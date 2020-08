Pochettino se retracta ahora que no tiene trabajo: "No diría que antes de entrenar al Barcelona me iría a mi granja"  

Mauricio Pochettino ha intentado retractarse de sus polémicas declaraciones en 2018 cuando fue consultado por la posibilidad de dirigir al Barcelona algún día.

Te puede interesar: Mercado Liga MX: mexicano fue ofrecido al Barcelona, definido el futuro del Chucky Lozano y bombazo de Raúl Jiménez



El DT argentino en aquella ocasión aseguró que: "Antes de entrenar al Barça me iría a mi granja de Argentina", todo esto por su pasado en el Espanyol, gran rival de ciudad del equipo culé.





Dos años después, Pochettino habló sobre esas declaraciones en una entrevista para el diario El País y afirmó no sentirse orgulloso de sus palabras en aquel momento.

LEER MÁS: Bartomeu se pronuncia sobre los fichajes de Neymar y Lautaro Martínez, su respuesta sorprende



"Hay que explicarlo bien. Estuve en Barcelona ese año y me encontré con Bartomeu en un bar. Nos saludamos porque llevábamos los hijos al mismo colegio y estuvimos cinco minutos de cháchara. Eso generó un rumor que hizo saltar alarmas porque había más equipos que nos querían, y cuando me preguntaron quise zanjarlo de forma drástica; no quise faltar al respeto al Barcelona", comenzó diciendo.

Y agregó: "El Espanyol me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá ahora no lo haría porque en la vida nunca se sabe qué pasará", explicó Pochettino.

MÁS: Crack brasileño reveló cómo son las fiestas de Ronaldo y Ronaldinho: "Tenía una discoteca en su propia casa"



El entrenador argentino se encuentra sin trabajo desde 2019 tras ser despedido del Tottenham y Barcelona podría ser una de sus opciones para volver a los banquillos, ya que la continuidad de Quique Setién no está asegurada en el club azulgrana.