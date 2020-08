Ryduan Palermo: "Soy muy parecido a mí papá; un nueve de área, goleador y no trato de estar estático en el área"

Ryduan Palermo, hijo del exgoleador argentino Martín Palermo, es el nuevo fichaje del Marathón. El atacante de 24 años habló en exclusiva con DIEZ y contó cómo se dio su llegada al cuadro verdolaga y sus características.

¡Un ataque que puede dar la sorpresa! El renovado 11 que alista Marathón para el torneo Apertura 2020

El delantero brindó detalles de los que conversó con Héctor Vargas, lo que piensa su padre de venir a jugar a Honduras y sus objetivos con la camisa esmeralda.

¿Cómo te sientes con tu fichaje por el Marathón?

Estoy contento por haber confirmado que me voy a sumar al Marathón, agradecido con los directivos, Héctor Vargas que han confiado en mí, ahora toca esperar y ver cuando me puedo sumar al grupo para acoplarme lo más rápido posible.

¿Cuáles son tus características como jugador?

Soy muy parecido a mí papá, un nueve de área, goleador, no trato de estar muy estático dentro del área. Lo más importante para un delantero es hacer goles y mi objetivo principal estar dentro del área y finalizar las jugadas.

¿Cuál ha sido tu recorrido futbolístico?

Acabo de cumplir 24 años y arranqué en inferiores en Estudiantes y a la edad de reserva pasé a Arsenal, donde estuve dos años en reservas y tercera división, luego tuve la suerte de sumarme al plantel profesional, pero no me pude mantener y me tuve que ir a préstamo por seis meses al Santiago Morning de Chile, después fui a Coyotes de Tlaxcala, me fue muy bien y estuvimos punteros todo el campeonato y se logró el ascenso (segunda). Ahora con el tema de la Liga y el cambio de edad nos jugó una mala pasada a casi todo el plantel.

¿Cómo surge la posibilidad de venir a Honduras?

Héctor Vargas se contactó conmigo y mí papá y nos dijo del deseo que tenía que yo fuera al Marathón. Entiendo que es un club grande de Honduras de la primera división, juega campeonatos internacionales y obviamente no lo dudé. Yo quería decirle sí rápidamente y poder estar con ellos.

¿Llegas como agente libre o tu ficha pertenece a algún club?

Yo soy agente libre.

¿Qué se te vino a la mente cuando te mencionaron el Marathón de Honduras?

El fútbol de Honduras no lo tengo bien visto por el tema de las llegadas, acá en Argentina no dan los partidos. En México si pude ver los partidos de Concachampions de Olimpia, ya más de eso no sé. Yo investigué y sabía que era un club grande de allá, con gran cantidad de hinchas y tiene su estadio propio. Todo eso hizo que yo quisiera ir a jugar allá.

¿Por cuánto tiempo arreglaste con el Marathón?

Por un año.

¿Cuándo tienes previsto venirte a Honduras?

Todavía no está nada claro, ya que con esta pandemia no se sabe nada de cuando se van abrir (vuelos) y estoy a la espera de cuando se abran los aeropuertos y poder ir hacer todos los papeles lo antes posible.

¿Te comentaron que tendrás la oportunidad de jugar torneo internacional?

Sí, he visto que están clasificados y me he interiorizado en cómo juegan los torneos, la Concacaf, la Concachampions y ojalá podamos avanzar lo más posible.

¿Qué conocimiento tienen de Héctor Vargas, el técnico que te dirigirá?

Sé de los logros de Héctor en Honduras y que alcanzó títulos con varios equipos, así que espero estar a disposición cuando se pueda y dar lo mejor de mí para lograr grandes cosas.

Por aquí hay varios argentinos, entre ellos Pedro Troglio, ¿Sabes de el?

Claro que lo conozco, lo he seguido desde el fútbol argentino, ver sus equipos, ya que aquí sigo todos los clubes.

Aquí todos te relacionan con tu padre (Martín Palermo), ¿cómo vivir con eso?

Obviamente sé que hasta que no me hago un nombre, logre estar en un club y hacer goles y se me conozca por mi nombre y no por ser el hijo de Palermo. Yo estoy tranquilo, no me cargo ninguna mochila, ni presión y se que tengo que hacer mi camino. Donde sea que me toque voy a dar lo mejor de mí.

¿Te has empapado de fútbol hondureño y el país que te espera?

Sí, una vez que se confirmó y que di el sí al Marathón, yo estoy al tanto de todo, pero no trato de ver mucho para despejar un poco la cabeza, pero si he investigado de los lugares y la ciudad. Sé que hay un argentino, Bruno Volpi, lo conozco de la vida por otras circunstancias y estamos en contacto. Eso me va ayudar que haya otro compatriota.

Por tus características, ¿sientes que te vendrá bien el fútbol hondureño?

Sí, el fútbol cambia por culturas o por país, pero el fútbol es casi igual en todos lados. Donde me toque ir tengo que hacer goles, sé que si logro tener continuidad y hacer goles será mucho mejor y va servir para el equipo.

¿Te adelantó algo Héctor Vargas de lo que te espera?

Pudimos hablar y me comentó que es un equipo que sale a ganar en todas las canchas, se acostumbra a pelear arriba los campeonatos, así que tiene un estilo muy ofensivo y eso beneficia a los delanteros.

¿Físicamente cómo te encuentras?

He estado entrenando durante todo este parate, salvo algún fin de semana que me he tomado libre, pero después toda la semana entreno y estoy preparado.

Me dicen que Palermo te está entrenando...

Tengo acá una canchita en la que podemos utilizar y hacemos trabajo con pelota que es lo más importante porque uno puede entrenar encerrado, pero después hay que añadirle la pelota. así que le estoy sacando ventaja.

¿Es exigente Palermo como técnico?

No, tranquilo, él me da consejos, me corrige cosas. Obviamente cuando él ve mis partidos me trata de corregir y con la crítica para corregir, ya cuando las cosas salen bien, viene la felicitación.

¿Es cierto que técnicamente eres mejor que Martín Palermo y tu fuerte futbolístico cuál es?

Mi fuerte es el cabezazo también y fue una de las cosas que más saqué de mí papá.

¿Qué te dijo Palermo de la decisión que tomas de venir a Honduras o antes de tomarla hablaste con él?

Aconsejarme me aconseja, pero estas decisiones tienen que pasar por uno, no sirve si otra persona te lleva a tomar decisiones, ya que el día de mañana si las cosas no van bien, te reprochas solo. Él me aconseja y yo decido en tomar las mejores decisiones en base a lo que quiero. Él me apoya siempre pase lo pase y en cualquier momento siempre está con palabras de apoyo o en darme una crítica y felicitación.

¿Y sobre tu venida a Honduras se sorprendió?

Sorprenderse no, ya que el fútbol es así y donde te va bien, haces un par de goles sabes que pueden haber llamados de cualquier lado. Él está contento y yo también. Esta oportunidad tengo que aprovecharla y sacarle el jugo posible.

¿Cómo ha sido tu cuota goleadora?

He tenido varios partidos en los que no he podido convertir, pero más que nada por no lograr una continuidad de partidos. Entrando desde el banco y cuando me ha tocado jugar de titular he marcado goles. En México jugaba un solo delantero y era el titular lograba convertir. Cuando logre establecerme y con continuidad, voy a sacar mi potencial.

¿Te gusta jugar en punta solo o acompañado?

En mi caso me gusta jugar con dos delanteros, ya sea otro nueve u otro que vaya por los costados. He jugado en varias formaciones y no tengo problemas, pero si es más cómodo con dos delanteros.

¿Qué jugador admiras?

Admiro mucho a Cristiano Ronaldo, me gusta mucho su forma de ser, su forma de jugar. Ahora está más de centro delantero, goleador, pero su personalidad me gusta mucho por lo que transmite dentro de la cancha a sus compañeros.

¿Fuera de las canchas quién eres?

Terminé el colegio y justo ahora estoy arrancando la carrera de coaching ontológico, me gusta mucho ese tema de la mente. Me gusta leer, tomar mate, escuchar música y soy muy tranquilo.

¿Tú sueño en este momento cuál es?

Poder lograr muchas cosas con Marathón y ojalá peleemos campeonatos y nos vaya muy bien en la Concacaf.