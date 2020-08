Mathías Techera sobre Javier Portillo: “Ese tipo de personas es conflictiva, se dedica a generar problemas”

Mathías Techera dialogó con Diario Diez, charla que se transmitió por Facebook y Youtube. El nuevo jugador de Marathón explicó cómo se siente tras su vinculación con los sampedranos y el paso en el Vida de La Ceiba.

Asimismo se le consultó por su relación con Javier Portillo, jugador al que él considera conflictivo y donde lamenta todo lo que este dijo de su persona.

ACTUALIDAD EN URUGUAY: “En estos tiempos que no había fútbol uno se tenía que buscar la vida de alguna forma, ahora esperando que se calme un poco la situación para poder volver, fue una decisión correcta haber venido a Uruguay. Hice la cuarentena y luego me puse a entrenar y a hacer trabajos de gimnasio. A mí me pareció bien lo que me ofrecían y la verdad yo quería volver a Honduras, fue una buena decisión y la verdad estoy contento. La situación económica es muy difícil para un extranjero. Yo me desvinculé de Vida y bueno quizás te toca perder. Lo que yo quería era estar en un lugar donde se me reconozca mi trabajo, un lugar donde yo pueda ir a trabajar sin estar pensando en otras cosas”.

MOMENTOS EN EL VIDA: “Hay compañeros en el Vida que no han cobrado y espero que puedan solucionar ese problema. A veces para ganar se necesita perder, yo quería estar en un equipo donde se me reconozca mi trabajo. Al profe Vargas lo conozco solamente de la cancha, no tuve la posibilidad de saludarlo. Me parece un excelente entrenador, Marathón es un equipo grande que debe estar siempre arriba peleando, solo queda ir a trabajar”.

SU PASO POR HONDURAS: “Me gustó el país, los lugares que visité. Regresar a Uruguay es algo que no dependía de mí, sentía que podía dar más en Honduras. Me acuerdo que yo llegué un lunes al Vida y ya el miércoles estaba enfrentando a Marathón, en ese momento me di cuenta que Marathón era un equipo grande, mis compañeros saben que trabajé fuerte para lograr eso”.

SI TUVO CONTACTOS CON OLIMPIA U OTRO CLUB DE HONDURAS: “En Olimpia no, ellos están llenos con los cupos de extranjeros, la verdad que el fútbol de Honduras es muy bueno, me gustaría seguir creciendo en el fútbol de Centroamérica”.

RELACIÓN CON JAVIER PORTILLO: “Fue algo negativo, tuve el apoyo de todos mis compañeros, de todo el equipo. En su momento yo lo aclaré porque no estoy para problemas. Sí me molestó que dijera varias cosas de mí como que yo andaba de fiesta todos los días y pasaba tomando alcohol. Primero que todo yo vivía en hotel turístico que está abierto las 24 horas. Es imposible que yo haga fiesta todos los días, decía que yo llegaba a los entrenamientos borracho. Es algo ilógico, una persona que lleva ese estilo de vida no rinde ni juega, me dolió mucho porque trató de armar esa polémica y metiéndome a mí en esos problemas donde no tenía nada que ver”.

PERSONA CONFLICTIVA: “No me sorprendió porque ese tipo de personas es conflictiva, durante toda su carrera siempre tuvo todo tipo de problemas en los equipos que ha ido, sí me molestó que se la haya agarrado conmigo en lugar de solucionar sus problemas y decir la realidad de lo que había pasado, son personas que son así y se dedican a generar problemas. Muchos compañeros me mandaron mensajes como con vergüenza ajena”.

DELANTEROS BUENOS EN HONDURAS: “Muchos delanteros buenos, ahora me acuerdo de un delantero que estuvo en Motagua, Estigarribia. Estigarribia era un delantero muy bueno, y así hay otros como Arboleda, Costly, Diego Reyes, Moreira, Róchez el de Upn... Los de Marathón como Solani que lo tenía por la banda”.

RECHAZO O NO DE LA GENTE DE LA CEIBA: “Yo tenía mucho miedo que la gente de La Ceiba lo tomara a mal, pero bueno la gente me ha escrito bonitas cosas y más que todo gente del Vida. No tuve ningún comentario negativo”.