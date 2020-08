Javier Atala: “La fecha para iniciar el torneo es el 19 o 26 de septiembre y tenemos que trabajar en conjunto"

Tuvieron que salir los líderes para resolver los problemas que tienen detenido el regreso del fútbol de Honduras. El banquero y dirigente deportivo Javier Atala, miembro de Fenafuth y alto dirigente del Motagua, reveló que habrá fútbol, pues explicó que ya se busca el financiamiento.

El dirigente motagüense explicó que ya el presidente de Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, envió la carta a la institución bancaria que él representa donde se buscará la aprobación del préstamo que necesitan los clubes para iniciar a jugar y dentro de dos semanas tendrán respuesta.

Don Javier dejó claro que por medio del dinero de la FIFA que recibirá Fenafuth, se financiará gran parte del torneo, además de lo que dará el gobierno con las pruebas de COVID-19 y temas de bioseguridad. Para que los clubes comiencen a recibir los desembolsos de la Federación de Fútbol, deben aprobar una fecha de inicio del torneo.

Vuelta del fútbol: “Las cosas tienen que volver a la vida, tenemos que salir adelante, la vida sigue, ya un montón de clubes en el mundo ya regresaron, el beisbol, y otros… la gente está volviendo y en Honduras queremos ver, disfrutar del fútbol, ver al Motagua, Olimpia, Platense, Marathón. Todos queremos que esto empiece, con todos los temas de bioseguridad porque lo importante es la salud de los jugadores se maneje bien para que nadie esté afectado”, comenzó diciendo a Radio Cadena Voces.

Iniciativa para buscar ayuda económica: “Creo que lo primero es que la FIFA aprueba un millón de dólares para todas las federaciones y reactivar el fútbol. La Fenafuth lo recibirá y pondrá a disposición 750 mil dólares, pues la Federación tiene otros compromisos con segunda división, ligas menores, regionales y las mujeres que este vendrá aparte, además de los árbitros. La Fenafuth aporta a Liga Nacional 750 mil dólares y el gobierno aportará parte del dinero de Copa Presidente en Bioseguridad y efectivo. Igual el patrocinador, a cada equipo le tocará 2 millones 700 mil lempiras que no será reembolsable, no tendrá que pagar”.

Entrega de dinero de FIFA: “La otra parte era que Banhprovi aprobara un préstamo para que fuera otra fuente de ingreso para poder aportar el campeonato. Ya con eso la Fenafuth puso a la disposición de la Liga Nacional para que sean repartidos y los requisitos es que se apruebe el torneo y se darían 20 mil dólares, luego cuando se inicie el certamen les darán el resto de dinero. Todos estos trámites pudieran durar dos semanas máximos. Este es el capital semilla que está manejando la Liga Nacional con un préstamo de un banco local para reactivar el fútbol”.

Ya enviaron carta al banco: “Hablé anoche con Wilfredo Guzmán y Salomón Galindo para que se haga la solicitud del préstamo y ellos mandaron la carta a la institución, esto no es rápido, se tiene que revisar la garantía para ver cómo se va a pagar el préstamo y una de las garantías es lo que absorberá Banhprovi”.

Intereses del préstamo: “Lo de la garantía es porque se le entrega al banco para una facilidad de analizar el crédito; es por si no se paga tiene algo para pagar. El trabajo del Banco no es cobrar la garantía sino el préstamo; ellos harán el análisis y esto va a un comité que decide aprobar si cumple todos los requisitos. Hay una fórmula, una regulación del Banco Central que podría andar, dependiendo de la institución financiera de un 11 a 14%”.

Dificultades económicas de Fenafuth. “La petición de los equipos es correcta, incluyendo a Motagua, se necesita dinero para poner a operar los equipos. Ya la Liga Nacional y Fenafuth tenían la labor de ir a buscar el financiamiento de Banhprovi y ya lo hicieron, hoy enviaron la carta al banco con la solicitud normal. Ya la Liga está haciendo su trabajo y la federación está recibiendo el aporte de la FIFA y estas son las posibilidades que tiene el fútbol de Honduras que está dando el 75% de lo que se recibe y es fuerte. Hay que recordar que la Federación tiene que apoyar un montón de cosas como ligas menores, segunda división y le entregó la prioridad a Liga Nacional”.

Requisitos de los clubes para recibir dinero: “La Federación no tiene problemas para entregar el dinero. La condición que tiene es que aprueban el inicio del torneo para darles 20 mil dólares, luego ya cuando se inscriban les da la diferencia. Si se tiene que hacer algo tiene que ser rápido. Ya la Champions de Concacaf que juega Olimpia es el 20 de octubre. Luego Motagua y Marathón también jugarán. Ya la fecha para iniciar el torneo es del 19 al 26 de septiembre y tenemos que trabajar en conjunto”.

Fenafuth no puede sacar préstamo: “La Fenafuth tiene muchos compromisos, ya las eliminatorias comienzan en junio del otro año, tenemos la Liga de Naciones en marzo, tenemos Sub-23, Sub-20… estamos muy cargados y no sabemos si habrá público en los estadios que ese es un ingreso alto para la Fenafuth. Lo que sí dijo la federación es que hará un presupuesto y van a ver si había capacidad de aprobar por FIFA un préstamo y van a ver si se necesita. No se puede comprometer el futuro porque no sabemos si habrá afición en los estadios; aunque los contratos de Televisión ya están pagados. El flujo de dinero el próximo año es en taquillas y no sabemos si habrá afición, de haber tendrán ayuda adicional pero no sabemos qué va a pasar”.

Seguro que se reactivará el fútbol: “Tiene que estar, hay que trabajar en conjunto. Hay que tomar en cuenta que los jugadores están sin salario, los entrenadores y algunos futbolistas con rebajas de sueldo, periodistas deportivos no tienen ingresos, patrocinadores no podrán vender si no se promocionan. Necesitamos reactivar el fútbol, hay mucha gente que vive del fútbol. No es cosa de seis equipos, hay que reactivarlo todo. La gente que vende camisas fuera del estadio no está vendiendo nada y es parte que la Liga Nacional tiene que pensar y de nosotros que somos deportistas, por eso hay que incluirnos”.

Formato de competencia: “Los dos formatos son buenos, no es uno mejor que otro. El de las dos pentagonales y el otro es del formato de dos vueltas, semifinales y final. La diferencia es que el segundo tiene 90 partidos más y el primero de pentagonales son 70 encuentros; en uno se gastará menos que en otro y esas son las decisiones que se van a tomar. Cualquiera que se escoja es bueno con tal que haya semifinales y final”.

Clubes no tendrían problemas en el camino: “Si comenzamos el campeonato en cero, con todos sin deuda, pero algunos tienen viejas deudas y eso es complicado cuando se juega sin público, tal vez el otro campeonato sí. Se están manejando dos fuentes de financiamiento, lo que aportará Fenafuth y lo que buscará la Liga Nacional para sostener los equipos en esta pandemia”.