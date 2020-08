Ryduan Palermo: "Esto no es por dinero, ni siquiera estoy entre los contratos más altos del Marathón"

Desde su casa en argentina, el delantero Ryduan Palermo habló con DIEZ el Live para YouTube y Facebook y se refirió a su llegada al Marathón y la plática con la que lo convenció el técnico Héctor Vargas.

El nuevo delantero verdolaga dice que desde que se confirmó su fichaje le han comenzado a llegar mensajes de la afición y explicó lo que lo motivó a decirse por los verdes.

"Me motivó mucho que sea un equipo muy grande de Honduras y de Centroamérica. Me han hecho saber que es un equipo fuerte, que pelea títulos y nos tocará jugar un torneo internacional, es lo que me motivó. Además, la propuesta de Héctor Vargas, me llamó y me comentó como trata a los juveniles, a sus jugadores, los potencia y saca lo mejor de ellos, es algo que pretendo lograr".

El interés del cuadro sampedrano en sus servicios no es nuevo. Vargas lo intentó fichar en 2019, pero cuando lo contactó, ya tenía arreglo con Tlaxcala FC de México.

Ryduan está a la espera de la apertura de los aeropuertos para viajar a Honduras y sumarse al Marathón.

"Héctor quiso llevarme en otro momento, pero yo ya había firmado en México y no se pudo dar. En este momento me manifestó su deseo de que me sume al plantel, me dijo que es un proyecto a largo plazo, con juveniles y los sabe tratar bien, es exitoso. Cuando me dio la charla me comentó y ni lo dudé, espero poder sacar todo mi potenciar y hace algo en el fútbol".

Una de las consultas en la amena charla con el argentino fue si juega por amor al fútbol o por dinero. Su respuesta fue contundente.

"Lo hago por amor al fútbol que tengo, desde chiquito he acompañado a mi papá a los entrenamientos, a los partidos y me ha encantado. Lo hago por amor al fútbol, no por dinero. En este caso, con la pandemia, esta negociación no es por dinero, es una apuesta que hace Héctor por mí. Ni siquiera estoy entre los contratos más altos del equipo. De mi parte voy a ir a aportar ganas, sacrificio y mucha seriedad".

