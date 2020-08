Fans de TikTok arremeten contra Trump por querer prohibir la red

Acompañándose de un golpe rítmico con su mano, una estrella de TikTok se burla en clave de rap de la idea de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohíba la red social de videos cortos.

El post publicado el lunes, que @maya2960 tituló "Trump Freestyle", rápidamente acumuló más de un millón de visitas y 500.000 "like" en la popular plataforma propiedad de ByteDance, con sede en China.

"No lo pensaste bien, pequeño Donny, ¿verdad? No eres un gran hombre de negocios", dice la joven. "Puedes prohibir esta aplicación, vendrá una nueva. Hay oferta donde hay demanda".

El rap incluye la promesa de que los usuarios de TikTok no claudicarán fácilmente, citando las garantías de la Primera Enmienda de Estados Unidos contra la censura gubernamental de la libertad de expresión.

Otro video que sumaba espectadores tenía el título de "Yo tratando de convencer a Trump de que nos deje mantener TikTok" y mostraba a una mujer pintándose la cara de naranja y construyendo una pared de ladrillos.

El comediante estadounidense Elijah Daniels, por su parte, usó Twitter para despedirse de sus seguidores de TikTok, dando "un agradecimiento a Donald Trump por la mala gestión de toda la pandemia" y por luego eliminar una aplicación que sube el ánimo de las personas.

Veinte figuras exitosas de TikTok, cuyos seguidores juntos suman más de 100 millones, publicaron una carta abierta a Trump en el portal Medium argumentando en contra de prohibir la plataforma.

"Un mundo virtual dominado por el odio en Twitter no es nada al lado de los momentos de alegría y comedia en TikTok", decía la declaración.

"Entonces, en lugar de eliminar TikTok, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para escindir TikTok US en una OPI [oferta pública inicial] o venderla a una empresa estadounidense? Deje que el capitalismo resuelva este problema, no el Estado".