Pep Guardiola sobre la comparación de Benzema con Messi: "Es solo uno más de la lista"

El Manchester City llega con una ventaja de 2-1 al juego de vuelta ante el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League.

Pep Guardiola mira con todo el respeto posible a su rival de este viernes en Inglaterra, donde se jugará sin público.

"Ya hace mucho tiempo que jugamos el partido de ida, ahora es muy diferente. Jugaremos sin nuestra gente, pero en casa. Tengo la sensación de que estamos listos de jugar y de ganar. Todos los entrenadores tenemos una idea de partido y luego el partido habla por sí solo. Lo que sí queremos es intentar ganarlo", dijo Pep.

Sobre el hecho de jugar sin aficionados en el Etihad Stadium, expresó: "Hemos aprendido a adaptarnos, lo que cuenta es la salud de todo el mundo. También queremos que los niños vuelvan a los colegios, quizás eso es más importante que los fans vuelvan a los estadios".

Una de las preguntas que más morbo ha generado es sobre el nivel de Karim Benzema, que fue comparado con Messi. Pep Guardiola no dudó en responder.

"Es un jugador increíble, extraordinario. En el Lyon ya era muy bueno y lleva 10 años en el Real Madrid. Desde que estoy en el Barcelona han salido 20 jugadores de los que me han preguntado si están al nivel de Messi... es uno más en la lista", explicó.

Guardiola tampoco tuvo problemas en declarar que vencer al Real Madrid es un gran deseo que tiene, pues es hincha del Barcelona y al parecer lo vive como un clásico.

"Siempre seré aficionado del Barcelona, es donde crecí y donde me he convertido en lo que soy. Pero si me enfrento a ellos, quiero vencerlos", remarcó.

SALIDA CONFIRMADA

Eric García es uno de los futbolistas que se encuentra en la lista de fichajes del FC Barcelona desde hace varias semanas.



Pep ha confirmado que Eric García no ha querido renovar con el City y apunta al Barcelona.

Hoy Pep Guardiola confirma la noticia. El futbolista español quiere cambiar de aires y apunta al Camp Nou.

"Eric García nos ha dicho que no quiere extender su contrato con el Manchester City. Imagino que quiere jugar en otro sitio", afirmó.

OTRAS FRASES DE PEP

Encajan goles: "Cada situación es distinta. En esta competición los errores te castigan mucho. Hemos hablado de eso, pero a veces no tienes más que aplaudir al rival. Somos conscientes de que tenemos que dar un paso más".

Zidane y su Madrid: "Cree que es un equipo que le esperas por un lado y te sale por otro. Hemos hablado de ellos, pero nos hemos enfocado más en nosotros, en lo que hemos de hacer para ganarles. En la ida vimos más cosas del Madrid, porque le conocíamos menos".

La baja de Sergio Ramos: "Es un jugador muy importante, durante toda una carrera impecable. Pero sabemos que no juega desde la ida".

Planteamiento: "Estamos listos. Todo entrenador tiene una idea de partido, luego él habla por sí mismo. Nuestra idea es llevar al partido a la zona en la que más daño les podemos hacer, en la que hagamos más cosas de las que trabajamos. Ojalá podamos demostrar que Courtois está en un gran momento".