La temporada de la MLS 2020 se reiniciará el próximo 15 de agosto y solo tendrá 18 jornadas

Los norteamericanos le han hecho frente a todas las competencias en medio de la pandemia del coronavirus y hoy se ha informado que la temporada regular de la MLS 2020, suspendida en marzo, se reiniciará del 12 al 15 de este mes con 18 jornadas.

De acuerdo a la información del diario Washington Post, los clubes de Canadá, (Toronto, Vancouver Whitecapas e Impact Montreal) comenzarán jugando entre ellos a ida a y vuelta hasta que se normalice la situación de los vuelos entre Canadá y Estados Unidos.

Ver. ASÍ SE JUGARÁN LAS SEMIFINALES DE LA MLS IS BACK

Esta situación es la que tiene al equipo de beisbol, Azulejos de Toronto, sin poder competir en Grandes Ligas, ya que las fronteras se mantienen cerradas. De acuerdo a la MLS, los equipos han continuado con su preparación tras ser eliminados del torneo de Orlando, Florida.

Los primeros dos partidos que se disputarían serían los que jugarían el FC Dallas frente al Nasville SC, equipos que no pudieron disputar el torneo MLS is back en Orlando, debido a los casos de coronavirus; situación que ya superaron. Aunque estos duelos serían solo de preparación ya que no tiene el rodaje del resto de clubes que jugaron en la burbuja.

La idea de la MLS y según el Washington Post, es que los clubes de Estados Unidos que son mayoría, la temporada con todos los equipos, se pondría en marcha el 22 de agosto. Aquí estarían compitiendo en el formato tradicional hasta diciembre, para luego entrar a playoffs.

Lo que se hizo fue acortar la temporada que antes duraba hasta 23 juegos por equipo y ahora solo serán 18 jornadas las que se disputarían para sacar el nuevo campeón. Hay que recordar que por ahora se están disputando las semifinales del torneo MLS is back.