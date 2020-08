"Tenemos un Everest por escalar", dice Gattuso sobre la vuelta Barcelona - Napoli

El técnico del Nápoles, Gennaro Gattuso, advirtió este viernes de la dificultad del partido contra el Barcelona en la vuelta de octavos de final de la Champions, señalando que "tenemos un Everest por escalar".



"Mañana tenemos un Everest que escalar. Hemos oído muchas cosas, pero tiene unos excelentes jugadores y unos jóvenes que es espectacular verlos jugar", dijo Rino Gattuso en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado.



El técnico italiano cree además que el hecho de que el Barça no haya ganado nada esta temporada lo hace más peligroso.





"Le da más fuerza", afirmó, recordando que "es un equipo que lleva muchos años acostumbrado a ganar y cuando eso pasa, quieres ganar siempre".



Tras el empate 1-1 de la ida, el técnico italiano llega al Camp Nou, con la intención de tener la pelota, aunque sabe que no será fácil con el Barça.



"Siempre los hemos golpeado con posesión de balón. Mañana es un partido que hay que saber jugar bien técnica y tácticamente", dijo el técnico italiano, quien, no obstante, reconoció que "no será fácil tener la pelota".



"Ellos tienen una gran calidad y hay que respetarlo", insistió el Gattuso, que no sabe si podrá contar con su delantero Lorenzo Insigne.





"Insigne hizo ayer el 50% del entrenamiento, hoy el 100%, mañana quiero ver si se siente al 100%, si no se siente así, no estará en el campo", afirmó Genaro Gattuso.



El técnico italiano también consideró una "pequeña ventaja", que el partido se juegue a puerta cerrada por el coronavirus.



"Puede ser una pequeña ventaja porque venir aquí y tener 90.000 personas cantando, si no tienes mucha personalidad puede ser mucha presión", dijo Gattuso.



Pero, "el fútbol sin público no es fútbol, el público te da vibración, emoción, hace que sientas más el partido", lamentó, no obstante, el entrenador del Nápoles.