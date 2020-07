Héctor Vargas sobre la crisis en el fútbol: “Marathón está en pandemia desde hace un buen tiempo”

Frontal, polémico y siempre dejando frases contundentes, el entrenador Héctor Vargas habló de su futuro en el cuadro verdolaga, además de lo complejo que vendrá para el fútbol en general por la situación económica que dejará la pandemia del coronavirus.

Vargas dice que le ofrecieron al cuadro verdolaga un portero que estaba jugando en Inglaterra, incluso habían llegado a un acuerdo económico, pero todo se cayó por el coronavirus. No se descarta el regreso de Yaudel Lahera y una posible incorporación de Juan Ramón Mejía.

El argentino comentó al programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces que el cuadro verdolaga está en pandemia desde hace mucho tiempo, pues siempre se le van jugadores y le toca armar el equipo de nuevo. Cuenta una anécdota que vivió un amigo de él y por eso sacó a relucir el tema del monstruo.

¿A usted le rebajaron el sueldo o sigue manteniendo el mismo?

No. Yo tengo un arreglo de palabra. Mi contrato vencía en mayo pero coincidentemente voy a renovar contrato. Yo tenía ganas de irme en diciembre porque venía de casi nueve años de trabajar seguidos; saliendo de Olimpia a las cuatro semanas viene Rolin Peña para contratarme para Marathón, entonces… mi esposa no quería mudarse a San Pedro porque venía de trabajar seguido. Yo le dije en diciembre al presidente Orinson (Amaya) que quería parar un tiempo y el proyecto que teníamos, me explicó la situación, me dijo de un mes de vacaciones. Le prometí acompañarlo y arreglamos por tres años más de palabra. Ahora en esta situación, yo cobré como todos los jugadores, ni siquiera hablé yo, lo hizo el capitán del equipo cuánto iban a cobrar y cuándo y así lo hice yo. Ahora tengo que ver el salario de nuevo porque no tengo nada firmado con el equipo, una vez que se reinicie esto voy a hablar con el presidente, igual que Jorge Pineda , Víctor Coello y todos nos sentaremos para arreglar con la posibilidad que tiene el equipo de pagar.

¿Desconcierta la situación de no saber cuándo iniciará la temporada?

Claro que desconcierta. Las decisiones tardías o las indecisiones lo llevan a fracasar en todas las circunstancias. Esta situación que fue determinando y que se reuniera el Presidente de la República, presto a escuchar y no llevar una propuesta definida, es porque no tenemos clara la cosa. Yo veo de afuera sin ver la parte política de la Liga Nacional; si el presidente de la liga hubiera hablado que los 10 equipos piensan igual, le hubiese hecho entender que no estaban de acuerdo y hablar con el Presidente con una propuesta clara. Caso contrario debe hacerse a un lado porque no tiene una propuesta porque en esto del fútbol debe ser así. No sabemos si la pretemporada la vamos a hacer, si vamos a comenzar en enero o hay que jugar. Estamos todos indecisos para ver en qué momentos comenzamos. Está la tentativa del 28 de agosto, luego lo corren al 15 de septiembre. Ahora todos estamos esperando a ver que se pueda definir.

¿Cómo le hará Vargas para armar el Marathón ya que se le fue el 50% del equipo?

Te voy a contestar como le dije a un amigo con el que me reencontré porque esta pandemia se presta para eso. Los que vivimos hace 45 años atrás, allá por el 75, 76, el grupo que vivíamos en la casa club (de Estudiantes de Argentina), uno de ellos fue ayudante de Sabella en el Mundial del 2014, otro está en Chile. Uno de ellos que jugó en primero puso en el chat del grupo que estuvo en Pandemia desde hace ocho años, una separación, no le fue bien, puso un negocio, fracasó… entonces, yo retomo la palabra de él; Marathón está en pandemia desde hace un buen tiempo, fue el único equipo que salió campeón en el 2018 y en el siguiente torneo se me fueron tres jugadores titulares, Lacayo, Paul Suazo y Leverón, no los pudo retener por la parte económico. En el torneo pasado se fue el segundo goleador histórico, Arboleda, por la parte económica, Costly fue igual. Ahora se fueron Mario Martínez, Chino Discua… la pandemia la tenemos desde hace años y lo único que queda es adaptarse a eso y hacer que las cosas funcionen. Lo mismo me pasó en Olimpia estuve en pandemia cuando me vendieron a Choco Lozano tras salir campeón, me vendieron a Elis, Quioto y uno siempre estuvo peleando por algo, aquí pasa lo mismo. Los que se han ido está bien, vamos a hacer un equipo competitivo.

Ya fichó a Moreira porque se fueron Espíndola y Barrios; el caso de Henry Figueroa está pendiente y todos sabemos que los equipos hay que armarlos bien de atrás. ¿Hay otro fichaje?

Seguro que sí, ya está de palabra arreglado; pero el tema está que por ejemplo la presentación la hará el club. Ya tenemos la posibilidad de firmar algunos jugadores pero lo informará el equipo cuando se pueda dar, depende de lo económico. Siempre fui de la idea de que a un jugador que estaba ganando 10 y se le saque seis porque no se le puede pagar, es preferible tener un futbolista de afuera que se le ofrece cuatro, porque vendrá con todas las ganas y el que ganaba 10 y ahora cuatro estará enojado siempre porque se le sacaron seis. Hay jugadores que no entienden la situación y prefiero que se vaya el que se tenga que ir y tener al que venga con una situación arreglada que vendrá con todas las ganas. Ya tenemos hablado con gente que se vendrá a ligar a la institución cuando se libere todo.

¿Qué formato le gusta más del torneo pensando en la situación que estamos; que le parece jugar en grupos?

Hay que pensar en las medidas de bioseguridad de qué es lo más conveniente y ver la situación. Yo con los formatos soy un poco surrealista, porque a vos te tienen que decir del formato un mes antes de comenzar el torneo ya cuando se define el torneo. Lo estudias y te sirve para ver si aspiras a algo. El formato define, y lo que tienes que saber es cómo competir y si te conviene porque sabes cómo entrar en una liguilla, si tercero, segundo, se prepara mejor para una semifinal y de allí puede salir campeón. Pero en definitiva el formato no es que cambia lo de la semana, pero si en un mes antes lo dan, competís, no es poner excusas.

¿Hay algo sobre Juan Ramón Mejía y de Moreira que llega del Alajuelense, así como Lahera?

En el caso de Mejía, le fue muy bien con el Real de Minas, no le fue tan bien anteriormente porque estuvo en Real España y Olimpia; quizás maduró tarde como pasa con muchos futbolistas, no sé, pero hay que ver la parte económica y no sé qué que pide él. Pero es un jugador que puede dar, aunque pasa mucho que son buenos jugadores, como le pasó a Pompilio Cacho que era figura en Marathón, pasó a Motagua y no le hacía un gol a nadie, entonces, eso pasa, pero sí está la posibilidad. En el caso de Moreira, le pasó lo mismo que a Cristian Cálix, le vieron condiciones de arreglar el tema de llevarlo, no le dieron continuidad pero me habló muy bien Alex López y por eso se suma al club. A Yaudel Lahera le fue muy bien en Marathón y cuando lo termino separando fue porque estaba la posibilidad de sumar a Yerson Gutiérrez y él había bajado su rendimiento. No podía esperar que el cubano subiera su rendimiento porque necesitaba un tipo competitivo y me pasó también con jugadores nacionales como el caso de Henry Romero. Rindió bien cuando salimos campeones, se le renovó su contrato pero después bajó su rendimiento que tal es así que en el último torneo solo jugó un partido. En esta etapa jugó en Honduras Progreso y es una opción del equipo.

¿Cómo ha sentido el parón de cuarentena al estar tanto tiempo resguardado en casa?

Yo tuve en dos partes de la pandemia. Cuando me agarra en los primeros días, era dormir, y mi esposa pensó que estaba enfermo porque comía y me volvía a acostar… me pasó un poco la acumulación de cansancio de tanto tiempo porque ya tengo 61 años. Luego al mes, cuando miré que en San Pedro Sula me tocó salir y miré nadie tenía miedo porque vivía cerca del Seguro Social, miré a muchos sin mascarilla, decidí volver a Tegucigalpa y acá la actividad está en cuidarse y ver qué pasa. Nos contactamos con los viejos amigos, ver lo poco que se puede ver de fútbol porque me contacté con gente que ya días no miraba. Tanto así que me recomendó un portero el “Tato” Montes, preparador de arqueros de Marcelo Gallardo en River Plate y me recomendó uno que está en la tercera división de Inglaterra. Rolin Peña habló con él incluso en lo económico y tiene 23 años, estaba esperando que iniciara el campeonato, que lo que busca es jugar, pero ya comenzó a jugar allá y la posibilidad de sumarlo quedó en el camino.