El Blog de Kike Lanza: Afortunadamente en Honduras aún quedan directivos que aman al fútbol

Los líderes en el desarrollo de los países del mundo en general y en cualquier situación cotidiana, siempre han sido importantes. Sin líderes verdaderos, sobrevivir sería aún más difícil y en estos tiempos son más que necesarios. En Honduras el tema de fútbol se enredó de una manera inesperada. Ha sido una situación que da pena en nuestro patio y en el internacional. Todas la Ligas de la zona están pactadas para su arranque con directivos unidos y “amorosos” con el fútbol de cada uno de sus países.



Acá, no sé si por una razón genética o por incapacidad, los dirigentes que manejan el fútbol no han podido con esta “papa caliente”, no pudo el presidente de la LINA, Wilfredo Guzmán, y tampoco el de Fenafuth, Jorge Salomón. Está bien, hay una gran verdad, nadie estaba preparado para esto, pero también es verdad que ha quedado evidenciado la inoperancia administrativa de ambos. No pudieron.



Afortunadamente...



Afortunadamente en Honduras aún quedan directivos que aman al fútbol. Hace un par de blogs atrás, mencionamos que a nuestro fútbol lo salvarían los “propietarios de equipos”, y todo está encaminado a que la frase se volverá profética.

Dijimos que “los dueños de equipos, deben salir al paso para salvar el fútbol y sus patrimonios deportivos”. La imponente categoría como líderes de Rafael Villeda y Javier Atala se ha convertido en la plataforma humana y de liderazgo en la que se apoyará la salvación del fútbol catracho.

¡El Blog de Ponce Morazán! El polémico periodista llama a Liga Nacional a aplicar reglamento y desafilie a equipos insolventes. Además le hace una recomendación al Marathón para que pueda salir de la crisis. https://t.co/2SnN5RIRoq — Diario Diez (@DiarioDiezHn) August 12, 2020

Se trajeron la reuniones fallidas de LINA y FENAFUTH a sus oficinas, dialogaron, acordaron con mucha elegancia y se echaron la “pelota” a sus espaldas. Tomaron decisiones propias muy rápido para solucionar de una vez el tema. Hay una fecha lista de arranque, entre el 19 y 26 de septiembre tendremos fútbol a nivel de equipos en el país.

Préstamos o fondos con rápida aprobación pero en términos bancarios muy serios y bajo requisitos institucionales, serán cedidos por parte del banco Ficohsa para inyectar de plata a los equipos, mientras Fenafuth recibe fondos Covid 19 FIFA en su totalidad. Así se reactivará la actividad futbolística del país y también así se da cátedra de cómo se solucionan problemas administrativos por parte de estos dos grandes señores del fútbol. Serán la bandera de la reactivación del fútbol.



Villeda y Atala tienen genes de líderes. Estoy convencido que “Rafita” y “Javier” están reencarnando a sus antepasados como dirigentes, estoy seguro que a la hora de ponerse la capa, rememoraron a los dos mejores directivos de fútbol que ha tenido Honduras: José Rafael Ferrari y don Pedro Atala Simon. (Seguro donde estén estarán orgullosos de sus legados). Ellos amaban al fútbol, que sirvan de ejemplo.

Eran sabios. Tuvieron éxitos por todos lados y es bueno saber que sus alumnos connotados aprendieron y heredaron sus “modos o maneras” para poder ADMINISTRAR fútbol y hoy por hoy actuaron bien y oportunamente. Gracias señor Atala y Villeda el futbol se los agradecerá eternamente.

¡El blog de @kikelanza10 ! El alto costo de reactivar el fútbol y las divisiones que se crearon en la Liga Nacional debido a los egos de algunos dirigentes. “No es momento de adoptar actitudes al estilo Hitler”. https://t.co/ez09rF7tK2 — Diario Diez (@DiarioDiezHn) August 5, 2020

No hay que dejar de aplaudir también a los seis renegados del fútbol... Los líderes son motivados por mil razones, una de ellas, las “causas y luchas justas”. Estoy seguro que la lucha permanente de sus derechos por parte de los equipos Platense, Real Sociedad, Honduras Progreso, Real Minas, CDS Vida y Marathón motivaron mucho a Villeda y Atala para hacer lo que tuvieron que hacer.



Merecen un aplauso también su presidentes Ricardo Elencof, Roberto Dip, Gerardo Martínez, Orinson Amaya, Elías Nazar y Allan Ramos, porque la lucharon hasta el final, no se aflojaron la faja y hoy tienen un mérito grande en la reactivación del fútbol, aplausos también para ustedes señores.



Con el fútbol hay que ser amoroso, no solo hay que servirse o vivir de el... Pilas federativos y directivos, en 24 horas otros solucionaron lo que ustedes no han podido en 4 meses.



Hay fútbol a nivel de equipos por fin señoras y señores. Ahora se nos viene una gran responsabilidad a todos; jugadores, cuerpos técnicos, médicos y utilería, afición, prensa y emprendedores en estadios, de ser gente seria y educarnos para poder hacer un solo equipo y poder ganar el partido de la vida, ganarle por goleada al COVID-19.



Saludos banda la seguimos en twitter @kikelanza10



¡Mucha agua y jabón, mascarilla permanente y quédate en casa!