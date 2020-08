Héctor Vargas no aceptará préstamo de Esteban Espíndola, si lo hacen serían "sucursal del Saprissa"

Para Héctor Vargas no existen grises, es blanco o negro. El argentino dejó claro que no aceptaría un préstamo del defensor Esteban Espíndola en el caso que el argentino no pueda viajar a Argentina para jugar con el Saprissa tras la salida del club debido a que las fronteras están cerradas por el tema sanitario del coronavirus.

El entrenador explica que al dejar el club, Espíndola se cerró la puerta porque no sentía sentido de pertenencia. “En el caso particular, un jugador dejarlo a préstamo, eso no me satisface, prefiero a un futbolista del club, no quiero préstamos de otros equipos porque ellos piensan en su club y yo quiero que tengan un sentido de pertenencia total “, comentó Vargas

El león de Formosa fue claro, Espíndola no es del agrado que se quede. “Si se queda en Marathón por seis meses, no, acá hay que venir a jugarse la vida. Si tienes otra mejor opción andate, pero en eso de me voy me quedo, mejor andate. No es de mi agrado dejar a Esteban Espíndola porque ya tomó la decisión, y de quedarse seis meses, es como si fuéramos sucursal del Saprissa nosotros”, comentó el argentino a Radio América.

Luego agrega: “No sé la situación de él, en el caso que se tome la decisión de que no puede jugar en Saprissa y tiene su contrato, yo no ando con grises, se fue se fue, o se va se va o se queda. Siempre que me dice un papá de un jugador, fíjese que lo quiere el Motagua, llévalo lo digo, porque tienen que tener sentido de pertenencia”, declaró Vargas.

El estratega del Marathón ha dejado claro, cuando un jugador le dice que quiere venir al club pero pone de por medio negocios u otras prioridades, no los quiere, pues considera que no tienen compromiso. “Yo soy muy estricto, jugate la vida conmigo. Henry me dijo que venía porque quería ser campeón cuando estaba suspendido, le dijo, listo, venite y me gustó eso”, sentenció el entrenador nacido en Formosa, Argentina.

Finalmente remata con una frase lapidaria. “No vamos a extrañar a nadie. Cuando yo llegué, Arboleda había marcado cinco goles, dos en Copa y tres en liga, y conmigo fue el goleador histórico del torneo, pero ellos se van a otro lado, no sé porque lo hacen”, afirmó Vargas.