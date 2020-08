Futbolistas con Covid-19: el otro enemigo a vencer para el arranque de pretemporada y torneo Apertura en Honduras

El coronavirus es una pandemia que ha venido a cambiar la vida de todos y el fútbol no es exento. En la Liga Nacional este sábado se tomará la decisión de iniciar el torneo a finales de septiembre, cuando el país está en el pico más alto de los contagios.

Esto ha hecho que varios jugadores estén contagiados. Algunos han hecho público su estado como el caso del lateral izquierdo que militó en Real de Minas, Luis Guzmán, quien reveló lo complicado que estuvo y hasta fue hospitalizado. Ya venció la enfermedad.

Pero Diez ha conocido que varios futbolistas están actualmente contagiados de forma asintomática, pues no han necesitado ser internados y las pretemporadas de los clubes están por iniciarse. Hoy se ha conocido que los clubes pretenden arrancar el 17 de este mes.

El Olimpia es el único club que ha informado hoy que hizo pruebas a sus jugadores pero no han informado sobre los resultados. Será hasta el fin de semana que se revelará. El cuadro merengue hizo una gran inversión en bioseguridad. Ha comprado lotes de mascarillas N-95 para todo el plantel.

¿Qué sucederá con estos futbolistas que han sufrido coronavirus? ¡Podrán entrenar si no tienen una prueba de que ya son negativos. El doctor Jorge Ardón, médico del Olimpia y coordinador de la Comisión de Salud de Liga Nacional, explica los detalles de los procedimientos a seguir.

“Hay una cosa que tenemos que entender. La gente joven, sí se enferma, la gente joven, sí se muere. Pero hay una cosa que tienen los deportistas y es que están en una buena condición de salud y eso le da mejor pronóstico. Salen bien, sin embargo, no se les permite el retorno al trabajo mientras no estén negativos con una PCR en tiempo real”, dijo el doctor Ardón.

Y sigue: “Alguien se molestaba conmigo en la reunión que sostuvimos ayer y me decía, somos pobres y no podemos hacer PCR en tiempo real… entonces no podemos jugar fútbol. Pero si no se hacen las pruebas PCR, entonces yo me hago a un lado porque no puedo ser cómplice… lo que queremos es hacerlo con seriedad porque son vidas las que hay”, explicó el doctor.

CONDICIONES PARA INICIAR PRETEMPORADA

Los equipos pueden poner la fecha de inicio del torneo, pero será Sinager la que tiene que aprobar una desescalada ya que están prohibidas las reuniones de más de 50 personas. Además los resultados de pruebas efectivos deben de conocerse 72 horas después de realizarlos, algo en lo que trabajan los médicos de la comisión.

“Antes de iniciar las pretemporadas, Sinager debe aprobar las reuniones de más de 50 personas, pues esto está prohibido. Una vez que se aprueban las reuniones colectivas o se le autoriza únicamente a la Liga Nacional, se puede iniciar y realizar las pruebas rápidas. Ya se hizo un convenio con una institución para concretarlo y le digo que está avanzado para cerrar”, explicó el doctor Ardón.

Sinager ya revisó todos los protocolos de seguridad que envió Liga Nacional, pero todavía no los ha regresado, aunque se ha conocido que están contentos por la forma en que se redactó. El doctor Ardón, uno de los pilares en la elaboración, dice que el protocolo es propio de la liga.

“Yo quisiera que se hicieran tres pruebas PCR a la semana pero no es posible. La NBA las hace tres a la semana, no uno, pero nosotros tenemos que acoplarnos. Le podemos pedir al estado que nos de las pruebas PCR en tiempo real para la Liga Nacional por lo menos una cada 15 días, sino se puede una al mes, y así ir de acuerdo a lo que se va dando. Tenemos el deseo que el torneo se pueda arrancar”, declaró el doctor Ardón.