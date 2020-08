Jorge Ardón: "El protocolo de bioseguridad de Liga está hecho con un ajuste de medidas económicas, pero siempre cubre"

Jorge Ardón, presidente de la Comisión Médica, respondió a lo cuestionamientos sobre los protocolos de bioseguridad de Liga Nacional realizados por su homólogo Elmer López.

El blog de Elmer López: "El fútbol en tiempos del Covid y las consideraciones al protocolo de bioseguridad de Liga"

López hizo algunas observaciones al mismo y entre ellas destacó que "no se pueden hacer las pruebas rápidas el día que inician los entrenamientos", las mismas deben ser tres días antes para detectar si hay un positivo por Covid-19 que este sea aislado.

También cuestionó que se inicie con las Pruebas Rápidas ya que estas "no pueden detectar una infección que viene comenzando y donde el infectado ya está contagiando a los demás".

Recomienda que la primer prueba sea la PCR-TR (Reacción de Polimerasa en Cadena en Tiempo Real). La respuesta no se hizo esperar.

"Si me pregunta, qué quiero yo como prueba diagnóstica, ¿qué cree que quiero? La PCR en Tiempo Real. Ahora, ¿cuánto vale cada una? 3,500 lempiras. Eso implicaría un alto costo para los equipos. La NBA hace tres por semana, pero es otra economía", dijo Ardón.

El galeno explicó que: "El protocolo de Liga está hecho con un ajuste de medidas económicas, pero siempre cubre. Las pruebas rápidas, se llaman rápidas porque el resultado sale rápido, pero es una prueba de la marcha Roche, que es buena y tiene buena sensibilidad (100%) y especificidad (99,81%) que para el momento de la pandemia son ideales. Lo que se pide es una prueba en un sitio neutro, para que no hayan dudas en cuento al resultado".

Ardón no lo duda. "Si me dice que la mejor prueba es la PCR en tiempo real, no vamos a estar mucho en una discusión porque es así, pero si me dice que todos los equipos se van a poder hacer una cada semana".

Cada prueba PRC-TR cuesta 3,500 lempiras en un centro privado, lo que implicaría para un equipo de fútbol de unas 30 personas un costo de más de 120 mil lempiras (unos 5 mil dólares). Si realiza cuatro en un mes, el costo solo en pruebas sería 590 mil lempiras (cerca de 20 mil dólares).

"El protocolo debe ser estándar para que lo puedan hacer Olimpia, Real España, Honduras Progreso, Real de Minas, etc. Si yo tengo la mejor medida de seguridad, pero al momento de un encuentro vamos sin mascarilla, por eso debemos tener el mismo estándar de calidad y de seguridad. Si le hacemos una prueba de la Cruz Roja, esa nos va a dar mucha sensibilidad, suficiente para comprobar en la PCR y el fallo es muy poco".

El protocolo de Liga indica que se realizará la PCR cada 15 días, pero aparte de ello se hará la de la Cruz Roja.

"Se realizaran las dos; las PCR-TR y la de Cruz Roja. Nadie ha dicho que no se harán, por eso digo que hay que leer bien el protocolo. Porque el hondureño sabe decir; sí leí, cuando no lo hacen. ¿Se debe hacer PCR? Sí, pero no todas las semanas porque no existen los fondos económicos,cuando es la principal razón por la que no inicia el torneo en Honduras".

"Recuerde que tratamos con asintómaticos, por eso debemos anclarnos a dos pruebas y ahora vamos a hacer de tres tipos, porque ya se hizo el acuerdo con la Cruz Roja. Hablar es bonito, aportar y criticar algo hecho es lo más fácil", cerró.