Júnior Lacayo sobre su futuro en el Olimpia: "Tengo opciones de salir a préstamo, me estoy fijando más en lo que me conviene"

El delantero Júnior Lacayo, que le resta un año de contrato con el Olimpia, podría optar por una salida a préstamo para buscar minutos y recuperar su nivel futbolístico visualizando el futuro que le espera sucedido de una posible oferta en el extranjero.

En entrevista a DIEZ, el ex de Victoria y Marathón reconoció que no tiene claro cuál será su rol en los merengues, aunque su deseo es seguir superándose en el equipo comandado por el DT argentino Pedro Troglio.

"Tengo un año de contrato. Cuando regrese hablaré con el profe (Pedro Troglio) y con Osman Madrid para ver en qué quedamos con lo mío. Yo voy a seguir a trabajando a modo de llegar bien al equipo", mencionó Júnior Lacayo.

A su edad Lacayo espera contribuir y tener un rol más importantes en los equipos. Ahora asegura que "tengo opciones de salir a préstamo. Me estoy fijando más en lo que me conviene porque ya son 25 años que cumplo en este mes, tengo que ver por mi futuro y bienestar, no por los equipos".

Júnior Lacayo durante uno de sus ejercicios en la playa de Sambo Creek. Foto: Edgar Witty

Y agregó: "Tengo una opción de salir al extranjero que me consiguieron por ahí, pero primero quiero seguir en Honduras para agarrar ritmo y no ir a caer de narices, lo importante es estar bien".

Ante ello no quiso decir el nombre de la institución: "Me lo guardo, es mejor mantenerse así, pero cuando salga algo lo van a saber".

Pero dejó en claro que se trata "de la MLS, si Dios lo permite. Algunos saben que tengo mi residencia y lo mejor es eso, he platicado con varios agentes, pero primero quiero estar bien para ir a competir".

ROL DE PADRE

Recientemente Júnior Lacayo se convirtió en padre de su primer hijo, uno del que espera ser un ejemplo para él siguiendo sus pasos como futbolista.

"Nació mi heredero. Estoy emocionado, muy feliz. A mis 25 años tuve mi primer bebé, es una gran etapa para mí. Espero ser el mejor papá e instruirlo por el buen camino. Como futbolista quiero que también lleve eso", soltó con signos de alegría.

TRABAJOS DURANTE LA PANDEMIA

Durante la pandemia Júnior Lacayo ha mantenido su estado físico haciendo trabajos de playa y cancha junto a los futbolistas Darixon Vuelto, Carlos Bernárdez, Darwin Oliva, Arnaldo Urbina y Jonathan Núñez, todos dirigidos por Tyson Núñez.

"Muchos reconocen a Tyson Núñez, siempre está allí hablándonos y diciéndonos que entrenemos, eso es bueno para nosotros. A veces uno como jugador crees que estás bien, pero no lo estás, lo mejor es prepararte", señaló.

Sobre el inicio del torneo dijo que "esperemos en Dios que sea en septiembre. Lo mejor es trabajar antes, para no llegar muerto. Estamos en Honduras. Estamos mal, los equipos y jugadores estamos mal. Queremos empezar, todas las ligas empiezan, menos la de Honduras".

Pese a ello el club merengue se prepara para su regreso a los entrenamientos. Este viernes convocaron a la plantilla para realizarse pruebas de Covid-19 en donde Lacayo formó parte de la misma junto al resto de sus compañeros.