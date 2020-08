Javier Portillo: "El tema con Mathías Techera debe ser caso cerrado, le deseo lo mejor"

Javier Portillo guardó lugar este domingo para cerrar sus indiferencias y polémica con el nuevo defensor de Marathón y exjugador del Vida, Mathías Techera.

En entrevista a DIEZ, el futbolista uruguayo dejó entrever que no tuvo buena relación con "Pulgarcito" quien habría dado quejas al cuerpo técnico por su indisciplina, acciones que él mismo desmiente.

Ante ello el lateral izquierdo dejó en claro que "no soy un mal compañero, nunca dí nombres, pero lo felicito porque llegó a Marathón. Es complicado cuando se quiere sobresalir con el nombre de otra persona, en ese caso con mi nombre".

Y agregó: "Espero que no se vuelva con este tema, ya debe ser caso cerrado, cada quien se tiene que dedicar a hacer su trabajo, le deseo lo mejor. Él se sintió mal por ese tipo de cosas, pero he sido respetuoso. No me considero mal compañero".





Sobre su pasado en el Olimpia, Javier reflexiona en que "cuando uno pasa por el equipo más grande de Centroamérica a uno le enseñan a ser exitoso en el fútbol, le enseñan el camino" y que "no voy a andar detrás de un compañero, yo vivía en la planta de arriba. No fue tanto por lo que hacía, sino que yo tengo mi horario, soy disciplinado para dormir y no me dejaba descansar. Le deseo lo mejor, cerremos este tema".

FUTURO

A sus 39 años de edad Javier Portillo no piensa en el retiro. Actualmente es agente libre y está en la búsqueda de un equipo, siendo la Primera División como preferencia.