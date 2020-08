Olimpia y Motagua se unen para ayudar a gestionar préstamo y arrancar el Torneo Apertura

“Estamos resolviendo en 24 horas lo que no han podido hacer en cuatro meses (Liga Nacional y Fenafuth)”, así fue la lapidaria frase que lanzó Rolin Peña, representante del Marathón en la conferencia de prensa virtual donde explicaron que gracias a las gestiones que hacen, Rafael Villeda, presidente de Olimpia y Javier Atala, dirigente del Motagua, están cerca de conseguir el dinero que necesitan para la vuelta del fútbol.

Los presidentes de los clubes Vida, Platense, Marathón, Honduras Progreso, Real Sociedad, Real de Minas, también estuvieron representantes del Motagua, revelaron lo que han hecho en las reuniones con los miembros de Liga Nacional y Fenafuth, dejando claro que ha sido poco lo que han hecho para reactivar el fútbol. Se quejan que Wilfredo Guzmán de la Liga y Jorge Salomón de la federación, no busquen soluciones.

Ver. REAL ESPAÑA ANUNCIA LAS PRIMERAS BAJAS DE CARA AL APERTURA

Los directivos expusieron los detalles económicos con números de lo que necesitan para iniciar a jugar. Explicaron que en las próximas horas se podría gestionar el préstamo de Banprohvi por medio de una institución bancaria de la familia Atala y que ya tuvieron respuesta positiva para que en los próximos días se inicie el torneo Apertura.

Más de 80 periodistas de todo el país asistieron a la conferencia de prensa virtual con los dirigentes del fútbol hondureño.

“Este grupo quiere que exista fútbol y que haya torneo de Liga, pero debemos mantener la salud de los futbolistas, la parte económica que garantice la continuidad y finalización del mismo. Quiero dar las gracias a Rafael Villeda, a Javier Atala y hemos visto muestras de buena voluntad para atender las necesidades de los clubes. La ayuda viene directamente de la FIFA y no nos están regalando nada", explicó el vicepresidente deportivo de Marathón, Rolin Peña.

DURAS CRÍTICAS A SALOMÓN Y GUZMÁN

Intervino el presidente del Vida, Roberto Dip. “No hay liderazgo de los presidentes de Liga Nacional y Fenafuth, caso contrario, este problema ya se hubiese resuelto, lo digo con todo respeto”, manifestó Dip, quien ha sido uno de los críticos de estos personajes que están al mando de las instituciones.

Ver. ASÍ ES EL PLAN DE BIOSEGURIDAD DE LA LIGA NACIONAL

“Ahora han venido dos clubes como Motagua y Olimpia y somos solidarios. Aquí lo que ha hecho falta es voluntad. Lo que dijo el señor de habemus, que puso signos de dólares (se refiere a un dirigente de Real España); no es eso, aquí no hay seis equipos, hay siete porque están presentes Juan Carlos Suazo y Lin Zelaya. Señores, sedamos también espacio a los equipos chicos, demos pasos de voluntad porque aquí el rico no se puede acercar al pobre. Hay fallas, sí, hemos sabido rectificar para que las cosas mejoren”, afirmó muy enérgico Rolin Peña que estuvo muy activo.

TEMAS ECONÓMICOS CLAROS

Elías Nazar, presidente del Honduras Progreso, fue el expositor en los temas económicos y explicó con detalles lo que necesitan los clubes. Para arrancar el campeonato, cada equipo ocupa solamente para el tema de bioseguridad, más de 1.2 millones de lempiras.

Una parte de este dinero lo dará el Gobierno con los fondos de la Copa Presidente, pero el resto será costeado por cada club, es por eso que están solicitando cada uno el préstamo arriba de dos millones de lempiras por institución para ponerse en marcha.

"Contrario a lo que se ha manejado, hemos querido que este campeonato arranque de una manera responsable que va a iniciar y va a terminar. Hay que dejar claro que entendamos, estamos agradecidos con los patrocinios de varios lados", explicó Elías Nazar del Honduras Progreso.

Por su parte, Ricardo Elencoff, presidente del Real Sociedad fue claro. "El fútbol no es capricho de gente rica, es diversión y válvula de escape de la gente como ustedes (periodistas). Es pasión de los dirigentes en todas las categorías, es lo que nos impulsa a que en un país como el nuestro sigamos comprometidos por regalarles esparcimiento para enfrentar todas esas dificultades".

Luego agregó: "Ya nos informaron que iniciaron gestiones para el crédito y pronto estaremos poniendo fecha de inicio de pretemporada y tener un formato, gracias a la gestión de Javier Atala y Rafael Villeda. Gracias a Marathón y Motagua, dirigentes como Juan Carlos Suazo, la familia Gutiérrez, los Atala por respetarnos nuestros derechos a los pequeños; gracias a don Rafael Villeda por unirse. Podemos decir que con certeza en la próxima reunión tendremos fecha de inicio de este bello deporte".

Don Roberto Dip del Vida remató: "Me parece injusto que se nos digan malos administradores o mercenarios, al contrario, hemos sobrevivido gracias a los bienes personales de nosotros. Hemos superado crisis económicas anteriores, pero esto de la pandemia, no podemos con esto. Se lo dijimos al Presidente de la República, se nos ha ido de las manos, muchas empresas han quebrado y nosotros no pedimos nada regalado".

LA FENAFUTH Y SU POCA COLABORACIÓN

Fondos FIFA: "Recibimos la información de Fenafuth el lunes que se nos iba a dar de adelanto 20 mil dólares y no se nos fue contundente en decir cuándo iba a venir la otra cantidad", inicia esta exposición de Rolin Peña de Marathón quien contestó la mayoría de interrogantes de los periodistas.



Fondos BANHPROVI: "Nosotros tuvimos una comunicación con Rafael Villeda y ya se había puesto en contacto con Javier Atala. La gestión ya se había puesto en marcha gracias al banco de la familia Atala, ya se está buscando el préstamo. Esto ya va en camino y se va a realizar".



Formato de campeonato: "Nosotros lejos de ver un tipo de formato, lo que queremos es buscar uno que sea viable en temas económicos y tema de transporte y que que se adapte a la situación que vivimos. Estamos claros que no será difícil de solventar y este torneo no será igual al de los últimos 15 años".



Relación Liga Nacional: "Lo que nosotros estamos siendo claros es que no hemos podido resolver un tema que en menos de 24 hora sí lo estamos resolviendo con otros actores. La relación del Marathón con el presidente de Liga, es la que hemos dicho, no estábamos conformes, pero lo que nos interesa es que se reactive el fútbol".



Poca gestión de la Liga Nacional: "Yo siento que estamos poco a poco más cerca de resolver este problema. Nosotros siempre hemos sido solidarios con los amigos denominados chicos, pero no son chicos porque no es fácil estar al frente de un club de fútbol en Honduras. Estamos resolviendo en 24 horas lo que no hemos podido hacer en 24 meses".