Jorge Salomón advierte: "Aquí nadie está obligado, el que no quiere estar se puede salir del fútbol"

Jorge Salomón, presidente de la Federación de Honduras, enumeró los motivo que les llevaron a ordenar a Liga Nacional arrancar el torneo Apertura 2020 el día 26 de septiembre.

También enumeró los pasos que deberán seguir los clubes para recibir los fondos FIFA y la posibilidad de invitar a equipos de Liga de Ascenso en caso de uno no pueda participar por problemas económicos.

Tildó a los clubes de insolentes y de faltarse el respeto. Les advirtió que ya no aguantarán este tipo de actitudes de aquí en adelante.

¿Qué detalles puntuales ha llevado a la que Federación emita comunicado y establezca un punto de partida?

En primer lugar las fechas se van terminando y los tiempos se van ajustando para poder iniciar. Hay que pasar por una pretemporada para arrancar, los tiempos se van acabando. Luego tenemos fechas de torneos internacionales de tres equipos nacionales que está a la vuelta de la esquina. Sentimos que el camino de discusión también ya pasó, han habido muchas reuniones y no se ha llegado una conclusión final. Los tiempos llegaron a su final, se ha tratado de varias maneras encontrar esa conciliación en lo interno de la Liga y con las cosas externas. Entonces sentimos que ya era el momento de tomar la decisión porque el calendario aprieta. Hay selecciones que deben iniciar y el fútbol ya está iniciando a nivel internacional, en Centroamérica las ligas ya tienen fecha de inicio solo nosotros no, No puede ser que sigamos retrasando por no llegar a un acuerdo y debido a que no se dio tuvimos que tomar esta decisión.

¿Con esta decisión de poder contar con clubes del Ascenso, cómo queda la situación del préstamo?.

El dinero esta claro que se entregará, al principio se dijo en partes, pero luego ofrecimos darlo de un solo. Nosotros tenemos que cumplir con FIFA con los requisitos mínimos; inscribirse ante la Liga, tener el reglamento de cómo se va a jugar el torneo y tener fecha de inicio del certamen y firmar el convenio, son requisitos mínimos que se están solicitando para que los equipos reciban el dinero y arrancar el torneo. No hay nada nada de difícil en lo que pusimos como solicitud para acceder a los dineros, solo es asegurarse que va a haber fútbol, porque el dinero es para la reactivación del fútbol. Deben firmar el convenio Liga, equipos y Federación, no hay nada fuera de orden. El tema de los financiamiento es administrativo de la Federación, vienen procesos, muchas cosas que vamos a enfrentar. No hemos prometido nada, hemos sido francos".

Los dirigentes a las máximas autoridades les han dicho negligente, faltos de liderazgo, incompetentes y falta de voluntad para tratar la crisis. ¿Tuvieron que tratarlos de esa manera para tomar esa decisión?

Tratábamos de llevar esto con a tolerancia debida para cubrir los temas que estaban en la mesa. En el Comité Ejecutivo lo discutimos y la decisión era que la Liga llegara a es equilibrio. Teníamos claro que iba a tocarnos esa decisión si no lograban acuerdo. No hubiésemos querido llegar a esto, pero que quede claro que no pueden seguir jugando con el fútbol de Honduras, no pueden seguir siendo insolentes entre ellos mismos y faltándose el respeto, se lo faltaron entre ellos y en la reunión con el Presidente. Hay una secuencia y un orden que se tiene que seguir. Se les dio autonomía para que lo resolvieran entre ellos y no pudieron, más bien cada día se vuelven más agresivos e insolentes. Un error porque el fútbol es de amistad, de armonía y respeto, debe haberlo entre todos los que están en el fútbol. Jugadores, árbitros, dirigentes, la gente de utilería merecen respeto y debemos acostumbrarnos a hacerlo. En las últimas semanas nos dimos cuenta que se perdieron el respeto entre ellos, eso no lo podemos tolerar ahorita ni para delante. Es un mensaje que se les está mandando, porque nadie está aquí obligado, el que no quiere estar se puede salir del fútbol. Hay que respetar para ser respetado.

¿Qué papel han desempeñado los jugadores en esta decisión?

Estamos haciendo esto para que los jugadores puedan trabajar. Si no se inicia el fútbol no comienza nada. Esto es pensando en el resguardo de toda la gente que vive alrededor del fútbol. Esta edición es para respaldarlos. Con el tea del nivel de juego, hay que ver lo que va pasando, pero lo importantes que se inicie, si tenemos que sacrificar por seis meses algo, que se haga. Pero estamos garantizando el futuro del fútbol para lo que se viene".

¿Esa medida de presión de incorporar clubes del Ascenso la van a mantener en caso que se resistan los equipos?

Lógicamente, pero tenemos que pensar en el futuro del fútbol, no solo en el hoy porque sino nunca vamos a tener campeonato. Creemos que los 10 equipos van a participar, pero si no hay capacidad económica de un equipo a participar, es entendible y se le va a abrir el espacio a alguien más para que pueda participar y el fútbol pueda continuar. Esperamos que los 10 equipos participan, pero si alguno tiene una dificultad, que es comprensible, no es pecado porque estamos en una época difícil, se le abre la oportunidad para que alguien participe, ese equipo queda desafiliado y entra uno nuevo. La carta es clara, se va a jugar con un máximo de 10 clubes y no se le puso un mínimo para iniciar, buscando que se reanude".