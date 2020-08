El blog de Elmer López: Campeones departamentales y nacionales oficiales del fútbol de Honduras; torneos amateurs 1928 y 1947-1964

Debido a que no existían carreteras pavimentadas que comunicaran a la ciudad de Tegucigalpa con la costa norte y la zona sur del país (pues la pavimentación de la Carretera del Norte o CA-5 ocurrió hasta entre 1966 a 1971 por los gobiernos militares) así como, debido al bajo presupuesto de las federaciones del fútbol y de los equipos participantes para desplazarse por la vía aérea, es que, los Campeonatos Nacionales Oficiales de Fútbol que se jugaron en la época amateur (1928, 1947 a 1964) se desarrollaban bajo la modalidad de Campeonatos Departamentales.

El blog e Mauricio Kawas: "Si Wilfredo Guzmán se queda, entonces que sea para resolver y unir"

De cada departamento salía un equipo campeón que, posteriormente participaba en una Serie Final contra los demás equipos campeones y cuyo ganador se convertía en el Campeón Nacional.

Hago énfasis en que eran Campeonatos Oficiales, porque estaban respaldados por las federaciones respectivas, a su vez creadas bajo decretos legislativos del Congreso Nacional (ver, “El por qué son oficiales los 39 títulos de Olimpia y los 19 de Motagua”).

En 1928, el aval del Primer Campeonato Nacional ganado por el Olimpia fue la Federación Deportiva de Honduras (FDH).

Primer campeonato nacional de fútbol 1928; Olimpia vs. Marathón

Segunda semana deportiva nacional, septiembre de 1928

Olimpia y Marathón, serie final de 1928:

Lunes 17 de septiembre 1928, previo al primer juego de la Serie Final Olimpia vs Marathón. En la fotografía se observa a los jugadores de Olimpia y de Marathón. Entre ellos, José María “El Viejo” Flores, Juan Fino, Erasmo Velásquez por Olimpia, a Héctor Mc Kay, Abraham y José Miselem, y Ernesto “Neto” Budde por Marathón. Resultado: Olimpia 1 vs Marathón 0.

Segundo partido Olimpia vs. Marathón, 1928

Miércoles 19 de septiembre 1928, Olimpia Vs Marathón, segundo juego de la Serie Final del Primer Campeonato Nacional de Fútbol en la Cancha de La Isla. Resultado: Olimpia 1 vs Marathón 1. Olimpia ganó la serie de 3 partidos: 1 a 0, 1 a 1 y 2 a 1. Obsérvese que, por la disposición de las graderías, es un diamante de béisbol (el “home” está en dirección a Casa Presidencial), deporte que predominaba en aquel entonces. Foto cortesía del profesor José de la Paz (Chelato) Herrera Uclés.

Pergamino de Campeón Nacional y placa conmemorativa, 1928

A la izquierda: Fotografía de el Pergamino de Campeón del Primer Campeonato Nacional de Foot Ball organizado por la Federación Deportiva de Honduras (FDH), y que se le entregó a cada jugador, en este caso corresponde al de Ángel A. Raudales. Se observa la firma del Presidente de la FDH Andrés Reyes Noyola y del Secretario Lic. Héctor Pineda Ugarte.

A la derecha: Fotografía de la Placa de Reconocimiento a los equipos contendientes que fue colocada y posteriormente robada de la pared norte del Estadio Nacional en donde se puede leer el once inicial de los equipos.

Por Olimpia: Agustín Núñez, Ángel Raudales, Roberto Ney Cubels, Guillermo Lara L., Felipe Vásquez M., Juan Pino, René Sagastume, Rafael Reyes, José M. Flores, Erasmo Velásquez y Fernando Callejas V.

Por Marathón: Gregorio García, Abraham Miselem, Vilbert Griffith, Héctor Mac Kay, José Miselem, Luis Gaído, Alonzo Solís, Alfredo Buezo, Alonzo Sánchez, J. Antonio Gámez y Lynam Griffith.

Note que la placa está respaldada por el Presidente de la República Dr. Miguel Paz Barahona y del Ministro de Instrucción Pública (de Educación) Presentación Centeno, dándole el carácter oficial al campeonato.

De 1947 a 1951, el organismo ejecutante fue la Federación de Cultura Física y Deportes (FDCFD).

De 1951 a 1964 fue la Federación Nacional Deportiva Extraescolar de Honduras (FNDEH).

En 1965, a partir de la “profesionalización” de nuestro fútbol, el organismo rector pasó a ser la Liga Nacional de Fútbol No Aficionado de Honduras (LNFNAH), hoy Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras (LNFPH).

Las respectivas Ligas Departamentales fueron: en el Departamento de Francisco Morazán la Liga Morazán (1927 a 1940) y la Liga Mayor de Fútbol Francisco Morazán (1944 a 1964).

En el Departamento de Cortés existieron dos ligas, la Liga Departamental de Cortés de San Pedro Sula y la Liga Seccional Limeña de la ciudad de La Lima.

En el Departamento de Atlántida existieron también dos ligas, la Liga Dionisio de Herrera de la ciudad de La Ceiba y la Liga José Trinidad Cabañas de la ciudad de Tela.

En el Departamento de Yoro funcionó la Liga Local Progreseña, de la ciudad de El Progreso. En la Zona Sur existieron dos ligas locales, la Liga Local de Choluteca y la Liga Local de Amapala (Valle).

Tabla de los campeones departamentales y campeones nacionales oficiales de Fútbol de Honduras durante la época amateur 1928, 1947 a 1964.





FDH = Federación Deportiva de Honduras. FCFD = Federación de Cultura Física y Deportes. FNDEH = Federación Nacional Deportiva Extraescolar de Honduras. No Inf. = no hay información. No Org. = No se había organizado.

Club Hércules de San Pedro Sula, Cortés. Club Atlántida de La Ceiba, Atlántida. Club Hibüeras de La Lima, Cortés. Club Sula de La Lima, Cortés. Club Aduana de Tela, Atlántida. Comand. = Club Comandancia de El Progreso, Yoro. Club Tela Deportivo de Tela, Atlántida. Mercade. = Club Mercaderías de El Progreso, Yoro. Club Libertad de Amapala, Valle. Club Federal de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Club Abacá de Batan, Yoro. Club América de Choluteca. Club Cuba de Birichiche, Yoro. Club Tigre de Amapala, Valle. Club Honduras de El Progreso, Yoro. Chorot. = Club Chorotega de Choluteca. Indepen. = Club Independiente de San Pedro Sula, Cortés. Club Ferrocarril de El Progreso, Yoro. Club Unión de Tela, Atlántida. Club Palermo de Tela, Atlántida. Club Lenca de El Progreso, Yoro. Club Yoro de Yoro. Club Salamar de San Lorenzo, Valle.

Departamento de Francisco Morazán

De los 18 Campeonatos Nacionales Oficiales Amateurs, Olimpia fue Campeón Departamental 10 veces, y en 8 ocasiones se coronó Campeón Nacional (80%). Motagua fue Campeón Departamental en 5 ocasiones y en 2 de ellas se coronó Campeón Nacional (40%).

Federal fue Campeón Departamental 3 veces y en una ocasión pudo coronarse como Campeón Nacional (33%).

Club Olimpia, campeón nacional de fútbol de 1961:

Arriba: Carlos “Rolin” Castillo, Abraham Pavón, Wilfredo “Will” García, Roberto Crisanto “Manga” Norales y Carlos Alberto “Furia” Solís. Abajo: Marco Antonio “Pibe” Midence, Evelio Betancourt, Donaldo “Coyoles” Rosales, Ricardo “Chendo” Rodríguez, Carlos “Leke” Meza y Marco Antonio “Tigrillo” Rosales. Faltaron en la foto: Federico “Lico” Budde, Fernando “Cascarita” Brenes, Jacobo Godoy, Luis “Cholito” Oquelí, René “Reno” Rodríguez, Fernando “Tata” Zelaya, Marco Antonio Fu Peñalba, Ronald Leaky, Andrés “Salinitas” Salinas, Carlos “Cigarrito” Alvarado, Ricardo Taylor, Felipe “Pipe” Barahona, Luis Servellón, Carlos “Calistrín” Suazo Lagos, Reynaldo Centeno y Henry Elvir.

Departamento de Cortés

De los 18 campeonatos disputados en el Departamento de Cortés, el Hibüeras fue Campeón Departamental en 5 ocasiones, logrando el Campeonato Nacional en 2 de ellas (40%).

Marathón en 3 ocasiones logró ser Campeón Departamental pero no pudo coronarse Campeón Nacional. España, Platense, Independiente y Sula lograron ser campeones departamentales en 2 ocasiones cada uno, y el Hércules en una ocasión, pero tampoco pudieron ser campeones nacionales.

Club Hibüeras de La Lima, campeón nacional de fútbol 1955-56, con "La Coneja" Cardona:

Arriba: Rubén “Sahsa” Salmerón, Guillermo “Bidindi” Guerrero, James “Jimmy” Bradford, Alberto Valerio, Roberto Barahona, Armando “Mantequilla” Guerra, Julio César “Barril” Pinel, Luis Alonzo “Agua de Soda” Reyes, Heriberto “Tarro” Ochoa, Julio “Brujo” Martínez, Mario Griffin Cubas, José Enrique “Coneja” Cardona (con tan sólo 17 años fue el goleador del equipo) y Armando Mejía. Abajo: Pablo “Bicicleta” Castro, Alejandro “Bandido” Hernández, Hernán “Bunca” Ochoa, Rubén “Balaju” Reyes, “Chino” Navarrete, Antonio “Ñatonga” Amaya, Efraín “Fish” Amaya y Pedro “Peyín” Pagoada. Faltaron en la foto: Estanislao “Payo” Ortega, Porfirio “Nino” Cruz y Oscar “Palillo” Galeano.

Departamento de Atlántida

De 17 campeonatos registrados en el Departamento de Atlántida, Aduana y Vida lograron obtener el Campeonato Departamental en 4 ocasiones cada uno, así como una vez lograron obtener el Campeonato Nacional (25%).

El Victoria logró ser Campeón Departamental en 3 ocasiones, logrando el Campeonato Nacional en una ocasión (33%). Atlántida, Tela Deportivo, Huracán, Ferrocarril, Unión y Palermo sólo ganaron el Campeonato Departamental en una ocasión cada uno.

Club Aduana de Tela, campeón nacional de fútbol de 1952:

Arriba: Marco Aurelio Escobar (Entrenador), Raúl Graugnard, Napoleón Hidalgo, Arnaldo “Tico” Mora, Eloy Page, Federico “Fico” Betancourt y Salvador “Vayoy” Martínez. Abajo: “Zito” Ellis, Gladstone “Brenda” Grant, Minor Jiménez, Roberto “Beto Royal” Bermúdez y Ronald Leaky. Faltaron en la foto: Armando Doblado, Clive Garbutt, Reinaldo “Rey” Zelaya, Rigoberto “Coyote” Castro, Manuel “Ñel” Vega Pérez, Jorge Vargas, Julio Schonowolf, Roy Padilla, Rolando “Pato” Cedeño y Juan “Botija” López.

Departamento de Yoro

De 14 campeonatos disputados en el departamento de Yoro, el Honduras obtuvo el campeonato departamental en 6 ocasiones, pero no logró ser Campeón Nacional. El Abacá lo obtuvo en 3 ocasiones y logró coronarse como Campeón Nacional en una ocasión, en el Campeonato Nacional 1954/1955. Luego ganaron en una ocasión el Campeonato Departamental: Comandancia, Mercaderías, Cuba, Lenca y Yoro.

Club Abacá de Batam, Yoro. Campeón nacional de fútbol de 1954-55:

Arriba: Alberto “Beto” Irías, Miguel Rodríguez, Arnoldo “Cordelín” Rivera, Jerónimo Guití, Juan Mejía, Guillermo “Memo” Durán, Irene Solano, Oscar “Rueda Chata” Padilla y Trinidad “Trino” Godoy. Abajo: Aníbal “Mechuda” Torres, Daniel Pineda, Wilfredo “Will” García, Ernesto “Umañita” Umaña, Alonzo Martínez, Luis Juárez, Jorge Cadet, Cruz Oliva y Guillermo “Carretilla” Durán. Faltaron en la foto: Eduardo “Martillo” Gómez, Esteban “Mayate” Mejía, Adán “Chelona” Banegas, Juan “Cumbo” Mayorga, Ramón Matute, Arnulfo “La Niña” Reyes, Luis A. Escobar, Víctor M. Banegas, Humberto Zúñiga y Francisco Medina. Ernesto “Umañita” Umaña era su goleador y Wilfredo “Will” García, su estrella defensiva.

"Will García, recientemente fallecido (QEPD 22/7/20), junto a “Coneja” Cardona, se convirtieron en los primeros dos hondureños en jugar en el fútbol europeo, cuando en 1957 ficharon por el equipo Lusitano de Évora del fútbol de la Primera División de Portugal."

Zona sur del país

De 13 campeonatos disputados, el Libertad de Amapala se coronó Campeón Regional en 5 ocasiones, su vecino el Tigre, en 4, el Chorotega de Choluteca en 2, y América de Choluteca junto a Salamar de San Lorenzo en una ocasión cada uno.

Club Libertadad de Amapla, Valle. Campeón regional de la zona sur 1963-64:

Arriba: Agraciano Torres Osorio, Antonio Mejía Varela, Raúl García Cárdenas, Martín Reyes Perla, “Yuyuga” Flores, María Elena Trochez (Madrina), Thomas Karow, Omán Gerson “Margen” Rodríguez, Alejandrino Hernández, Francisco “Chico Lerdo” Cárdenas Cruz y Julio Maradiaga. Abajo: Luis Alonzo Díaz, Efraín Gómez Mejía, Reynaldo “Petaca” Cárdenas, Octavio Mejía Flores, Fernando Mejía Gómez, Leonardo Reyes Perla, Jesús Reyes Perla y Santos Cruz Cárdenas.

De los 18 Campeonatos Nacionales Oficiales Amateurs, un equipo de Francisco Morazán lo ganó en 11 ocasiones (61%), un equipo de Cortés en 3 ocasiones (16.6%), un equipo de Atlántida en 3 ocasiones (16.6%) y un equipo de Yoro en una ocasión (5.5%).

Si hacemos una comparación con los 75 campeonatos que lleva la LNFPH disputados desde 1965 a la actualidad, el porcentaje de títulos obtenidos por los equipos de los principales departamentos de Honduras es el siguiente: Francisco Morazán 48 campeonatos (64%), Cortés 23 campeonatos (30.6%), Atlántida 3 campeonatos (4%) y Yoro un campeonato (1.3%).

Los equipos de Francisco Morazán se han mantenido en su rendimiento, los equipos de Cortés han casi duplicado su rendimiento, a expensas de los equipos de Atlántida que han bajado su rendimiento en la obtención de títulos en un 75%.

Con esto se demuestra que los campeonatos de fútbol de la era amateur fueron torneos bien organizados y respaldados por las federaciones respectivas a través de sus ligas departamentales afiliadas. Por lo tanto, desde 1928 a la fecha, llevamos 93 Campeonatos Nacionales Oficiales de Fútbol y no los 75 que nos han hecho creer.

Nuevamente se insta a las autoridades de fútbol a reconocer toda nuestra historia dentro de los registros oficiales del balompié hondureño.

Si ustedes no lo hacen, otros la harán; porque, la historia nunca podrá ser borrada y siempre terminará por hacer justicia.