Darixon Vuelto: "El Houston Dynamo siempre ha estado preguntando por mí, a ver qué pasa"

El joven delantero hondureño Darixon Vuelto ha puesto su mirada en su futuro próximo tras quedarse sin contrato en el Real España. Su prioridad es clara: salir al fútbol extranjero o quedarse en el equipo sampedrano.

Vuelto de 22 años tenía vínculo con la máquina hasta junio del 2020, ahora finalizó su contrato y espera está a la espera de los acuerdos de renovación o salida que pueda lograr sus representante Pablo Hernández.

"Estamos esperando a ver qué sale con mi representante. Estamos viendo si es el extranjero o seguir con Real España", dijo Vuelto en entrevista DIEZ.

Además, añadió que hasta el momento no ha tenido comunicación con la directiva españolista.

"En lo personal no, siempre se comunican con mi representante. Mi deseo siempre será estar en Real España, si se da la oportunidad de estar en otro equipo de la Liga Nacional, bienvenido sea, pero mi mentalidad es salir al extranjero", replicó Vuelto.

DECLINÓ OFERTAS DE OLIMPIA

¿Qué pasa si Olimpia te contacta? "Sería una decisión difícil de tomar, en su momento me han llamado, pero he dicho que no es el momento"

El ariete oriundo de la comunidad de Sambo Creek (La Ceiba, Atlántida), manifestó que le habría dicho que no al club merengue puesto que "uno quiere llegar más consolidado, con más experiencia, no a pasar las aguas al Olimpia como lo han hecho varios. Uno se prepara para estar bien el día a día. En Real España soy feliz, la afición y directiva me quiere. No necesito moverme por el momento".

Darixon Vuelto mientras completa una de sus rutinas en la playa de Sambo Creek

OFERTAS DEL EXTRANJERO

Según le reveló Vuelto a DIEZ, tiene tres posibles equipos para fichar en el extranjero, sin embargo, hasta el momento "nada concreto".

"No han dicho nada claro, solo que algunos equipos han preguntado por mí, pero nada concreto. Solo toca esperar porque esta pandemia ha hecho todo muy difícil", dijo.

Lo cierto es que uno de sus clubes es el Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS).

"El Houston Dynamo siempre ha estado preguntando por mí, a ver qué pasa al final.

¿Llegaría para sustituir a Alberth Elis? "Podría ser, pero como te digo, estamos esperando. Tengo que estar listo".

De concretarse este fichaje, Darixon tendría la revancha que necesita de la MLS desde que fichó por el Portland Timbers, pero no resultó lo que esperaba.

"Me regresé porque iba para el primer equipo, pero al llegar allá todo fue diferente. Tomé la decisión que me prestaran a Real España. Me dijeron que si me venía que no iba a regresar. En ese momento pensé que era lo mejor. A veces me pongo a pensar que si no me hubiese venido adonde estuviera, pero todo lo que pasa es porque Dios así lo quiere", relató.

CÓMO VIVE DURANTE LA PANDEMIA

Ahora durante la cuarentena por la emergencia sanitaria mundial por Covid-19, Vuelto se prepara para su regreso entrenando en la playa.

"He estado en casa y corriendo en la playa. Extraño mucho el fútbol, pero con esta pandemia solo queda seguir esperando por la decisión que tome la Liga. Uno como jugador lo necesita, de esto vivimos", alzó.

Sobre el tema económico dejó en claro que "mi situación ha estado tranquila. Un poco preocupado por la pandemia, pero Real España nos tuvo al día hasta que terminó el torneo, ahorita he estado viviendo de nuestros ahorros, estar solo sacando creo que algún día se va a terminar. Espero que la Liga Nacional pueda tomar una decisión".

Además, aconsejó en que "son días complicados, el futbolista que no sabe ahorrar su dinero el día de mañana lo puede lamentar. Mi mamá me enseñó a administrar bien las cosas y no derrocharlas así por así, por eso he tenido la dicha de estar bien. No me ha faltado el pan en la casa".