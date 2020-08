El blog de Kike Lanza: "El precio para la reactivación del fútbol ha sido muy alto"

Honduras es el país del conflicto. Por acá siempre las cosas son mucho más difíciles.

Parece ser que traemos genes de guerra. Eso no es malo, siempre y cuando sea bien canalizado. Recientemente hemos sido testigos de la guerra que se vivió en busca de la reactivación del fútbol. Algo que suponíamos sería un proceso rápido y fácil de acordar, se convirtió en un camino espinoso y con muchos tira y encoge.

El lunes pasado después de una reunión muy debatida, se llegó al acuerdo que hemos estado esperando todos, fecha y modelo de torneo. El Plazo de 72 horas se ha acortado y para mañana o este día estaremos conociendo cuando arranca el fútbol de Liga Nacional. Pero el precio ha sido muy caro.

LOS 7 DE LA REVOLUCIÓN

En tiempos de pandemia, el fútbol pasó a ser un segundo, tercer y hasta cuarto plano en el país. Y es normal, al final es solo un deporte a la par de la cosas importantes en estos momentos.

Esta situación de COVID-19 vino a cambiar la vida. Cambio todo. Todos poco a poco hemos tenido que replantear nuestras maneras, nuestras formas y nuestros entornos para poder seguirla. No es fácil pero hemos reaccionado de una u otra manera. Si no reaccionamos, la cosa se pone jodida.

En el caso fútbol, los federativos y dirigentes no reaccionaron. LNP y FENAFUTH se quedaron de manos cruzadas, el COVID-19 los noqueó. Se quedaron por mucho tiempo en la lona a la espera de determinaciones gubernamentales para ir actuando a la par. Quedó en evidencia que sus poderes de gestión son nulos. Les tomó 120 días poder reaccionar bajo la presión de 8 equipos y así despertar para buscar salvar el fútbol.

Mucho mérito tuvieron 8 equipos de la Liga que lograron presionar a los dirigentes.

Firmando notas y comunicados con mucho valor y carácter: Platense, Real Sociedad, CDS Vida, Motagua, UPN, Honduras Progreso, Real de Minas y Marathón fueron los artífices de encender la llama para la reactivación futbolera.

En el camino para encontrar acuerdos se vivió de todo. Se llegó al extremo de que 7 de los 10 equipos de la Liga, solicitaran la renuncia del actual presidente Wilfredo Guzmán. Acusando inoperancia, abandono, poco compromiso, deslealtad se le solitó a Guzmán dejar el cargo en manos de "Lin" Zelaya dirigente azul.

Los dirigentes de la Liga Nacional se reúnen este jueves para definir el futuro del torneo Apertura.

Aun con tanta adversidad, Guzmán se mantuvo en el cargo y con algún control logro soportar la tempestad para llegar a los acuerdos en pro de los equipos de Liga. Además logró mantenerse en su puesto como presidente.

LOS ACUERDOS

-Bajo mucho debate se logró que Fenafuth entregue en su totalidad el millón de dólares, fondos Covid-19/FIFA a los equipos.

-En unas pocas horas sabremos fecha de arranque del torneo de Apertura 2020-2021.

-El estado apoyará con fondos Copa Presidente para la plataforma de bioseguridad en el montaje de partidos.

-Conoceremos también el nuevo modelo o formatos de torneo.

EL FÚTBOL SE REACTIVARÁ EN MEDIO DE LA DIVISIÓN

-Para todos es y será sabido que la división en el fútbol existe. Toda la reactivación tendrá como base una Liga Nacional terriblemente partida, Olimpia, Real España y Lobos en riña o divididos con los 7 fantásticos arriba mencionados.

-Los 7 fantásticos en división total con Fenafuth por fondos FIFA

-Dirigentes y dueños de equipos con enemistad deportiva.

El fútbol estará de regreso en Honduras pero a un precio muy alto, muy caro: división, enemistades, pleitos, desacuerdos, rencores, insultos, ofensas.

Estaremos de acuerdo todos en que este tipo de ambientes no son los favorables para que una empresa o institución funcione. Sabemos que en la Liga existe un solo objetivo pero, no existen los mismos intereses y ese el factor común para las fricciones. La Liga o el fútbol hoy mas que nunca necesita humildad y tolerancia entre dirigentes y federativos. Olviden el poder absoluto por un buen tiempo.

AHORA A ACORDAR LA ARMONÍA Y LA UNIDAD

Ahora, por el bien de fútbol catracho, dirigentes, federativos y dueños de equipos tienen una gran misión, buscar la armonía, limar asperezas, olvidar las ofensas y luchar juntos de una vez por el fortalecimiento y desarrollo de este deporte que es la pasión y descanso de los hondureños.

Unidad señores, será necesaria en estos tiempos difíciles. No más de personajes llenos de arrogancia y prepotencia. Y sobre todo no es el momento de adoptar actitudes y aptitudes al estilo “Hitler’. Trabajen con vocación por el fútbol y si no, deben marcharse.

