Mauricio Dubón ayuda a impulsar una carrera en la victoria de los Gigantes ante los Dodgers

Mauricio Dubón jugó su séptimo partido de la temporada en la MLB ante los Dodgers. El pelotero hondureño aportó su granito de arena en la victoria 5-4 de los Gigantes de San Francisco.

En la sexta baja, Dubón se sacrificó ante un lanzamiento de Brusdar Graterol, pitcher rival, pero pudo darle ventaja a su equipo ya que tenía dos hombres en base.



Esa carrera impulsó a los Gigantes a poner 5-0 en el marcador, al final los Dodgers se acercaron, pero no pudieron alcanzar a su oponente que registró su segunda victoria de la serie particular.

LA IMPULSADA DE MAURICIO DUBÓN

Cueto no permitió ni un solo hit en sus primeras cinco entradas, y abrió la sexta forzando a un elevado de rutina al bateo de Kike Hernández. Pero Hunter Pence, quien estaba haciendo apenas su tercera apertura del año en el jardín izquierdo, apareció para perder la pelota en el cierre del inning, lo que le permitió caer para un triple de apertura. Austin Barnes siguió con un rodado para poner a Hernández de tercera al plato y reducir la ventaja de los Gigantes a 5-1. Craso error que daría vida a los Dodgers que comenzarían a buscar la paridad.

Según la MLB y su departamento de estadísticas, ese elvevado de Hernández tenía una probabilidad de ser atratapada del 99% pero Pence erró.



Nuevo juego para los Dodgers que aprovecharon al máximo el descontrol de Cueto que sin duda debe estar molesto porque hasta ahora su solvencia en el montículo siempre se ha visto amenazado por los relevistas o como en este caso, sus compañeros de campo. La entrada se enredó más para el pitcher quien dio un pasaporte a Joc Pederson antes de recibir una visita al montículo del entrenador Dave Groeschner. Cueto estaba lidiando con una ampolla en el dedo gordo del pie, pero convenció al manager de los Giants de que lo dejara después de lanzar algunos lanzamientos de calentamiento antes del inicio del juego.



Cueto no sostuvo la buena postura y dio otro boleto a Cody Bellinger antes de perder a Justin Turner, quien le voló un jonrón de tres carreras que acercó a los Dodgers a una de la proeza.



El pitcher se marchó y fue reemplazado por el zurdo Tony Watson, quien finalizó la entrada. Al final los Giants lograron controlar el ataque de los Dodgers en la novena y cerrar una victoria que no debió ser sufrida pero que terminó siendo de gran valor.



Mauricio Dubón terminó siendo determinante pues produjo la quinta rayita, que fue la del triunfo.



SIGUIENTES DUELOS DE LOS GIGANTES

Dodgers - Gigantes (Domingo/2:10 P.M)

Astros - Gigantes (Lunes/7:10 P.M)

Astros - Gigantes (Martes/7:10 P.M)

Astros - Gigantes (Miércoles/5:10 P.M)

Gigantes - Athletics (Viernes/7:45 P.M)