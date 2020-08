Denilson Costa sobre Benguché: “Con ganas y actitud puede llegar lejos, tiene las condiciones”

Durante su pasaje en el Olimpia Denilson Costa dejó una huella imborrable. Una como futbolista marcando goles importantes conquistando títulos y otra en sus pininos como entrenador de fútbol.

Hoy desde Costa Rica, atendió a DIEZ en entrevista vía Facebook y YouTube en donde habló de su pasado merengue, su oportunidad de vestir la camiseta de la "H" y el significado para él de la prosperidad de las jóvenes promesas del conjunto albo que descubrió.

DOS JÓVENES CON TODAS LAS CUALIDADES

Uno de esos futbolistas lleva el nombre de Jorge Benguché, el delantero de moda merengue que está en la mira de clubes europeos y MLS para convertirse en legionario.

Sobre ello Costa guardó lugar para comentar sobre una anécdota con él.

"Qué bueno por Jorge Benguché. Tengo una anécdota con él, yo lo fui a ver a Liga Mayor y tanto Michaell Chirinos como a él, los llevé para las reservas. A él tocó esperar, pero entraba, tenía un prospecto para un centro delantero, pero tenía que ir mejorando, veo que mejoró mucho", comenzó relatando.

Además, agregó que "una vez lo llamé a un lado y le dije -me recuerda a su papá-, hay que utilizar ese cuerpo que tenés, recuerda que los delanteros hondureños son explosivos".

Algo que le ha sorprendido al exjugador sudamericano fue que "el muchacho siguió, perseveró y allí está, es un profesional" y que espera que "ojalá que haya gente que esté hablando con él, la humildad es fundamental, pero con las ganas y la buena actitud puede llegar lejos, tiene las condiciones, espero que le pueda ir muy bien en los equipos o país donde pueda ir".

Otro de los nombres que alabó fue el de Michaell Chirinos.

"El talento innato Michaell lo tiene. Así como le dije a Benguché, ojalá que haya gente a su alrededor que esté hablando con él, es un muchacho que escucha, es inteligente. Yo le había dicho que no dudara de firmar su primer contrato con el Olimpia, le dije que mejores cosas vendrían porque tiene talento".

Para Costa "me alegraba verlo porque era uno de los muchachos que trabajaba fuerte. Para mí fue uno de los mejores jugadores que he tenido. Siempre lo pongo como ejemplo donde quiera que voy".

En el último año Chirinos tuvo un bajón futbolístico del cual Denilson espera que pueda levantarse para demostrar de qué está hecho.

"Sé que tiene talento. A veces los jugadores tienen ese bajón, pero ojalá que haya gente apoyándolo porque un talento innato interesante, es un muchacho que hace goles, se sacrifica en media cancha, encarador, casi no se encuentran esas características en el fútbol actual y si él entiende que todavía no ha logrado nada, llegará lejos".

OTROS TEMAS CON DENILSON COSTA

Fútbol tico en medio de la pandemia: "Aquí hay lugares que tienen alerta amarilla y naranja. En donde es naranja no se puede entrenar, en los amarillos sí porque la pandemia no ha atacado tan fuerte. Siguiendo este protocolo están siguiendo adelante".

Sobre su convocatoria con Honduras: "Obviamente a todos los jugadores les gustaría estar en la selección, es su país. Para mí fue una tremenda bendición vestir la camiseta de la selección de Honduras. Cuando nosotros llegamos a la selección no fue de agrado y hasta ahora a la gente no le gusta mucho que uno pueda naturalizarse para jugar con la selección.

Y añade: "Nunca entendí el porqué, tanto tiempo jugando en el país y si el entrenador vio unas características a este extranjero, recuerde que este es fútbol, los grandes países del mundo lo hace, por qué nosotros no lo pudimos hacer".

Un mensaje que le marcó de Bora: Llegué a tener una conversación con Bora Milutinovic, lo primero que le dije era que no quería ser un estorbo en su proceso a causa de todas esas opiniones. Es un hombre inteligente y conocedor del fútbol, simplemente me contestó -disfruta su estadía en la selección y que trabajara-. Fue algo tremendo.

Pasaje en Motagua: "Fue un momento muy lindo en nuestra carrera. Uno tiene que ser agradecido cuando la gente abre la puerta para que uno pueda mostrar sus servicios profesionales, los Atala me dieron esa oportunidad. Salí campeón goleador en dos años, conocí amigos y nuevas ideas. Fue una oportunidad linda".

Clasificación al Mundial de Clubes con Olimpia: "Fue algo de ensueño. Recuerde que llegamos como el equipo que nadie daba un peso. En nuestro grupo estaba Pachuca y LA Galaxy. Recuerdo lo que hizo Costa Rica en el Mundial de Brasil, así estábamos nosotros también, con todos los campeones del mundo, que sería goleada, pero pasó a la otra fase, dejó a varios campeones afuera".

"En ese torneo éramos ese equipo, dimos una sorpresa tremenda. Ganamos a Pachuca y bien ganado, fue algo tremendo, histórico donde la fanaticada del Olimpia pudo disfrutar. Fuimos el primer equipo centroamericano en clasificar a un Mundial de Clubes, eso jamás se podrá olvidar"

Su mejor año futbolístico: "El 2003 fue un año tremendo, un año de cambio. Tuve la felicidad y bendición de salir campeón dos veces (Olimpia y Marathón).

La actualidad de Olimpia de Troglio y su paso en Champions de Concacaf: "Está a un paso de lograr algo histórico. Están bien dirigidos y tienen un grupo interesante de jugadores. Me alegra que Olimpia hizo un proceso con estos jugadores, vienen de las reservas y allí están. Yo recuerdo que en el 2014 cuando salí tuve que emigrar a Costa Rica, tenían un grupo bonito en las reservas, quedaron campeones.

Estaba Michaell Chirinos, Óscar Salas, Alberth Elis, Jorge Benguché, tenían un grupo interesante. Muchachos que ganaron un campeonato solvente, Chirinos con 27 tantos, fue el equipo más goleador, batieron con todos los récords y una de las cosas que puse en mi informe fue que prestaran atención a las reservas".

Denilson Costa unto a Marcelo Ferreira durante un entrenamiento de la selección de Honduras

Su trabajo en las reservas de Olimpia: "Yo seguí un trabajo, recuerda que Nerlin Membreño comenzó ese trabajo, después llegué a trabajar con él cuando salí de Necaxa. Nerlin tenía una base interesante, pero muchos de ellos se fueron. Cuando se fue a primera división me tocó traer y preparar jugadores. Es una satisfacción grande ver que son importantes para equipos y selección. Nosotros que trabajamos con ellos nos da alegría saber que ellos entendieron los consejos".

Consejo para los jugadores jóvenes: "A estos muchachos hay que ayudarles para que no se la crean, entre comillas. Que crean que pueden, no que ya llegó, en el fútbol siempre hay que evolucionar. Ganó un poco de dinero, eso no es nada comparado a lo que está por venir, hay que seguir. Hay muchos de estos muchachos que pueden darle satisfacción a Honduras".

¿Le gustaría dirigir el Olimpia? "Se trata de oportunidades y de creer en el trabajo que se puede hacer. Nosotros solo nos preparamos, buscamos siempre estar en contacto con esto de entrenar y de evolucionar, pero cuando hay una oportunidad, uno procura lo mejor. Sin duda sería una oportunidad linda. Hoy siento que Olimpia está bien dirigido con gente capaz, la gente está contenta con lo que tiene Olimpia".

Fabián Coito: "Espero que tenga éxitos, fue compañero mío en Olimpia. Lo está haciendo bien. Siento que ha hecho un trabajo interesante, he visto los partidos. Los exámenes que ha tenido, ya se sabe las características que usará. Hay una camada interesante de jugadores, esos procesos no hay que dejarlos ir. Siento que hará un buen papel en estas eliminatorias".

Tela FC: "Fue una linda experiencia, le agradezco a la gente por la oportunidad, queríamos lograr cosas mejores, pero cuando llegamos teníamos 20% de jugadores de Tela, el resto se habían ido para otros equipos, tuvimos que hacer procesos tremendos, hicimos un equipo que dio alegría, muchachos que están en segunda haciendo bien las cosas".