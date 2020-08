Exjugadores de la Juventus y uno de la actual plantilla dan "me gusta" a la salida de Sarri

Maurizio Sarri no resistió al desastre de la Champions. La Juventus anunció este sábado la destitución de su entrenador tras apenas una temporada en el cargo, concluida el viernes con la eliminación de la Liga de Campeones ante el Lyon.

'Adieu Maurizio' o 'Sarri Out': los titulares del Corriere dello Sport y de Tuttosport presagiaban desde el sábado por la mañana la suerte que le esperaba al veterano técnico italiano.

Los dirigentes del club, con el presidente Andrea Agnelli al frente, habían prometido "unos días de reflexión". Por lo visto han encontrado respuestas antes de lo esperado.

La Juve llegó a la misma conclusión a la que llegaron numerosos observadores y tifosi desde hace tiempo: la unión entre el club 'bianconero' y el exentrenador del Nápoles y del Chelsea no era feliz.

Para confirmar esta mala relación entre Sarri y algunos futbolistas, solo fue necesario esperar un par de horas desde que se anunció el despido del DT italiano.

Y es que exjugadores y uno de la actual plantilla de la Juventus le han dado "me gusta" al despido de Sarri.

La Vieja Señora anunció su adiós en la cuenta oficial de Instagram y varios jugadores no dudaron en darle "like".

Mario Mandzukic, Emre Can y Douglas Costa son los futbolistas que al parecer están festejando tras la noticia.

Tanto Mandzukic como Can no son parte ya de la Juventus, pues Mandzukic quedó libre tras rescindir su contrato con Al-Duhail de Catar, mientras que Can se fue al Borussia Dortmund de la Bundesliga.



Jugadores que fueron parte de la Juventus celebran por la salida de Sarri.

En tanto, Douglas Costa es el único que forma parte de la plantilla actual y también dejó su like en la publicación de la Juventus, dejando más dudas que respuestas sobre la relación en el vestidor.

A la sombra de Allegri

Un año después de su eliminación en cuartos de final, la 'Vecchia Signora' verá por la tele la 'Final a 8' de Lisboa, pero la eliminación esta temporada deja en peor lugar a la Juve que el año pasado.

En primer lugar se produce una ronda antes, y sin faltar el respeto al Lyon, los observadores italianos consideran al club galo de menor entidad que al Ajax de Ámsterdam del año pasado. No ven a ningún jugador del Lyon fichando por un grande de Europa como lo hicieron De Jong o De Ligt por el Barça y la propia Juve.

El primer sacrificado por el fracaso es Sarri, llegado para dotar de estética a un equipo que ganaba siempre pero que seducía pocas veces.

Las premisas no se cumplieron, con un juego colectivo discreto y resultados a la baja, esta eliminación precoz en Champions se une a las derrotas en la final de Copa y en la Supercopa, y a un título en la Serie A que se logró a finales de julio con números de equipo de zona baja de la tabla en los últimos partidos de la temporada, con más pena que gloria.

Después del partido del viernes, Sarri habló del arbitraje y de un "excelente partido", sin llegar a digerir lo ocurrido.

Así pues Sarri sólo ha vivido un año en el puesto que ocupase durante cinco cursos su predecesor Massimiliano Allegri, en las que conquistó cinco 'Scudettos' y llegó a dos finales de Champions.

Para el futuro más inmediato, los dirigentes turineses estarían pensando en el argentino Mauricio Pochettino, libre desde su marcha del Tottenham. También suenan los nombres de Simone Inzaghi, Zinedine Zidane o... Allegri.

El pilar Cristiano Ronaldo

El dirigente turinés Andrea Agnelli recordó el viernes que la Liga de Campeones era más un sueño que un objetivo, pero parece evidente que cuando fichó a Cristiano Ronaldo el plan principal no era llenar aún más las vitrinas de 'Scudettos' del campeonato italiano.

Desde el punto de vista económico la eliminación es también una mala noticia para la Juve, cuyas arcas aún siguen acusando el desembolso por Cristiano Ronaldo.

Y eso que el astro portugués de 35 años ha cumplido con que se esperaba de él, irreprochable y autor de los siete goles anotados por la Juve en los partidos de eliminación directa de la Juve desde su llegada.

El quíntuple Balón de Oro afirmó su deseo de seguir, y su presidente lo repitió el viernes, presentándolo como un pilar de la Juventus. Un pilar sólido, pero con mucho trabado de reconstrucción a su alrededor.