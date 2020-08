Víctor Montagliani se refiere al repechaje intercontinental, Preolímpico de Concacaf y Premundial Sub-20

La Concacaf anunció días atrás el nuevo formato de eliminatorias rumbo a Qatar 2020. La fase final se jugara con una octagonal a la que Honduras ya se encuentra clasificado. Víctor Montagliani explicó por qué se decantaron por este formato.

Presidente de Concacaf no descarta la vuelta Olimpia-Montreal Impact en suelo hondureño

"Era difícil para muchas federaciones tener una eliminatoria con una hexagonal, tomamos la decisión de cambiar la eliminatoria, Decidimos ampliar de seis a ocho equipos para dar más oportunidad a todas las federaciones de optar a los cupos en la ronda final que muchos lo llaman octagonal. Son tres cupos directos, no solo es equilibrio, también es más fácil para el calendario de todas las federaciones. Son decisiones que no son fáciles, pero cuando la tomamos no fue solo para uno, dos, cuatro o seis equipos, fue para las 35 federaciones", dijo Montagliani a Cinco Deportivo.

Con este nuevo formato, México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras son las únicas cinco selecciones con cupo asegurado. El Salvador, que ocupa el sexto lugar en el ránking FIFA de Concacaf, elevó la voz y tras quedar fuera de la fase final.

¿Trató de meter a Canadá? Se le consultó y lo respondió, además, explicó por qué Honduras si logró entrar entre los clasificados.

"Son 30 países que no están e la ronda final, si Honduras no se hubiese clasificado para la Final Four, no estaría clasificada. Luego estábamos con Canadá, El Salvador y Curazao. Es una conclusión matemática, no es cuestión de nombre.Si Honduras no hubiera tenido posibilidades matemáticas, hubiesen sido solo cuatro los clasificados. Pero tenía los que necesitaba, por eso tomamos la decisión".

Inicio de la próxima Liga de Naciones:

"Estaba programada para comenzaren noviembre de 2021, pero arrancará hasta mayo de 2022".

Criterio local y visita en los grupos de la primera ronda:

"Los detalle de los dos partidos en casa y dos fuera se definirán en sorteo a mediados o finales de agosto".

¿Concacaf dará dinero a las federaciones?

"Hemos dado ayuda, pero no al nivel de FIFA. Hemos hablado con federaciones que tienen dificultad con sus ligas para ver como podemos ayudar. Son gestiones que necesitamos hacer no solo en el presente, también al futuro".

¿Cuánto darán a las federaciones?

"Son decisiones que tenemos que tomar con la parte financiera. Pero no tengo la cifra exacta. Hablamos de todos los países, no es solamente Honduras este problemas. También en Canadá tiene problemas y otros países".

¿Final Four en Miami?

El campeón recibirá 1 millón de dólares, casi lo mismo que en Copa Oro. No hemos tomado una decisión de donde se jugará, la Final Four estaba para Houston y Dallas. Necesitamos ver cómo estamos con esta situación de la pandemia, si se necesita tomar una decisión como MLS, lo vamos a estudiar. Ahorita no tenemos dónde lo vamos a jugar, tenemos tiempo antes de aclararlo".

No se ha definido el repechaje intercontinental:

"Es un sorteo de FIFA. No sé cuándo es la fecha para ello, ninguno sabe, FIFA no ha confirmado cuándo será".

El Preolímpico en marzo en Guadalajara

"El Preolímpico será en el mismo mes y en mismo lugar; en marzo en Guadalajara. Si la cosa cambia (por la pandemia) y se necesita cambiar, se hará".

¿Premundial Sub-20 sigue en Honduras?

No tengo datos de ello, estamos hablando con FIFA (sobre las fechas del Mundial de Indonesia), cuando ello decidan tomaremos nuestra decisión para las peticiones de los juveniles en masculino y femenino".