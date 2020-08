Carlos Pineda: "Por firmar por el Olimpia no quiere decir que renuncio a jugar en el extranjero"

Carlos Pineda, uno de los mejores jugadores que tiene el Olimpia, reveló detalles poco conocidos de su carrera y cómo ha logrado en poco tiempo escalar hasta llegar a ser uno de los seleccionados titulares con Fabián Coito con apenas 22 años. Pero su camino ha sido de espinas.

Sonriente, siempre sacando ocurrencias, “Carlitos” se sentó en el Live de DIEZ en Facebook y You Tube para soltar sus anécdotas, sueños, vivencias y lo que espera en su carrera tanto en el cuadro melenudo como en la Bicolor. El nacido en San Nicolás, Santa Bárbara piensa en grande.

Leer. PANAMÁ AHORA TIENE MÁS LEGIONARIOS EN EUROPA QUE HONDURAS

OFERTAS MUMA: “Al final no tuve ninguna, por problemas de comunicación no se pudieron dar, también al final por el COVID-19, eso afectó mucho porque los equipos no tenían interés de contratar gente porque no se sabía que iba a pasar con el fútbol”.

EQUIPOS INTERESADOS: “Se manejaron muchas ofertas, yo me di cuenta por la prensa que habían contactos de Portugal pero que no se pudieron concretar muchas porque el COVID-19 afectó esas negociaciones que no se pudieron llegar a buen puerto”.

REPRESENTANTE: “Yo sigo trabajando con la empresa de la que es parte Muma, ellos me dijeron que a pesar que yo había firmado con Olimpia, siempre sigo siendo parte, lo que pasa ahora es que cualquier negociación que exista, el Olimpia entra en la ecuación, el que me quiera tiene que negociar con los albos, eso es lo único que cambia”.

OFERTAS A FUTURO: “No creo que Olimpia no tenga intereses de vender jugadores. Yo quiero ser uno de esos futbolistas que en los periodos de transferencia ser colocados en otros mercados. Hablando con el presidente (Rafael Villeda) llegamos a los términos de que si se presentaba una buena oportunidad que si al Olimpia como a mí me interesaba, sería bueno tomarla. Eso sí lo hablamos con el presidente”.

Ver. YA HAY FECHA PARA EL ARRANQUE DE LA LIGA CONCACAF 2020

POLÉMICA POR SU RENOVACIÓN: “Yo estuve tranquilo con mi familia de que era lo quería. Al final me decidí por el Olimpia porque consideré que era la mejor opción de irme consolidando, al igual en la Selección para después dar el salto a un equipo que sea mejor. Por firmar por el Olimpia no quiere decir que renuncio a jugar en el extranjero, creo que es un paso para seguirme consolidando y cotizando. Al final son mis actuaciones las que pondrán en ojos de los equipos para que se interesen en mí”.

CRECIMIENTO: “Con mucha felicidad, uno no puede saber cuándo es el tiempo de uno, sino de Dios. Disfruté mucho en Real de Minas y luego volver al Olimpia para pelear un campeonato y lo logramos. Con la Selección aproveché las oportunidades porque estas llegan en los momentos”.

Carlos Pineda hablando con el periodista Carlos Castellanos de Diario DIEZ sobre su futuro en el fútbol hondureño.

LO QUE HA MEJORADO: “He madurado mucho en mi fútbol más en Olimpia que hemos jugado con grandes equipos que lo obligan a competir. Uno toma experiencias y eso le ayuda, al igual que jugar con la Selección de Honduras frente a Chile que tenía estrellas mundiales y al final uno está a la par de estos jugadores y hay que rendir y competir. Eso me ayudó a mejorar y crecer como futbolista y espero seguir creciendo”.

CONSEJOS DE TROGLIO: “Cuando se dio el tema (renovación) se interesó en mí pero solo me dio su consejo, él es muy respetuoso en esa parte y lo deja a uno hacer lo que sea, él da el consejo y se lo acepta, bueno. Uno lo acepta porque ha tenido una trayectoria como jugador, ya ha vivido esto y por eso lo escucha, es respetuoso. Me dijo que pensara que quería y por mi familia, le agradezco por todos los consejos que me ha dado, es un ejemplo para muchos jugadores en Honduras. Él nos habla de cómo ser con los padres y con la afición, muy respetuoso para dar una entrevista y uno toma las cosas buenas de esas personas”.

TÉCNICOS QUE LO MARCARON: “Raúl Cáceres me marcó la carrera de muy temprano, él me ayudó para estar listo para llegar a una prueba de alto rendimiento; igual al profesor Ricardo Taylor que me dijo que cuando llegara la oportunidad había que esforzase, yo siempre tomo esos consejos y al final tengo la suerte que muchos técnicos me han dado su aporte a la hora de crecer. El profesor "Cocli" Salgado siempre me dijo en reservas que me iba a costar pero que no me rindiera. Ahora que hablamos me dice siempre que ya le creo, pero son consejos de entrenador que creen en uno”.

CUANDO VARGAS LE DIJO INIESTA: “Lo que quiso decir el profe era algo bueno de mí, que era buen jugador, que me hizo debutar porque lo había ganado. Lo tomo como un halago, pero no pienso que soy mejor que nadie. Fue un halago, pero en la siguiente práctica me dijo que tenía que seguir creciendo y al final lo tomé de la parte buena. Me hizo debutar porque había hecho buenas cosas en los entrenos. Imáginese que alguien venga a ver al Iniesta de Honduras y no puede dar un pase, tenía que demostrarlo y al final esas palabras tan delicadas que lo comparen con un gran jugador. Cuando iba a un lugar me decían, este es el Iniesta de Honduras, aunque el final uno intenta de hacer las cosas de ellos porque son grandes jugadores”.

INTERÉS DEL ATLÉTICO DE MADRID: “Se manejan tantas cosas que uno quisiera que fueran verdad, pero no fue nada concreto. Si llega el Atlético de Madrid y quiere que juegue para ellos, obviamente que voy a decir que sí porque son equipo top y obviamente no le vas a decir no”.