación por no generar dinero y más teniendo dos hijos, el 'Ñangui' Cardona analiza seriamente regresar a la albañilería, trabajo que no deshonra a nadie y peor a él, como bien reconoce.

"No hay ingresos. La verdad que el presidente del equipo (Elías Nazar) me ha estado ayudando, poco a poco, con lo poco que puede, pero está difícil la situación y aquí solo estamos confiando en Dios que todo esto pase para volver a las canchas o volver a salir a trabajar de lo que sea, a batir mezclas como lo hacía antes...", manifestó.



De hecho, adelanta que ya estuvo hablando con el señor con el que trabajaba antes y le brindó su total apoyo si desea volver a ese extenuante trabajo bajo el sol. "Sí, ahorita estuve hablando con el 'maistro' con el que trabajaba y le pregunté si estaba trabajando y me dijo que sí, 'ahí estamos en una residencial', me dijo, 'ahí voy a ir a trabajar porque ya estoy llegando al límite, hermano', le dije yo; me dijo que sí, que no me preocupara, porque la verdad que todos los ahorros se están yendo y más que no hay ingresos".



Consultado si está meditando regresar a ese rubro, es claro. "Sí, valoro regresar a la construcción, a mí no me da pena, usted más que nadie sabe que a mí no me da pena de nada, con tal sea trabajo y no andar robando".



Sobre Elías Nazar, dice: "Él me ayuda a mí cuando le digo 'presi fíjese que ocupo un favor ahí', él me ayuda; siempre hemos estado en buena comunicación con él".





"Yo solo he pasado en casa, encerrado, porque aquí nos vinieron a cerrar hace días la colonia, porque supuestamente había fallecido un señor de coronavirus, cerraron todo y entonces toda la gente de la colonia se puso un poco 'chiva' porque imagínese, falleció ese señor, no sé si sea cierto o asaber, pero estábamos preocupados, nosotros le pedíamos al alcalde que nos viniera a dejar comida porque no podíamos ni salir a comprar porque habían municipales en todas las esquinas que no nos dejaban salir, y gracias a Copeco vinieron a donar comida", reconoce.



Luego sorprende y agradece a los futbolistas Kevin Hernández, Alberth Elis y Brayan Beckeles, futbolistas que se han unido con otros legionarios para ayudarle a los futbolistas de Liga Nacional de bajos recurso.

"Nos escribió Kevin Hernández y nos dejó provisiones a varios jugadores, Alberth Elis y Brayan Beckeles estaban aportando para los demás equipos que somos de bajos recursos en la Liga Nacional, vinieron y fueron varios compañeros; agradecidos, primero con Dios, con Kevin, Alberth Elis y Brayan Beckeles", esgrimió el popular 'Ñangui'.

"Usted sabe en la situación que está todo el país, la verdad, agradecido con Dios, con ellos, que han tenido este gesto maravilloso, porque la verdad que todo mundo necesita un poquito de ellos, no solo los jugadores sino que otra gente que vive en otras situaciones peores que en la de nosotros, también ocupan", se sinceró.