Jugador de Guatemala sobre el fútbol de Panamá: “No son la gran cosa”

La Selección de Guatemala deberá iniciar la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022 en el mes de octubre. Los chapines tienen que remar contra la marea ya que en primera instancia el sorteo les puede deparar un rival fuerte como El Salvador o Panamá.

En una entrevista a ESPN, el seleccionado chapín Rodrigo Saravia se refirió a la eliminatoria y a un posible duelo contra los canaleros.

VER: CONCACAF CONFIRMA EL NUEVO FORMATO DE LA ELIMINATORIA

Para iniciar, Saravia consideró que si Panamá fue al Mundial, ¿por qué Guatemala no? El mediocampista de Comunicaciones explicó que el fútbol panameño 'no es la gran cosa'.

"Sabemos lo difícil que es llevar a Guatemala a un Mundial. A mi criterio, si Panamá pudo ir... ¿Por qué Guatemala no? He tenido la oportunidad de jugar contra clubes panameños y no son la gran cosa, es de tener un poquito de suerte".

Saravia cree que Guatemala hará hasta lo imposible por ir a su primer Mundial, a su criterio el proceso comandado por Amarini Villatoro ha sido bueno.

"Seguro que todos los jugadores que estarán convocados dejarán todo por representar al país. Ha sido un proceso exitoso para el cuerpo técnico de Amarini Villatoro. Les tocó un proceso de transición en la Selección Nacional".

Y finalizó: "En esta clasificatoria al Mundial, con cualquier formato vamos a ir contra la marea. Estaba complicado de la manera anterior y con este nuevo formato también es complicado, pero no imposible. Tenemos las mismas oportunidades que el resto de selecciones del primer bombo".