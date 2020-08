Programa argentino se burla de la Liga MX y señala a la afición como ''la más boluda del mundo''

La afición mexicana desató todo su repudio contra un programa argentino que se transmiste en TyC Sports luego de que fueran objetos de burlas por su fútbol y otros ciertos pasajes que se han vivido en la liga de dicho país.

'Sin nombre' es el polémico programa que en esta ocasión llevó su enfoque al 'Gritemos de México', donde catalogaron a la fanaticada azteca como ''la más boluda (estúpida) del mundo''.

Además no faltaron las críticas ácidas a los cánticos de los aficionados, los momentos hilarantes como los arranques coléricos de Ricardo 'Tuca' Ferretti o el escupitajo que recibió el 'Bofo' Bautista por parte del técnico de Boca Juniors en una Copa Libertadores.

También hubo señalamientos a los futbolistas que han ido a jugar a Argentina, como el caso de García Aspe, a quien criticaban por su triste paso y ''haber cobrado más que Francescoli''. En el mismo sentido, las burlas también llegaron al recuerdo del embajador mexicano que fue captado robando en una librería en Argentina.

La balacera en el estadio de Santos Laguna en 2011, la 'fuga' de jugadores juveniles a Estados Unidos y otros tantos episodios fueron tratados con humor ácido, rematando con su compatriota Ricardo La Volpe y su recuerdo de ''Me la pelan'', previo al Mundial de 2006.

No es nada contra México

Tras toda la polémica que generó 'Sin nombres', el conductor del programa, Agustín Fantasía, concedió una entrevista para el portal mexicano Mediotiempo y aclaró todo lo sucedido.

''No es la primera vez que nos pasa y que alguien en algún lado se indigna por algo que decimos, pero siempre digo que para los que no conocen el programa o no lo han visto más de una vez, es complicado entender el humor que manejamos, pero es simplemente eso, no más que un programa de televisión y que ha funcionado acá (Argentina)'', explicó el presentador.

''No es nada contra México, lo que pasa es que nosotros llevamos 5 meses sin fútbol y hay que empezar a voltear a otro lado. Ya hicimos lo mismo con la Champions, con Paraguay, con Brasil, la MLS y otras ligas'', añadió Fantasía.

Por último confesó que le gusta la Liga MX, pero que ya no puede seguir al detalle las jornadas por temas de televisoras. ''A mi me gusta el futbol mexicano, sigo al América, pero ver los juegos acá es muy complicado porque desde hace años lo dejaron de pasar en TV. Fox ya no lo pasa en vivo y yo tengo que ver los juegos en YouTube o en páginas de casas de apuestas'', cerró.