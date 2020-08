¡Polémica! Zidane desvela que Gareth Bale ha preferido no jugar ante el Manchester City

El galés Gareth Bale y el colombiano James Rodríguez fueron dos estrellas que se quedaron afuera de la convocatoria del Real Madrid para la vuelta de octavos de final de la Champions League este viernes contra el Manchester City.

Hoy, Zidane habló en conferencia de prensa y una de las preguntas que le lanzaron fue por qué no convocó a Gareth Bale, que ya ha sido figura en este tipo de partidos en las pasadas ediciones de la Champions.

El DT del Real Madrid sorprendió con su respuesta: "Al final se dicen muchas cosas y tenemos una relación de respeto entrenador-jugador. Es una charla privada, pero sólo te puedo decir que ha preferido no jugar y el resto es entre él y yo".

Zidane no quiso entrar mucho en detalles tras las continuas preguntas sobre lo ocurrido con Bale. Esto subrayó sobre si la baja de Gareth era personal entonces: "Sí, pero no te voy a contar nada más porque es una cosa entre él y yo".

Luego, a Zidane le consultaron si le ha decepcionado la decisión de Bale: "No me ha decepcionado y no te voy a contar nada. Es la tercera pregunta sobre Gareth. Le respeto mucho a él y a todos y estas cosas tienen que quedar dentro del vestuario".



Gareth Bale no quiso jugar ante el Manchester City y Zidane no lo convocó.

Sobre el futuro de galés en el Real Madrid, aclaró: "No sé, ahora es jugador del Madrid, no cambia nada y respeto eso. Ha preferido no jugar y es lo único que te puedo decir. Nos concentramos en el partido de mañana".

SOBRE HAZARD

Por otra parte, Zidane tocó el tema del estado físico de Eden Hazard, de quien espera mucho el madridismo ante el City.

"Es verdad que ha tenido un poco de molestia al final de la Liga pero ahora está mucho mejor y creo que está bien y con confianza", asegura Zidane.

Sobre cómo lleva Hazard jugar con las molestias, Zidane dijo: "No creo, es verdad que jugando cada dos o tres días ha sido más complicado para él y no tiene que jugar con molestias. Ahora está bien y ojalá que pueda seguir sin problemas".

OTRAS FRASES DE ZIDANE

El resultado de la ida condiciona: El equipo está bien porque nos hemos preparado para este partido. Sabemos que llevamos desventaja pero es otra final y vamos a intentar hacer un gran partido.

Cómo está Marcelo: "Está al cien por cien como los demás".

El City más goleador y el Madrid menos goleado: "No sé lo que va a pasar mañana, pero va a ser un buen partido entre dos equipos muy buenos y eso es lo más importante. Sabemos la situación por el resultado de la ida. Son cuatro finales si queremos llegar hasta el final y afrontamos la primera".