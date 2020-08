Matías Soto: "En Uruguay cuando se nos complicó el tema de salarios vendíamos comida"

Matías Soto (29 años), el gladiador del Real España ha ofrecido una agradable entrevista a Diario Diez donde repasó sus primeros meses como jugador de la máquina aurinegra, club en el que ya suma un título, la conquista de la Copa Premier ante el Olimpia.

El zaguero uruguayo en la plática recordó su tiempo de jugador con el Santa Tecla de El Salvador y el día que fue dirigido en una final por el legendario Sebastián 'Loco' Abreu, a quien lo califica como una persona "humilde".

Soto, que con su garra y compromiso se ganó en tan poco tiempo el corazón de los fanáticos del Real España también reveló detalles de su amistad con Edinson Cavani, pues ambos son de Salto, Uruguay, y también de su pasión por la cocina, rubro que lo sacó de apuros cuando la situación de salarios se le complicó en su natal país.

Matías Soto se convirtió en titular en la zona baja del Real España.

LA ENTREVISTA CON MATÍAS SOTO

Momento de pandemia: "Una lástima que todo esto esté pasando, estamos bien y la familia con salud que es lo importante, estoy entrenando y poniéndonos en forma, entrenamos todos los días y siendo profesional todos los días, pero es difícil porque ya casi cinco meses parado"



La dirigencia del Real España los tiene al día: "Tuvimos el apoyo de los dirigentes, se han portado muy bien con nosotros, nos han cambiado de lugar porque donde vivíamos no teníamos muchas cosas y hoy estamos en un lugar tenemos un gimnasio, una área para correr, vamos todos los días al gimnasio y todos los días vamos a correr junto a Santiago Correa, Delis Vargas y Pablo Pírez".



La decisión de quedarse: "Creo que fue una decisión acertada porque la gente nos ha tratado espectacular desde que llegamos, los dirigentes nos dieron su apoyo, nos dijeron que estaba difícil la situación pero que nosotros íbamos a tener su apoyo y así fue, gracias a Dios el club está cumpliendo con los pagos, no nos hace falta nada y la verdad que decidimos quedarnos porque era difícil irnos y después que no pudiéramos regresar, nos habíamos adaptado muy bien al club y al país, creo que fue una decisión acertada".





Lo que le gusta de SPS: "Una ciudad muy linda, una ciudad a la que nos adaptámos rápido y más el cariño de la gente, se nos hizo muy fácil. Al segundo día ya íbamos solos al entrenamiento, el club nos había brindado un carro, estamos adaptados muy bien a San Pedro Sula".

"Lo que más nos gusta en San Pedro que no hay tráfico, en El Salvador era impresionante, habían veces que estabas dos o tres horas en el tráfico metido, aquí eso no pasa, estás en cualquier lado en 15 o 20 minutos, la gente de San Pedro muy amable, cariñosa, esas cosas nos hicieron más fácil convivir aquí".



La afición los reconoce: "Nos sorprendió mucho, nosotros salíamos para poder conocer la ciudad y la verdad ir a un mall y que las personas te pidan un autógrafo, una foto, la verdad que nos sorprendió y ahí nos dimos cuenta de la dimensión que era Real España, la gente que le pone tanto fervor al club. Nos dimos cuenta que no veníamos a pasear, Real España es un equipo grande y tenemos que rendir. Hincha de otros equipos se paraban a saludar también, eso nos ayudó mucho".



Su familia, fundamental en su vida: "Uno desde pequeño tuvo el apoyo de la familia siempre, nunca nos faltó nada pero fue una familia que luchó siempre, tuve el apoyo de mis abuelos y mis papás, estaban con nosotros, también con mis primos, gracias a ellos hoy estoy donde estoy, valoro mucho ese esfuerzo que hicieron para ser quien soy yo, trato de seguir esos pasos, nos aconsejaron...".

Sobre Edinson Cavani: "Sí, gracias a Dios lo conozco. Es un genio, él cada vez que va a su ciudad, en Salto, hace un partido a beneficio para la gente que lo necesita, para los niños, siempre me invita a esos partidos, es una persona espectacular. Sí he compartido con él, una persona muy humilde, si te acercas a él es como si estuviéramos hablando nosotros".

Asegura que se lleva muy bien con Edinson Cavani, seleccionado uruguayo y goleador histórico del PSG.

"Pasábamos mucho tiempo junto con mis abuelos, durante todo el día estaba con ellos, fueron como mis padres en mi niñez, me guiaron por un buen camino que trato de seguir y dárselos a mis hijos porque ahora está todo complicado con redes sociales y el internet. Trato de guiarlos como nos guiaban antes nuestros abuelos y padres".

SU PASO POR EL SANTA TECLA DE EL SALVADOR

Matías Soto es muy claro y siempre sincero. El futbolista uruguayo asegura que su pasaje por el Santa Tecla de la liga salvadoreña no fue brillante, él lo considera "regular", a pesar de haber levantado el título de Copa.

"Una experiencia muy linda, la primera vez que yo salía del país, ir a un equipo que estaba jugando la séptima final consecutiva, un equipo muy lindo, pudimos ganar la Copa de El Salvador, tuvimos un pasar malo en la liga, quedamos eliminados en cuartos de final, pero en la final de la Copa dirigió Abreu; se acercó mucho a nosotros, era un jugador más siendo DT, entrenaba junto a nosotros, era un compañero más dentro del campo".

Soto era parte del equipo tecleño que vio cómo el 'Loco' Abreu comenzaba su etapa de entrenador, y vaya que lo hizo siendo campeón. "Yo lo vi como uno más, una persona muy humilde a pesar de su trayectoria, nosotros lo tratábamos con el respeto que él se merece pero era uno más dentro del campo; le llega mucho al jugador y sobre todo la experiencia que él tiene trata de volcártela para cada momento del partido. Siempre trató de aconsejarnos y sacarnos el mayor jugo y por suerte le dimos el título".





"Para ser la primera vez la experiencia fue regular, en lo deportivo no nos fue tan bien porque quedamos eliminados en cuartos de final y el equipo venía de ser campeón y de jugar bastantes finales, en lo personal me sirvió mucho para llegar aquí", dice Matías Soto, actual futbolista del Real España de Honduras.



Sigue hablando de Sebastián Abreu. "Era uno más y el jugador se siente más cómodo, era amistoso, cuando se jodía se jodía, cuando se trabajaba en serio era en serio, es un técnico que trabaja mucho lo ofensivo, lo defensivo lo trabajaba sí, pero hacía mucho hincapié en lo que él podía dar".



Diferencia Honduras - El Salvador: "Hay mucho diferencia, aquí en Honduras es un nivel muy grande, en lo futbolístico como en lo extra futbolístico, en El Salvador no concentrábamos, íbamos directos al viaje, almorzábamos y después a la cancha a jugar, regresábamos el mismo día, no lo vi muy profesional, pero aquí no nos falta la ropa, concentramos antes de los partidos, no nos hace falta nada, el club nos ha brindado todo y en lo futbolístico ver el gran nivel que tiene la liga hondureña es admirable"



Quiere seguir en Honduras: "Nos adaptámos tan rápido, la gente nos ha brindado un cariño impresionante, mis hijos se sienten espectacular, están yendo al colegio, conocieron nuevos compañeritos, hoy te podría decir que nos sentimos en nuestro país, ojalá que estemos aquí por mucho tiempo, la verdad que nos queremos quedar aquí".



Continuidad de Ramiro Martínez: "Estamos en contacto con él, siempre tratamos de no perder la comunicación, por lo que tengo entendido, él va a regresar, tiene todo arreglado con el equipo, solo está esperando que haya un vuelo para volver a Honduras".



Baleadas o pupusas: "En lo personal nunca había probado el frijol, y la verdad que me gustó mucho la baleada, en El Salvador las pupusas comíamos con mi hija solamente de queso, como que son sabores diferentes pero me gustó mucho la pupusa, sí, y las baleadas que es un alimento muy rico".



El nivel de Jhow Benavídez: "Todos los compañeros son espectaculares, los jóvenes que se han acercado a nosotros, es un grupo muy sano y muy humano. Se ha hecho muy buen trabajo en eso, después el nivel que muestra Jhow Benavídez en los entrenamientos y en los partidos es espectacular, es un gran jugador y creo que de los mejores aquí en la liga".



Su amor a la cocina: "Desde que me junté con mi señora le damos mucho tiempo a la cocina, es nuestro hobbie, tratamos siempre de hacer algo diferente, en Uruguay cuando se nos complicó el tema de salarios vendíamos comida, teníamos una pequeña empresa de comida y hacíamos repartos, estábamos hasta tarde cocinando pedidos para el otro día, la verdad que nos gusta muchísimo".



"Las cosas dulces son la especialidad... los alfajores. Me han dicho que se podría hacer algo aquí, una muchacha que fue quien nos trajo a los apartamentos nos dijo que si nos gustaba la comida iba a hacer un negocio muy bueno".

Pudo venir antes a Honduras: "Yo lo había seguido mucho el fútbol hondureño por internet, por Facebook, porque tuve una pequeña chance de venir cuando estuvo el profe Tato García, se me comunicó pero nunca se dio la llegada, lo seguí hasta que nos comunicamos con Ramiro y comencé a ver los partidos de la Copa Premier por internet, es un futbol de un nivel espectacular, hay muchos jugadores buenísimos que hoy podrían estar en mejores ligas".



Campeones de Copa Premier: "Lo disfrutamos muchísimo, todo lo que habían hecho nuestros compañeros anteriormente jugando contra equipos grandes de sus países, yo vi esos partidos antes de llegar al país y miré que el equipo estaba para grandes cosas, pudimos darle la copa al Real España y que fuese la primera fue espectacular, la disfrutamos porque jugamos contra un equipo que venía imbatible, un equipo espectacular, lo demostró en las finales, pero lo disfrutamos mucho"..



Al defensor uruguayo Matías Soto le queda contrato por un torneo más con el Real España.

