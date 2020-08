Wilfredo Guzmán: “Fenafuth no está teniendo un sacrificio verdadero de su presupuesto a favor de los clubes”

Don Wilfredo Guzmán, presidente de Liga Nacional, se mostró optimista tras la reunión con los 10 presidentes de los clubes y los dirigentes de la liga donde se tomaron decisiones importantes que podrían ser el detonante para reactivar el fútbol en Honduras.

El dirigente fue claro, la Fenafuth debe hacer un poco más de sacrificio para que los equipos tengan algunos beneficios, pues de sus propios recursos no ha soltado nada, pues el dinero que entregará, solamente es auditora, pues proviene de FIFA y no de sus arcas.

Guzmán aclaró que cada equipo ocupa 2.7 millones de lempiras para ponerse en marcha. Dejó claro que si el miércoles todo sale bien, los clubes tendrán 45 días hábiles para pretemporada y una vez terminado este tiempo, se juega la primera fecha. ¿Y el formato? El miércoles se estaría definiendo.

VUELTA AL FÚTBOL Y FECHAS: “Si analizan la agenda después de lo que propusimos se hizo un resumen para ver cuáles eran los logros que se habían alcanzado de todas las gestiones que se habían hecho y de la cual, prácticamente los equipos habían logrado recursos por valor de 2.7 millones de lempiras para cada club, tomando en cuenta lo que corresponde a la aportación de FIFA, aportación del apoyo del Gobierno e inclusive estamos considerando el aporte de la Liga Salvavida. Todos esos factores son logros obtenidos y en la agenda pusimos fecha del inicio del torneo y formato en que iba a disputar tomando en cuenta las fechas que se pudieran considerar con la idea de terminarlo en diciembre o enero, pero se avanzó bastante. Los clubes están comprendiendo que la situación no es fácil, creemos que la resoluciones que salieron de la reunión nos dan en las próximas 72 horas para tomar decisiones de tal forma que el jueves tengamos definición de formato y fecha”, dijo a TVC.

ACUERDOS PENDIENTES DEL MIÉRCOLES: “Los equipos reconocieron el esfuerzo que se han hecho en toda la parte económica porque el punto es lo económico. Lo más importante es que el pueblo hondureño debe saber que ellos están con la iniciativa de jugar, ellos tienen esa disposición y están pensando según se informaba que en cinco semanas de pretemporada estaban en condiciones de iniciar. La variante que hace que esto no haya sido una realidad de iniciar fecha, si analizamos la situación económica del país están viendo dos cosas: la primera es que los costos para el montaje de bioseguridad de cada jornada creen que no es suficiente porque a medio campeonato no podemos tener los recursos. Sumado a eso es que muchos patrocinadores han terminado contratos como decía Rafael Villeda como decía que pasa a nivel de patrocinios y eso preocupa a los clubes”.

PRÉSTAMO DE LA FIFA: “Se hicieron dos peticiones, la primera es que la Fenafuth hiciera una petición puntual a FIFA para que se puedan obtener alrededor de 50 mil dólares para cada equipo, de un crédito que se pueda obtener vía Fenafuth de los recursos que puso a disposición FIFA. La otra es que están solicitando y ambas fueron aprobadas por unanimidad y es que se nombró una comisión para que haga todas las gestiones de obtener un crédito bancario y ya se definieron una cifra; cada equipo está requiriendo alrededor de dos millones de lempiras para complementar lo que ya se logró y poder desarrollar el campeonato”.

AVAL DE FENAFUTH EN PRÉSTAMOS: “Los recursos que la Liga necesita para operar, prácticamente los clubes le van a dar a la Liga cinco mil dólares de los 75 mil, además tenemos los recursos de patrocinio de Cervecería Hondureña con los que estarían subsanando los costos de operativa de la Liga. Ellos pidieron que se les asignara 70 mil dólares y la votación fue ganada a favor de la propuesta que se presentó. Si somos justos y correctos, en este momento la Fenafuth no está teniendo un sacrificio verdadero de su presupuesto a favor de los equipos, porque lo que está dando no son recursos de su federación sino de la FIFA, independientemente que esos se convierten en sus recursos porque son asignados por FIFA.

Los equipos necesitan el apoyo de Fenafuth, sabemos de qué la Liga aporta todos los años aporta jugadores a la Selección en todas las categorías, entonces, el aporte que se da, entonces la Liga para su campeonato cuatro semanas y esos recursos son asumidos por la junta directiva de los clubes. Lo que andan pidiendo es que el sacrificio de la Fenafuth sea más puntual”.

REUNIÓN DE TOMA DE DECISIONES: “Será el miércoles porque dimos 72 horas para hacer las gestiones y esta Comisión que se formó, este martes tenemos la primera reunión para hacer las gestiones correspondientes”.

FECHA DE DESEMBOLSO DE FENAFUTH: “Los recursos de la FIFA todavía no han llegado a Fenafuth, se está mandando una documentación este lunes, y se espera que dentro de 14 a 20 días se va a recibir la aportación: una en agosto y otra en enero. La Fenafuth de su flujo de caja tomará el dinero para dárselo a los equipos haciendo cuenta de lo que establece el reglamento de FIFA donde va orientado a la reactivación del fútbol y tiene condiciones; pues prácticamente si los equipos no se inscriben no se va a poder recibir ese dinero porque es una de las condiciones que vamos a tratar de llegar a un arreglo porque los equipos solicitan que se les entregue el 100% de los 70 mil dólares que les toca vía Federación”.