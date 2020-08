Héctor Vargas sobre Kervin Arriga: "Vamos a ver si se puede dar su llegada a Argentina"

El técnico del Marathón, Héctor Vargas, fue consultado sobre el volante Kervin Arriaga, quien fue ofrecido al San Lorenzo de Almagro de Argentina y aceptó que están buscando la posibilidad de colocarlo en ese país.

Mercado: Hondureño ofrecido al San Lorenzo de Argentina, Marathón con dos fichajes y Denil es noticia

"Hay gente allegada al club que está tratando de ver si hay una posibilidad meterlo en algún club (de Argentina). Hoy hablé con un muchacho argentino, me contaba de algunas posibilidades y uno también está viendo a ver qué posibilidad hay con las amistades que se tienen, de llevarlo a un lugar. Esta es una lotería. Hay que reconocer que hay gente que está lejos y no sé si confía en uno para llevarlo", dijo en entrevista a Fútbol a Fondo.

Vargas espera que alguno de sus conocidos pueda recomendar al juvenil hondureño a uno de los clubes gauchos.

"Tengo una relación con Miguel Ángel Russo de hace años, no se si va a creer en mí para ofrecerlo al Boca Juniors. Uno maneja opciones con gente que conoce y por allí está la posibilidad de ofrecerlo. De allí a que salga hay un paso grande. Vamos a ver si se puede dar, no solo en Argentina, hay otras posibilidades que se están hablando", recalcó.

Al estratega le consultaron si esta es una estrategia del club para poder agenciarse algunos fondos para palear la crisis por la pandemia del coronavirus.

"En mi caso, el muchacho con 22 años aquí está como perdiendo un poco el tiempo. Así como dijimos en su momento que (Cristian) Cálix si se iba podía fracasar, me da la impresión que Kervin en otro fútbol tiene mucho para jugar, le pega bien a la pelota, va bien arriba. Si coincidimos con el club donde pueda entrar, puede marcar diferencia. Tiene unas condiciones muy buenas, sinceramente quisiera que pudiera reforzar a la Selección viniendo del extranjero".

Sobre el formato del torneo Apertura 2020

El argentino también fue consultado sobre el formato que le gustaría para el torneo Apertura 2020. Su respuesta no deja dudas.

"M ha tocado jugarlos todos los formatos. Yo siempre trato de apostar al primer lugar, si no llego significa que el otro fue mejor. Me tocó siete veces ser campeón de las vueltas, cuatro veces fui campeón y tres no. El formato no me garantiza nada, simplemente competir y tratar de ser el mejor", cerró.