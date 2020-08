Carlos Bernárdez: "Ya cumplí un ciclo en Victoria, quiero volver a la Primera División"

El delantero Carlos Bernárdez pone su mirada a su regreso a la Primera División tras cumplir un ciclo de al menos siete años en el Victoria de la Liga de Ascenso del fútbol hondureño.

En el pasado llegó a ser comparado con David Suazo por el "Bombero" Ramírez siendo una de las jóvenes promesas a destacar sobre el resto, ahora busca consagrarse a sus 27 años.

"Era mi último torneo en Victoria. Estoy agradecido con el club porque siempre han estado allí, ahora veré qué pasa. Primero debemos esperar cuándo inicia el torneo", señaló Carlos Bernárdez.

Y agregó: "La idea es ir a la Primera División, ya me han llamado. Ya cumplí un ciclo en Victoria, quiero volver a primera, pero siempre le deseo lo mejor al equipo sabiendo que es un grande de Honduras, inclusive campeón. Me estoy preparando para regresar y hacer las cosas bien".

Carlos Bernárdez no reveló el equipo con quien tiene pláticas, pero aceptó que hay ofertas concretas, nacionales y extranjeras.

"Me dijeron que no dijera nada, pero me han llamado. También se me han acercado para salir acá en Centroamérica, pero quiero seguir en Honduras", soltó.

En el 2018 estuvo cedido en el Vida y marcó una pasaje destacado marcando ocho goles. ¿Podría regresar?

"Hay oportunidad de volver, siempre que he ido me han tratado de la mejor manera. Si vuelvo espero hacer las cosas bien", respondió.

DECISIÓN POR BELICE

Carlos Bernárdez nació en Belice, pero fue criado en territorio hondureño. Tiene dos nacionales, pero en el 2019 se decidió jugar (ya jugó tres partidos oficiales) para el país de la costa de América Central.

En entrevista a DIEZ explicó que "no es que no creía, pero ya son 27 años los que tengo, es una edad complicada. Veía que se me estaba complicando, no tanto por condiciones, quizá se me complicaba más estando en segunda división, pero no estoy arrepentido de decidirme por Belice, voy a trabajar para hacer las cosas bien".

Sobre la posibilidad de llegar lejos en la Liga de Naciones comentó que "ya se sabe quiénes son los grandes, pero tampoco hay que confiarse. Nosotros vamos a prepararnos de la mejor manera".

Finalmente, dijo que extraña el fútbol por la pandemia de coronavirus y detalló cómo ha hecho para sobrevivir gracias al aporte de sus familiares en Estados Unidos.

"Es complicado, si no hay torneo no recibimos salario. Nuestras familias dependen de nosotros, pero en lo personal mi mamá, mi papá y familiares que tengo en Estados Unidos, desde que empecé en el fútbol me han ayudado, no he tenido problemas", cerró.