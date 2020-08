Presidente de Saprissa detalla si Esteban Espíndola se queda prestado en Honduras o no

El traslado del argentino Esteban Espíndola a Costa Rica sigue siendo una incógnita. Saprissa todavía no sabe cómo hará para movilizar al defensor y en los últimos días surgió un rumor que los morados podrían dejarlo a préstamo unos meses en Honduras.

Incluso Héctor Vargas, técnico de Marathón, se refirió a la posible cesión. El mandamás fue consultado si le parecía esta idea y de inmediato dijo que no tiene pensado recibirlo ya que Espíndola se fue del club.

Ante ello, Diez conversó con Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa. El dirigente nos comentó que no han pensado en dejar a Espíndola en nuestro país y la idea es llevarlo a San José.

“Nosotros estamos ilusionados y con todo el compromiso de que él pueda llegar aquí, ese es nuestro plan A y B. Habría que ver algún plan C pero por ahora estamos analizando las alternativas y efectivamente la posibilidad que él salga de Honduras y llegue a Costa Rica de manera directa o inclusive de manera indirecta haciendo escala en algún otro país donde podramos cuadrar su ingreso acá”.

Y agregó: “Nosotros por ahora no estamos evaluando ninguna otra alternativa que no sea la de traer el jugador. Nos hubiera gustado muchísimo haberlo tenido para la pretemporada y el arranque del torneo, de hecho nosotros hicimos una contratación en esa posición de Johnny Acosta como prevención de estos atrasos, en este momento igual queremos que Espíndola venga al país aunque sea tarde y aunque se pierda el arranque del torneo, por lo menos tenerlo para final de la primera vuelta y lo que reste del torneo”.

Don Juan Carlos Rojas prácticamente dio por hecho que no meditan prestar a Esteban Espíndola aunque llegue tarde al certamen.

“En este momento yo le diría que no es una opción (prestarlo), por supuesto que las cosas pueden cambiar, pero estamos viendo las alternativas. Si por alguna razón vemos que ya no es factible entonces veremos otras opciones, por ahora el esfuerzo es para que venga aquí”.

Y terminó diciendo: “No hemos platicado con equipos sobre eso (prestarlo), si en algún veíamos que no se iban a abrir los aeropuertos a tiempo pues de pronto la opción que él se quedara allá hubiera sido lógica, pero no ha pasado a un tema de discutirlo con nadie. Para nosotros todavía eso no es opción, nosotros queremos que el jugador venga”.