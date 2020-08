El blog de Ponce Morazán: "Ya es tiempo que la Liga Nacional aplique sus estatutos y desafilie a los equipos insolventes"

¿Hasta cuándo el fútbol de la primera división en Honduras seguirá secuestrado por los insolventes y malos administradores? La pregunta surge en momentos en los que están de rodillas la minoría de clubes disciplinados financieramente contra un pelotón mayoritario que arrastra graves problemas financieros, no producto de la pandemia.

Los procesos de cambio en la rama de la máxima categoría yo no los veo, por más que su rector, Wilfredo Guzmán, los pregona a los cuatro vientos, por el contrario sigue predominando el desorden, la rebeldía y la sublevación.

Esta columna la dirigimos independientemente que en algún momento lleguen a una solución, que no sé cuándo, por los intereses voraces de varios afiliados, que en su inconformidad le ponen pretextos a todo para no reactivar el fútbol en Honduras, una pasión para muchos hondureños.

¿Por qué la dedicamos? Es en consonancia a lo que vendrá después, o sea para el campeonato Clausura que debería iniciar en enero del 2021. Todos estos equipos insolventes económicamente volverán a plantear los mismos problemas para iniciar dicho torneo, en perjuicio nuevamente de los mejor organizados.

Ya tendrán consumidos los fondos de la FIFA, no de Fenafuth, que solo es un mediador, y que de su capital no está dando nada, los de la Copa Presidente, que solo se realizaba una vez al año y el préstamo de Banhprobi, a los que logren dárselo, si pasan los filtros de garantía.

La situación va más allá de resolver reanudar el campeonato en la fecha en la que se les ocurra. Verlo así sería como la visión del pobre, carne para hoy y hambre para mañana.

Quiero ver en la próxima asamblea de la Liga Nacional si estos directivos del Olimpia, Real España, Motagua, aunque con el querido azul tengo mis dudas por sus últimas posiciones doctor merengue, y la UPN, tienen el valor de unirse y proponer que se aplique el licenciamiento de clubes y los estatutos de la organización.

Tengo mis dudas que los cuatro estables o solventes, como se les ha categorizado, no terminen al son de las canciones de Ricardo Elencoff, Rolin Peña, Allan Ramos, Elías Nazar, Gerardo Martínez y Roberto Dip, con la bandera agitadora del amigo Javier Martínez.

Hay unos caudillos en esta nueva etapa de Liga Nacional que me hacen recordar como manejaban el fútbol hondureño a su antojo y conveniencia, directivos maquiavélicos como Sergio Amaya (Q.D.D.G.) y Roberto Reyes Silva (Q.D.D.G.).

El Real España es uno de los equipos que se ha mostrado ya en condiciones para iniciar el torneo.

En lo que estoy de acuerdo con el grupo de los rebeldes, ya que están para.complacerlos, es en el sentido de que debe haber seriedad en los compromisos de Fenafuth y la Liga Nacional y no estar cambiando.discursos de la noche a la mañana, como si fueran políticos demagogos.

Todos estos clubes quebrados necesitan que los recursos económicos ya estén a su disposición para iniciar así sus procesos, pero de eso no hay nada aún concreto. Todo son promesas y más promesas, pero los devaluados (dinero) no fluyen.

Y el asunto aquí es que no le creen, ni el bendito parecer a Wilfredo Guzmán y a Jorge Salomón, rectores de la Fenafuth y la Liga Nacional, con eso del money, y hasta no ver, no creer, como Santo Tomás.

Esta es una larga madeja para buen tiempo en el alicaído fútbol hondureños, por más que algunos directivos de la LNP y Fenafuth, algunos de ellos pajeros, aseguren que tendremos el regreso del torneo de 10 este año.

Como lo he venido planteando, resulta conveniente que la Liga Nacional abra y ejecute los procesos de fusiones, ventas de categorías y de franquicias. Por ejemplo, hay equipos de la Liga Nacional de ascenso tales como Parillas One, Olancho F.C, Juticalpa, Pinares de Ocotepeque, que bien podrían fusionarse con equipos insolventes o comprar franquicias, ya que son instituciones respaldadas por milonarios.

El modelo de fusiones y ventas de categoría ha dado buen resultado en el Salvador, en los procesos de saneamiento y profilaxis con aquellos clubes con alto endeudamiento. Hay tres equipos históricos de la división de honor, Vida, con dos títulos de liga; el Platense, también con dos estrellas y el apreciado Marathón que deberían buscar nuevas alternativas de marketing.

El verdolaga, por ejemplo, debería emular lo que hizo el Saprissa, ya que es uno de los cuatro grandes del país, en el sentido de vender sus derechos de televisión a una de estas compañías estadounidenses que buscan su expansión en Centroamérica como ESPN. Podría compartir los derechos con la compañía que le transmite localmente y con eso incrementar sus ingresos por derechos de televisión.

En una próxima columna lo prometemos, plantearemos los métodos modernos que deben usarse en gestión y administración deportiva, en marketing y derechos televisivos.