El blog de Mauricio Kawas: "El cuerpo técnico de Honduras debe despertarse y planificar una concentración de dos semanas"

Suficiente hemos tenido con las dificultades para poder iniciar el Apertura de nuestra Liga Nacional como para que además estemos con muchas dudas sobre los planes que tiene Fabián Coito con la Selección Nacional.

Creo que el tiempo de llamarle “trabajo” a estar hablando con los jugadores a larga distancia ya se pasó. Ahora es momento para definir convocatorias e incluso para programar una concentración de 25 o 30 jugadores en el hotel que tiene bien montado la Fenafuth en Siguatepeque.

¿Por qué el apuro? Porque países como Estados Unidos, México y Costa Rica ya están en actividad y ya nos están sacando ventaja. Gringos y aztecas activaron sus ligas y los ticos arrancan este fin de semana. Mientras que nuestra Liga espera iniciar a finales de septiembre.

Entonces, creo yo, que el cuerpo técnico de la bicolor debe despertarse y planificar una concentración de dos semanas mínimo con un grupo de jugadores que puede ser una mezcla de Sub23 y Mayor.

Kawas asegura que Fabián Coito podría hacer una concentración y supervisar desde Uruguay los trabajos.

Si el cuerpo técnico no puede estar en físico ellos pueden coordinar a distancia y Arnold Cruz será su interlocutor y conductor durante los trabajos. Incluso hasta pueden conducir charlas diarias a distancia. De esta manera el trabajo se amplía y tendrá más sentido, aunque no puedan estar ellos.

De cualquier forma, lo importante es el trabajo verdadero. Insisto, ya pasó el tiempo de las pláticas individuales por Zoom. Además, el cuerpo técnico no puede seguir devengando salario, aunque sea reducido, por charlas en línea con algunos seleccionados. En el fútbol el tiempo para no entrenar y no tener contacto con el balón es muy limitado antes que el nivel comience a “oxidarse”.

Tomemos en cuenta que en nuestro país los jugadores van a completar cinco meses corriendo y haciendo ejercicios entre cuatro paredes. Creo que la mayoría perdió el ritmo y un buen porcentaje del aguante físico. Pero lo más importante, se interrumpió una línea de trabajo. Eso habrá que retomarlo.

Algunos me dicen que si el cuerpo técnico que comanda Fabián Coito está muy tranquilo es porque la Fenafuth se lo permite. A lo mejor. Pero no debemos dejar a un lado el hecho que estamos obligados a ser proactivos en nuestros trabajos. Si tu superior es muy pasivo y no te exige, eso no debe darle excusas al cuerpo técnico, que cobra un salario, para comportarse de manera muy cómoda y relajada.

Para Kawas, el hotel de la Selección de Honduras en Siguatepeque podría servir para albergar una concentración.

Y vale decir que cuando se contrata a alguien no es para andarle diciendo todos los días lo que tiene que hacer. Uno contrata y espera que esa persona vaya dando el ancho y respondiendo sin necesidad de andarlo empujando. Al parecer, Fabián Coito es de los que necesita que lo empujen.

Y esta actitud me está preocupando. Me refiero a la actitud del cuerpo técnico charrúa que tiene la responsabilidad de llevar a Honduras al mundial de Catar.

En sus entrevistas más recientes sí hemos percibido preocupación en Coito, pero nada más. Me gustaría escuchar algo como, “si no logramos llegar en 10 días, convocaremos igual para que Arnold Cruz dirija”.

O a lo mejor escucharlo incómodo por estar cobrando un salario mensual desde la comodidad de su hogar en Uruguay. No sé, a lo mejor estoy siendo injusto. Pero es que pienso en la gran cantidad de personas que perdieron su empleo por la pandemia.

Entonces me cuesta entender la pasividad de algunos que siguen cobrando sin hacer gran cosa.