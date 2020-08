Los Ángeles FC destaca la historia de cómo el hondureño Andy Najar conquistó el sueño Americano

"Yo llegué a este país ilegalmente. Como todo centroamericano sueña con llegar para tener una mejor vida", menciona Andy Najar en la introducción del documental que publicó el equipo Los Ángeles FC en las redes sociales.

Y es que el equipo angelino recordó cómo el jugador nacido en Santa Cruz de Marcovia en Choluteca, Honduras, logró llegar al país de las oportunidades. "Tenía 13 años, ya iba para cumplir los 14, fue en el 2007. Fueron 15 días de camino desde que salí de Honduras hasta llegar aquí a los Estados Unidos. Son recuerdos que me quedaron en mi memoria y no los voy a olvidar", revela.

Leer. EL CÁDIZ RECHAZA OFERTA DEL LEGANÉS POR EL CHOCO LOZANO

Pero el camino no fue fácil. Andy pasó dificultades y ahora que es todo un profesional y estrella del equipo angelino, su vida en un inicio fue igual a la de muchos compatriotas que han dejado su tierra, tal vez para siempre para buscar mejor vida.

"Pasaron algunos días donde aguantamos hambre durante el camino y mucha sed. Pero gracias a Dios pudimos cruzar el camino y pudimos llegar a este país", contó el exjugador del Anderlecht de Bélgica y seleccionado hondureño.

Pero lejos de darle pena, a Najar lo motiva su historia. "Recordar esos días que venimos para aquí, los días que aguantamos hambre y sed, los días que caminamos y las noches y eso me motiva para salir adelante. Yo tuve esa idea de lograr el sueño americano como se dice y estoy contento por eso".

Ahora Andy vive en una de las metrópolis más grandes de Estados Unidos, Los Ángeles, California donde se encontrará con muchos compatriotas que al igual que él, sufrieron para estar hoy luchando por conquistar sus sueños.

"Me siento orgulloso. Me siento identificado con ellos, porque hay muchas personas de mi país que llegaron a este país de la forma en la que yo lo hice y eso me motiva a dar el máximo", comentó Najar.

Finalmente, habló sobre su carrera en Europa donde estuvo siete años en Bélgica. "Todo lo que conseguí con el Anderlecht fue muy lindo, conseguí tres campeonatos, además jugué Champions League y Europa League. Todo jugador lo sueña con disputar las mejores competencias del mundo", dijo el catracho sobre su experiencia en el viejo continente.