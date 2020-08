Darío Silva, mundialista con Uruguay, vendió pizza y ahora llega como parte de la dirección deportiva del Cádiz

Darío Silva (47 años), mundialista con Uruguay en Corea y Japón 2022 es un ex jugador que se la ha tenido que ver fea. Desde su retiro en 2006 por pedido de su papá, el ex mundialista no ha tenido buenos años, aunque él nunca se ha mostrado pesimista.



El ex delantero sufrió un accidente en el mismo 2006 cuando se retiró. En el percance, suscitado en su natal Uruguay, perdió su pierna derecha, pero eso no amilanó en lo absoluto al veloz delantero que se ganó el respeto de todos con sus gambetas y goles.

De hecho, quiso representar a Uruguay en el equipo de remo en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 y con su prótesis ha jugado algún partido.





Hoy el Cádiz lo ha anunciado a través de los canales oficiales el acuerdo al que ha llegado con Darío Silva para que se incorpore a la dirección deportiva, formando parte del cuerpo de scouting del conjunto amarillo, recién ascendido a Primera División.

UNA HISTORIA DE DOLOR

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Antes de llegar al Cádiz, el uruguayo, que reside en Málaga, España, trabajó como camarero en un restaurante de pizza, aunque él quiso desmentir eso poco tiempo después.



"Estoy contento. Vivo con mi familia, con Lorena y con mi hija Luna. Vengo a la casa de un amigo en la que tiene esa pizzería. He venido siempre y es la única pizzería que he pisado en Málaga porque me siento como en mi casa. No es que trabaje, vengo a disfrutar de estar con mis amigos. Ahora estaba haciendo un documental y surgió eso de que me estaba ganando la vida en una pizzería, pero no es así", aclaró Darío Silva en el programa de radio uruguayo ‘Tirando Paredes’, donde le han preguntado por su aparición en 'El Chiringuito'.





Lo cierto de todo es que el jugador, que lamentó los innumerables robos de dinero que le hicieron sus representantes en su época de jugador, que tuvo un accidente trágico donde después de despertar ya no tenía una de sus piernas y de retirarse a temprana edad, el fútbol le ha abierto una puerta para regresar, pero ahora como directivo.



Darío Silva nació en Treinta y Tres (Uruguay) y es conocido por su trayectoria como futbolista. Mientras estuvo en activo pasó por clubes de su país como Defensor y Peñarol. Después dio el salto al Cagliari (Serie A), Espanyol, el Málaga y el Sevilla. Su último club fue el Portsmouth de Inglaterra en la temporada 2005-06. Después, el retiro.





Y es así como el ex jugador vuelve al mundo del fútbol de la mano del Cádiz para realizar labores de ojeador y ayudar al club a darle forma a una plantilla que afronta el regreso a la máxima categoría del fútbol español. El Cádiz espera que Darío Silva aporte sus contactos, don de gente y conocimientos de fútbol, especialmente en Uruguay, donde es todavía un referente.